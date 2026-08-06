Un intruso fue sorprendido durmiendo en un avión de JetBlue fuera de servicio en Florida

Sammuel Prescott Lackey, de 32 años, quedó detenido tras ingresar sin autorización a una aeronave Airbus A320 en una zona de mantenimiento (Local 10)

Guardar

Un hombre de 32 años quedó detenido en Fort Lauderdale tras ingresar sin autorización a un avión de JetBlue y pasar varias horas oculto en la aeronave hasta que empleados de la compañía lo hallaron dormido antes de una operación de traslado, según reportes de medios locales como NBC Miami y Local 10.

De acuerdo con NBC Miami, el acusado fue identificado como Sammuel Prescott Lackey, quien enfrenta cargos por robo en un medio de transporte, daños criminales e interrupción o afectación de infraestructura crítica por un episodio que las autoridades situaron en la madrugada del domingo 2 de agosto.

PUBLICIDAD

La aeronave, un Airbus A320 de 2012, permanecía en una zona de mantenimiento cercana al Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL).

El intruso fue hallado dormido en un avión de JetBlue fuera de servicio en Fort Lauderdale, Florida (Local 10)

Las autoridades sostienen que Lackey accedió al área restringida tras trepar una cerca y luego subió al avión por una escalera portátil instalada para tareas de mantenimiento. Según la versión recogida por NBC Miami, el hombre se ocultó en un baño del aparato antes de que las puertas quedaran cerradas.

El caso se originó cuando trabajadores de JetBlue encontraron al sospechoso dormido dentro del avión hacia las 5:30, durante una inspección previa al movimiento de la aeronave. Esa secuencia, de acuerdo con Local 10, quedó registrada por cámaras de vigilancia del área de servicio donde se encontraba estacionado el aparato.

PUBLICIDAD

Las autoridades sostienen que el acusado trepó una cerca del aeropuerto y subió al avión por una escalera portátil usada para tareas técnicas (Local 10)

Cómo ingresó al avión y cuánto tiempo permaneció dentro

Los reportes coinciden en que el acceso al avión se produjo la noche anterior. El mdio ABC 25 detalló, a partir del informe de la Broward Sheriff’s Office (BSO), que las cámaras mostraron a Lackey en la zona de servicio a las 21:51 del sábado, poco antes de que utilizara las escaleras portátiles para entrar por una puerta trasera que estaba abierta o disponible para el trabajo técnico.

Entre su ingreso y su hallazgo transcurrieron varias horas. Mientras que Miami Herald señaló que las puertas del avión quedaron cerradas y aseguradas alrededor de las 4:25, con el hombre todavía dentro. Cerca de una hora después, el personal lo descubrió durante una revisión interior de rutina.

PUBLICIDAD

Según la BSO, el hombre admitió ante los agentes que había escalado una cerca para entrar a las áreas seguras de identificación y operaciones de aeronaves dentro del aeropuerto. Esa declaración, citada por NBC Miami, forma parte de la base de los cargos presentados en su contra.

Trabajadores de JetBlue encontraron al sospechoso durante una inspección previa al traslado programado de la aeronave (Local 10)

Qué impacto tuvo el incidente en la operación aérea

La presencia del intruso impidió que el avión siguiera su programación prevista. Los documentos citados por NBC Miami y Sun Sentinel indicaron que la aeronave no pudo ser trasladada a tiempo para cubrir un vuelo, por lo que otro avión tuvo que ocupar su lugar.

Ese cambio operativo generó una interrupción del servicio valuada en USD 2.400,96, según la información atribuida a JetBlue en los reportes policiales. Además, el salto de la cerca también implicó al menos USD 200 en costos de mano de obra vinculados con la afectación de infraestructura crítica.

PUBLICIDAD

La señal Local 10 puso el foco en la dimensión de seguridad del episodio y en la facilidad con la que el sospechoso habría llegado hasta el aparato en un entorno sometido a controles reforzados. El uso de escaleras de mantenimiento dejó una vía de acceso directa a la aeronave estacionada.

La interrupción operativa generó un costo de USD 2.400,96 para JetBlue y sumó al menos USD 200 por la afectación de infraestructura crítica (Local 10)

Cuáles son los cargos y la situación judicial del acusado

Los medios locales coinciden en que Sammuel Prescott Lackey quedó recluido en la cárcel principal del condado de Broward. Tanto NBC Miami como otros medios informaron que se le fijó una fianza de USD 10.000.

La formulación exacta de los cargos incluye robo sin armas de un medio de transporte ocupado, además de daños criminales por más de USD 1.000 e interrupción o afectación de infraestructura crítica.

PUBLICIDAD

Lackey enfrenta cargos por robo en un medio de transporte, daños criminales e interrupción de infraestructura crítica, con una fianza de USD 10.000 (Local 10)

El episodio ocurrió en una instalación identificada como JetScape Services o JetScape Business Aviation, ubicada en 350 SW 34th Street, en las inmediaciones del aeropuerto. Hasta el momento, voceros del aeropuerto y de la firma de mantenimiento no respondieron a pedidos de comentarios por parte de las coberturas locales.