Estados Unidos

Donald Trump anunció que Estados Unidos “está listo y dispuesto” para asistir a Venezuela tras los dos terremotos

“He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno a prepararse para moverse rápidamente. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros reportes no son buenos”, escribió el mandatario estadounidense en la red social Truth Social

Guardar
Donald Trump anunció que Estados Unidos “está listo y dispuesto” para asistir a Venezuela tras los dos terremotos (Europa Press)
Donald Trump anunció que Estados Unidos “está listo y dispuesto” para asistir a Venezuela tras los dos terremotos (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles por la noche que su gobierno está preparado para asistir a Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron al país y ordenó a las agencias federales organizar una respuesta de emergencia.

Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al gran pueblo de Venezuela son masivos en escala y han dejado un número devastador de muertes. ¡EEUU está listo, dispuesto y capaz de ayudar! He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno a prepararse para moverse rápidamente. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros reportes no son buenos!”, escribió Trump en la red social Truth Social.

PUBLICIDAD

El anuncio se produjo horas después de que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el alto funcionario Jeremy Lewin confirmaran la movilización de un equipo de asistencia en desastres, personal de búsqueda y rescate y suministros médicos y humanitarios.

Trump dijo que Estados Unidos está “listo y dispuesto” a ayudar a Venezuela tras los dos terremotos (@realDonaldTrump)
Trump dijo que Estados Unidos está “listo y dispuesto” a ayudar a Venezuela tras los dos terremotos (@realDonaldTrump)

Según informaron las autoridades estadounidenses, el despliegue se coordina con el gobierno interino venezolano para apoyar las tareas de respuesta tras los terremotos que afectaron a distintas zonas del país.

PUBLICIDAD

La asistencia contempla recursos especializados para operaciones de emergencia, además del envío de ayuda médica y humanitaria destinada a las áreas afectadas.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaEEUUEstados UnidosDonald TrumpVenezuelaTerremoto en VenezuelaSismo en CaracasTerremoto en Caracas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció que el dólar será el eje central del comercio venezolano

Bessent contó en una entrevista concedida a la cadena CNBC que el gobierno provisional encabezado por Delcy Rodríguez abrió sectores clave de la economía venezolana

El secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció que el dólar será el eje central del comercio venezolano

Madison Square Garden recibe demanda masiva: 26 millones de personas afectadas por filtración de datos biométricos

La acción judicial apunta a la seguridad de información sensible recopilada en el estadio neoyorquino, tras un presunto hackeo que expuso registros privados de asistentes desde 2018

Madison Square Garden recibe demanda masiva: 26 millones de personas afectadas por filtración de datos biométricos

Vació basura en Manhattan, se llevó un cesto de los Knicks y la despidieron de JPMorgan: el video que se viralizó

La mujer fue identificada como Angie Báez, de 40 años, tras la difusión de las imágenes tomadas durante el desfile de campeonato en Nueva York. Los recipientes azules y naranjas habían sido distribuidos por el Departamento de Saneamiento para conmemorar la consagración de la franquicia

Vació basura en Manhattan, se llevó un cesto de los Knicks y la despidieron de JPMorgan: el video que se viralizó

Vivir mejor en Estados Unidos: las ciudades donde USD 60,000 rinden más que USD 100,000 en Nueva York

Un análisis con datos de ADP, SmartAsset y el Departamento de Trabajo compara ingreso disponible tras impuestos y costo de vida, y muestra que en áreas del sur el mismo sueldo deja mucho más margen

Vivir mejor en Estados Unidos: las ciudades donde USD 60,000 rinden más que USD 100,000 en Nueva York

Trump dijo que Irán está haciendo “grandes concesiones” y advirtió que romperá el diálogo si Teherán cobra peajes en Ormuz

El mandatario estadounidense sostuvo que la posición iraní ha cambiado significativamente desde el inicio de los contactos. “Veremos qué ocurre”, afirmó

Trump dijo que Irán está haciendo “grandes concesiones” y advirtió que romperá el diálogo si Teherán cobra peajes en Ormuz

TECNO

Altavoces o barra de sonido: cuál es la mejor inversión para los partidos del Mundial

Altavoces o barra de sonido: cuál es la mejor inversión para los partidos del Mundial

Estos son los puestos que están resistiendo a la automatización del trabajo causada por la IA

Adiós a los envíos que no llegan a destino: diseñan etiqueta de seguimiento que se adhiere al paquete

A qué hora juegan Ecuador vs Alemania, dónde ver el partido y más preguntas trend en Google

Cómo lucirían las Guerreras K-pop y los Saja Boys con la camiseta de la Selección Colombia

ENTRETENIMIENTO

La Academia invita a 529 nuevos miembros para su generación de 2026: Jacob Elordi, Jenna Ortega y otros podrán votar en los Oscar

La Academia invita a 529 nuevos miembros para su generación de 2026: Jacob Elordi, Jenna Ortega y otros podrán votar en los Oscar

‘Hora de aventura’ expande su universo con una nueva serie centrada en la Dulce Princesa y Marceline

Joe Manganiello revela la enfermedad contra la que luchó por años y terminó por hacerle perder una parte de su cuerpo

Chris Pratt confesó que pesaba 136 kilos antes de Guardianes de la Galaxia: la estricta rutina que lo convirtió en Star-Lord

Hugh Jackman y la brutal escena que lo llevó al límite en ‘La muerte de Robin Hood’: “Fue lo más difícil que he hecho”

MUNDO

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Trump exigió lealtad a sus aliados de la OTAN y renovó sus amenazas de abandonar la Alianza

Rodrigo Paz anunció que recuperará el Chapare, bastión cocalero de Evo Morales, tras superar la crisis de los bloqueos

Londres redujo en 5 años un 40% las muertes por contaminación del aire, según el Imperial College

Zelensky anunció que las torres de repetición en Bielorrusia vinculadas a ataques rusos dejaron de funcionar tras su advertencia a Lukashenko