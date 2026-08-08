Christopher Landau, subsecretario de Estado de los EE. UU., le deseó lo mejor a Abelardo de la Espriella como presidente: “¡Viva Colombia!”

Landau fue una de las caras ausentes por parte de la delegación norteamericana que envió Donald Trump a la posesión presidencial que se llevó a cabo en Cali (Valle del Cauca) - créditos Mauricio Dueñas Castañeda / EFE | @DeputySecState/X

Guardar

Siguen conociéndose reacciones en el país político a la ceremonia de posesión presidencial que marcó de manera oficial el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella el viernes 7 de agosto de 2026.

El acto oficial que se llevó a cabo en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali, y que continuó en el Batallón Pichincha, contó con varios invitados internacionales y delegaciones de varios países considerados aliados para la administración de De la Espriella.

Sin embargo, dentro de la delegación estadounidense no estuvieron el secretario de Estado Marco Rubio; ni su subsecretario Christopher Landau, pero este último compartió un mensaje desde su cuenta de X y le deseo lo mejor al “Tigre” en el comienzo de su gestión.

PUBLICIDAD

En su saludo a De la Espriella, y que compartió Landau la tarde del mismo viernes, el funcionario del Gobierno de Donald Trump destacó la decisión de cambiar el lugar de la ceremonia por parte del jefe de Estado colombiano, y hasta recordó un episodio personal al referirse a Cali, capital del departamento de Valle de Cauca.

“¡Enhorabuena al pueblo colombiano y a su nuevo presidente @ABDELAESPRIELLA! Me ha llamado la atención su decisión de tomar posesión del cargo no en la capital, Bogotá, sino en Cali (donde, por casualidad, vivieron mis propios padres entre 1954 y 1957)“, explicó al comienzo de su publicación Landau, que calificó esta acción del ”Tigre“ como ”muestra de su compromiso con la descentralización del país y el desarrollo regional".

PUBLICIDAD

Este fue el mensaje que compartió Landau el viernes 7 de agosto para el nuevo presidente de Colombia Abelardo de la Espriella - crédito @DeputySecState/X

Frente a lo que será la relación entre ambos países, Landau declaró que “Estados Unidos espera con interés colaborar estrechamente con el nuevo Gobierno colombiano en beneficio de ambos pueblos”.

Al final, el subsecretario de Estado concluyó: “¡Viva Colombia! ¡Viva EE. UU.!"

Landau también se reportó el domingo 21 de junio de 2026, día en que De la Espriella superó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al candidato de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

En aquella ocasión, y producto de la victoria en la contienda, el funcionario norteamericano avisoró “un nuevo amanecer para Colombia”.

“Enhorabuena a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria, y al pueblo colombiano por apostar por un futuro mejor”, inició la publicación que también realizó en aquella ocasión vía X.

PUBLICIDAD

Este fue el mensaje que Landau le envió a De la Espriella luego del triunfo en la segunda vuelta de elecciones presidenciales el domingo 21 de junio de 2026 - crédito @DeputySecState/X

“Esperamos con interés colaborar estrechamente con el nuevo Gobierno en cuestiones de interés mutuo, como la seguridad, la migración y el comercio”, termina el mensaje de Landau.

La delegación de Donald Trump la encabezó por Todd Blanche

Según la información difundida por el Gobierno de Estados Unidos, la comitiva estuvo liderada Todd Blanche, que al día siguiente (sábado 8 de agosto) fue designado de manera oficial como Fiscal General de los EE. UU..

La administración de Trump indicó que el propio presidente seleccionó a los integrantes del grupo que representó a Washington en la ceremonia.

La delegación, de acuerdo con el anuncio oficial, llegó a Cali con el fin de reforzar los lazos diplomáticos y la cooperación bilateral entre ambos países.

PUBLICIDAD

La presencia de funcionarios vinculados a seguridad, justicia y política internacional apunta a profundizar la colaboración con Colombia en control de drogas, seguridad hemisférica y fortalecimiento institucional.

Entre los enviados figuró Hugo Guevara, encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. También asistió Mario Diaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes de EE. UU..

Con este comunicado, la Casa Blanca confirmó delegación que estará en posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @JuanCMerlano/X

La lista incluyó además a Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, y a Terrance C. Cole, administrador de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA.

PUBLICIDAD

Asimismo, se sumaron Cliff Sims, asesor de seguridad nacional del vicepresidente, y Viviana Bovo, subsecretaria adjunta principal en funciones de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

El grupo se completó con Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Seguridad para Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Guerra de Estados Unidos; y con Kristopher D. Jarvis, jefe de operaciones internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, adscrita al Departamento de Justicia de Estados Unidos.