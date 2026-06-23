Dejó una película en la videocasetera de su casa y desapareció: 40 años después, la policía ofrece una recompensa para romper el misterio

La Policía de Wadena reactivó la búsqueda de Carla Anderson en Minnesota y ofrece una recompensa de USD 25.000 por datos sobre su desaparición de 1987 (Seguridad Pública de Minnesota)

La Policía de Wadena, Minnesota, reactivó la búsqueda de Carla Anderson con una nueva recompensa de USD 25.000, casi 40 años después de que la joven de 23 años desapareciera de su apartamento en Minnesota en noviembre de 1987. El caso sigue sin resolver y, según la jefa de policía Naomi Plautz, solo podrá avanzar si alguien decide contar lo que sabe.

La causa volvió a cobrar impulso esta semana mientras los investigadores revisan el volumen de pistas recibidas desde el anuncio de la recompensa, en una comunidad de unos 4.000 habitantes donde la desaparición nunca dejó de circular entre hipótesis, sospechas y recuerdos.

PUBLICIDAD

Según CNN, la cadena estadounidense, la policía local sostiene hoy una convicción que no tenía con la misma claridad al comienzo: Carla no eligió irse y permanecer ausente durante décadas. Plautz dijo: “Alguien sabe lo que pasó”.

Carla Anderson trabajaba como cocinera en la cadena de comida rápida Hardee’s y era conocida como “Spud”. La noche de su desaparición había cenado con su madre y su padrastro, después de celebrar que la habían elegido empleada del mes, y la dejaron en los Greenwood Apartments alrededor de las 20:00, de acuerdo con la Policía.

PUBLICIDAD

Su madre planeaba peinarla el lunes para la foto que acompañaría ese reconocimiento laboral. Cuando intentó llamarla varias veces durante el fin de semana y nadie contestó, fue al apartamento de su hija y encontró una escena intacta: la puerta cerrada, el bolso adentro, una película alquilada todavía en la videocasetera y ninguna señal de robo.

La escena del apartamento y las pertenencias que faltaban

La madre de Carla Anderson encontró la puerta cerrada, el bolso adentro y una película en la videocasetera, sin señales de robo en el apartamento (Detención Criminal de Minnesota)

Las únicas pertenencias que faltaban eran sus llaves y una chaqueta de Hardee’s con arcoíris que acababa de recibir por haber sido nombrada empleada del mes, dijo Plautz a CNN. Para la familia, ese detalle reforzó desde el principio la sensación de que algo fuera de lo común había ocurrido.

PUBLICIDAD

Roberta Wells, la madre de Carla, recordó años después el momento en que entendió que la vida había cambiado para siempre. “Supe entonces que la vida nunca volvería a ser la misma. Inmediatamente llamé a mi esposo y fui a la estación de Policía”, dijo al diario local Brainerd Daily Dispatch.

Dan Anderson recibió la llamada de su madre el lunes por la mañana, cerca de las 9:00, cuando quedó claro que Carla, que solía cumplir con su trabajo y disfrutaba de él, no se había presentado en Hardee’s. Él manejó unas tres horas desde Eagan hasta Wadena y luego avisó a su padre, Marvin Anderson, que viajó en avión desde Alaska.

PUBLICIDAD

La familia temía que Carla pudiera ser especialmente vulnerable: medía 1,47 m, pesaba 40 kg, participaba en un programa de habilidades para la vida, se reunía con un trabajador social y, según relató Dan, había sido acosada por algunas personas del pueblo.

Aun así, su hermano la describió como “fieramente independiente”. Contó que, después de la secundaria, quería vivir por su cuenta, tenía empleo, departamento propio y expectativas parecidas a las de muchas mujeres jóvenes de su edad: encontrar a la persona adecuada y quizá formar una familia.

PUBLICIDAD

Hipótesis iniciales, búsqueda y participación del FBI

La investigación por la desaparición de Carla Anderson incluyó búsquedas terrestres y aéreas, carteles en un radio de 96 kilómetros y la intervención del FBI (Oficina de Detención Criminal de Minnesota)

En los primeros días, un investigador creyó que Carla podía haberse ido por voluntad propia, según un informe de 1987 del diario local Brainerd Daily Dispatch.

Esa hipótesis incluyó la posibilidad de que hubiera salido a observar un incendio en el pantano cercano, visible quizá desde su apartamento: una teoría mencionada entonces por el diario Grand Forks Herald y que hoy no tiene pruebas que la respalden.

PUBLICIDAD

Con el paso del tiempo, esa línea perdió fuerza. Plautz indicó al medio estadounidense que la policía se inclinó por la posibilidad de un delito, porque Carla no habría decidido desaparecer y mantenerse ausente.

En las semanas iniciales, la familia ofreció una recompensa de USD 10.000 y se distribuyeron carteles en un radio de 96 km mientras caía la nieve. Voluntarios participaron en búsquedas terrestres y aéreas sin resultados, y más tarde la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) se sumó a la investigación ante la posibilidad de un secuestro.

PUBLICIDAD

El novio de Carla y otros familiares quedaron descartados tras someterse a pruebas de polígrafo, según la jefa policial. También se examinó la posible relación con un automóvil marrón robado cerca del edificio ese mismo fin de semana, aunque hasta hoy no apareció evidencia que vincule ese hecho con la desaparición.

La entonces jefa de policía Joyce Kopp lo definió en diciembre de 1987, citada por el diario local, como “el caso más frustrante en el que he trabajado”.

PUBLICIDAD

Sospechosos revisados y nuevas herramientas de investigación

Durante los años siguientes, la investigación avanzó entre revisiones de pistas y nuevos nombres.

En la década de 1990, un hombre denunciado por Roberta Wells por haber acosado a Carla fue interrogado; admitió haber estado en la zona la noche de la desaparición junto a un amigo, pero declaró a la Policía que ella no respondió cuando la llamó a las 21:30, y ambos pasaron el polígrafo, según el periódico local Wadena Pioneer Journal.

Para 1995, el antiguo investigador Lane Waldahl ya había mandado a envejecer la fotografía de Carla, revisado descripciones de cuerpos hallados y enviado sus registros dentales hasta Boston, de acuerdo con esa publicación. Su conclusión en ese momento era: “Probablemente Carla está muerta. Lo principal ahora es que se encuentre su cuerpo”.

También fue considerado el asesino convicto Floyd Tapson, porque atacaba a mujeres con discapacidades mentales, según un informe de 1999 del diario Minnesota Star Tribune. El Grand Forks Herald informó después que Tapson tenía una coartada que lo exoneró en este caso.

Plautz afirmó que la investigación actual no descarta de manera automática a sospechosos que antes habían sido apartados. Con una mirada nueva y herramientas como el análisis de ADN, la policía sigue tanto pistas antiguas como recientes y reconoce que algunas se investigan con más intensidad que otras.

Dan Anderson dijo a CNN que la constancia de cada jefe de policía e investigador que heredó el expediente le dio alivio a la familia. Para él, esa continuidad demostró que el caso nunca quedó archivado del todo.

Carla tendría hoy 62 años. Su ausencia atravesó nacimientos y muertes: cinco de sus siete sobrinos y sobrinas nacieron después de su desaparición, y su madre, su padrastro y un hermano murieron sin saber qué ocurrió con ella.

Su padre tiene ahora 87 años y, según Dan, el dolor sigue siendo demasiado grande como para hablar del tema. La madre, en cambio, había llegado pronto a la convicción de que su hija ya no estaba viva e incluso dejó prevista una lápida compartida para Carla y su hijo Scott, fallecido en 2007.

Dan no abandona del todo una pregunta que lo acompaña desde 1987. En la conferencia de prensa del lunes, frente a los funcionarios que relanzaron el pedido de ayuda, formuló el deseo: “¿No puede simplemente ponerse en contacto? Ya no tendría el número de teléfono de nadie”.

Plautz dijo que los agentes entrevistan a vecinos y revisan la gran cantidad de datos recibidos desde que se anunció la recompensa. “Un pequeño indicio de cualquier cosa podría llevarnos a encontrarla”, afirmó. “Creo, en lo más profundo de mi corazón, que alguien que sabe lo que pasó todavía está con nosotros”.