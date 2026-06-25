Donald Trump anunció que Estados Unidos “está listo y dispuesto” para asistir a Venezuela tras los dos terremotos (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles por la noche que su gobierno está preparado para asistir a Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron al país y ordenó a las agencias federales organizar una respuesta de emergencia.

“Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al gran pueblo de Venezuela son masivos en escala y han dejado un número devastador de muertes. ¡EEUU está listo, dispuesto y capaz de ayudar! He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno a prepararse para moverse rápidamente. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros reportes no son buenos!”, escribió Trump en la red social Truth Social.

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El anuncio se produjo horas después de que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el alto funcionario Jeremy Lewin confirmaran la movilización de un equipo de asistencia en desastres, personal de búsqueda y rescate y suministros médicos y humanitarios.

Trump dijo que Estados Unidos está “listo y dispuesto” a ayudar a Venezuela tras los dos terremotos (@realDonaldTrump)

Según informaron las autoridades estadounidenses, el despliegue se coordina con el gobierno interino venezolano para apoyar las tareas de respuesta tras los terremotos que afectaron a distintas zonas del país.

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La asistencia contempla recursos especializados para operaciones de emergencia, además del envío de ayuda médica y humanitaria destinada a las áreas afectadas.

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