El error imperdonable que a partir de julio podría costar la solicitud migratoria en Estados Unidos: guía de prevención

La nueva norma del DHS permite que USCIS deniegue solicitudes migratorias con firma inválida desde el 10 de julio de 2026 y conserve las tarifas pagadas (AP/Wilfredo Lee, Archivo)

A partir del 10 de julio de 2026, una firma mal puesta en un formulario migratorio podrá costarle a un inmigrante cientos de dólares y meses de trámite. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el 11 de mayo una norma interina que endurece las consecuencias de presentar una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) con una firma que no cumpla los requisitos.

Lo más serio del cambio: si USCIS detecta la firma inválida después de haber aceptado el expediente, puede denegar el caso y quedarse con el dinero de las tarifas. El solicitante no recibirá reembolso y deberá empezar el trámite desde cero.

PUBLICIDAD

Qué cambia a partir del 10 de julio

Antes de esta regla, cuando USCIS encontraba una firma defectuosa después de aceptar una solicitud, en muchos casos enviaba una solicitud de evidencia para que el solicitante corrigiera el problema.

USCIS ya no enviará una solicitud de evidencia para corregir una firma defectuosa y podrá rechazar o denegar el trámite en cualquier etapa del proceso (REUTERS)

Con la nueva norma, esa posibilidad desaparece. Un oficial de USCIS tendrá la autoridad de rechazar o denegar directamente cualquier solicitud con firma inválida, sin importar en qué etapa del proceso se encuentre el caso.

PUBLICIDAD

La diferencia entre rechazo y denegación es importante:

Si USCIS rechaza la solicitud, devuelve las tarifas y el solicitante puede volver a presentarla.

Si USCIS la deniega, se queda con el dinero, el caso se considera resuelto en su contra y la única salida es apelar o presentar una solicitud completamente nueva, con pago incluido.

La norma aplica a todas las solicitudes presentadas a partir del 10 de julio, con excepción de los Formularios N-600 y N-600K, que son los relacionados con certificados de ciudadanía.

PUBLICIDAD

Qué es una firma inválida según USCIS

La regla no cambia la definición de lo que es una firma válida. Lo que cambia son las consecuencias de no cumplirla.

La diferencia entre rechazo y denegación en USCIS define si el inmigrante recupera las tarifas o debe apelar y empezar una nueva solicitud migratoria (USCIS)

USCIS considera inválidas las siguientes firmas:

Un nombre escrito a máquina en el espacio de firma.

Un sello de goma u otro tipo de estampilla, aunque sea la propia persona quien lo use.

Una imagen de firma copiada y pegada desde otro documento o desde otro formulario.

Una firma generada por programas como DocuSign o Adobe Sign, salvo que el trámite se haga directamente en el portal oficial myUSCIS.

Una firma hecha por el abogado, el preparador o cualquier otra persona que no sea el solicitante o la persona autorizada.

Una firma en un formulario con una versión desactualizada del mismo.

Lo que sí acepta USCIS es la firma hecha a mano con tinta, directamente sobre el formulario. También acepta fotocopias, escaneos o faxes de ese formulario, siempre que la firma original a mano exista en el documento físico y se conserve guardada.

PUBLICIDAD

Quién puede firmar cuando el solicitante no puede hacerlo

Hay situaciones en las que el solicitante no está en condiciones de firmar por sí mismo.

La norma contempla dos casos:

Si el solicitante tiene menos de 14 años , puede firmar en su nombre el padre, la madre o el tutor legal.

Si el solicitante tiene una incapacidad mental, también puede firmar un tutor legal debidamente autorizado.

En todos los demás casos, la firma debe ser la del propio solicitante. El abogado de inmigración firma únicamente el formulario G-28, que es el documento de representación legal, no el formulario de la solicitud.

PUBLICIDAD

Por qué el error puede descubrirse meses o años después

El propio DHS reconoce que los tiempos de tramitación de la mayoría de los beneficios migratorios son largos. Eso significa que una firma defectuosa puede pasar desapercibida durante meses o incluso años después de presentada la solicitud.

Cuando el error se descubre tarde, las consecuencias pueden ser más graves. En algunos casos, el solicitante ya no podrá volver a presentar el formulario porque venció un plazo legal, la visa dejó de estar disponible o superó un límite de edad.

PUBLICIDAD

En esas situaciones, el error en la firma puede significar la pérdida definitiva del trámite.

Cómo evitar problemas: recomendaciones prácticas

Seguir estos pasos reduce el riesgo de que una solicitud sea rechazada o denegada por problemas de firma:

Firmar siempre a mano. Use bolígrafo y firme directamente sobre el formulario impreso. No use programas de firma digital salvo que esté presentando su solicitud directamente en el portal myUSCIS de USCIS.

No reutilice firmas de otros trámites. Cada formulario necesita su propia firma original. Escanear la firma de un trámite anterior y pegarla en uno nuevo es uno de los errores más comunes que esta regla busca corregir.

Guarde el original firmado. Aunque USCIS acepta escaneos, usted debe conservar el documento original con la firma a mano. La agencia puede pedírselo en cualquier momento.

Lea las instrucciones del formulario. Cada formulario de USCIS incluye instrucciones sobre quién debe firmar y dónde. Revíselas antes de presentar cualquier solicitud.

Verifique que no haya espacios de firma en blanco. Una línea de firma vacía en cualquier parte del formulario puede provocar el rechazo inmediato al momento de la recepción.

Consulte dudas en la web oficial. La dirección es uscis.gov. Allí puede encontrar las instrucciones actualizadas de cada formulario y orientación sobre cómo presentar solicitudes correctamente.