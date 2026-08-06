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Un hombre de Florida es acusado de intento de homicidio de un buzo tras cortarle el suministro de aire

El acusado, Michael Joseph Simpson, se entregó de forma voluntaria a las autoridades después de una disputa entre embarcaciones por un punto de pesca durante la minitemporada de langosta en Biscayne Bay

Un hombre caucásico de cabello rubio viste una camisa naranja frente a un micrófono. El fondo es una pared clara con un escudo
Los investigadores sostienen que el conflicto comenzó cuando la embarcación de Simpson se acercó a gran velocidad a un bote anclado y reclamó que estaban en “su lugar” (Captura de video: WPLG Local 10).
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Michael Joseph Simpson, de 51 años, quedó imputado en Miami por intento de asesinato en segundo grado luego de un episodio ocurrido durante la minitemporada deportiva de langosta en Biscayne Bay. Según las autoridades, apagó el sistema que abastecía de aire a un buzo de 18 años que estaba bajo el agua.

Simpson se entregó voluntariamente a las autoridades y fue ingresado en el centro correccional Turner Guilford Knight.

En un primer momento, se le imputó el cargo de intento de homicidio agravado. Más tarde, durante la audiencia judicial, el delito original fue cambiado a intento de asesinato en segundo grado. El juez dictaminó también una fianza de USD 10.000, que fue pagada, informaron NBC News y CBS News.

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Qué sostienen los investigadores sobre el incidente

La investigación ubicó el incidente a unos 800 metros de Fisher Island, en una zona conocida por la pesca y la extracción recreativa de langosta, hacia las 05:30 del 29 de julio.

El propietario y operador de una embarcación había llevado al joven a un punto habitual de buceo en busca de langostas cuando otro bote, el de Simpson, se aproximó a gran velocidad y comenzó a dar vueltas alrededor, precisó NBC News.

Esa segunda embarcación, descrita como una Conch, ancló a unos 3 metros de distancia y sus ocupantes iniciaron una discusión verbal al sostener que el primer operador estaba en “su lugar”.

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El conductor del primer bote respondió que había anclado antes de su llegada y desde la otra nave le advirtieron: “¡Esperen a que llegue la Contender de 39 pies!”.

Poco después, una lancha Contender llegó y se posicionó cerca de la embarcación del operador. La víctima ya estaba en el agua con un sistema Brownie’s Third Lung, un equipo flotante que suministra aire al buzo por medio de una manguera.

El informe policial describe que otro ocupante advirtió a un menor a bordo del Contender que se mantuviera alejado del dispositivo. En ese momento, Simpson reaccionó con enojo y dijo: “Apagaré el Brownie si quiero”.

Por consiguiente, según las autoridades, Simpson nadó hasta el equipo y lo apagó de forma intencional, lo que dejó sin aire al joven bajo el agua, reportó CBS News.

Las personas a bordo de la embarcación comenzaron a gritarle, mientras uno de los presentes entró al mar y logró llevar al buzo a la superficie. El joven salió desorientado y con dificultad para respirar.

Una de las pruebas centrales del caso es un video tomado con teléfono celular que muestra a Simpson de regreso hacia su bote después de que el suministro de aire fue interrumpido y antes de abandonar el área, indicó NBC News.

Una embarcación blanca con dos motores fuera de borda en el mar. Un hombre está a bordo, y hay dos banderas de buceo. Varias personas nadan cerca del barco
Un video muestra a Simpson de regreso hacia su bote tras la interrupción del suministro de aire (Captura de video: CBS Miami).

La versión de la familia de Simpson

La familia del acusado rechazó la acusación y afirmó que los señalamientos eran “categóricamente falsos”. En un comunicado citado por CBS News y NBC News, sus allegados aseguraron que Simpson buceaba con amigos y con sus dos hijos pequeños, y que nunca tuvo contacto con el equipo de respiración de otra persona.

La misma declaración alegó que existen testigos de dos embarcaciones distintas que contradicen la versión oficial, pero que no fueron entrevistados antes de la presentación de cargos.

A su vez, la familia aseguró que la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida entrevistó a Simpson en el agua tras el episodio y que lo “exoneró a los pocos minutos de la denuncia”.

Respecto al video difundido, expresaron que no mostraba delito alguno, sino al denunciante enredado en su propia manguera del sistema Brownie’s Third Lung y en una línea de ancla, mientras el acusado no estaba cerca del equipo. Además, añadieron que esa versión fue admitida por el propio denunciante.

“Mike Simpson ha dedicado su vida a la seguridad náutica. Se ha ganado la reputación de ser uno de los navegantes más seguros y responsables del sur de Florida y forma parte de un consejo de seguridad náutica. Espera presentar todos los hechos ante el tribunal, limpiar su nombre y recuperar la reputación que ha construido a lo largo de su vida”, concluyeron.

Un hombre caucásico de mediana edad, con cabello rubio peinado hacia un lado y una camiseta de cuello redondo azul y gris, mira al frente
La familia de Simpson rechazó la acusación, afirmó que nunca tocó el equipo de respiración y sostuvo que testigos contradicen la versión de los investigadores (Miami-Dade Corrections).

La participación de Simpson en una mesa asesora sobre seguridad marítima

De acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Náutica y Educación en la Bahía del Condado de Miami-Dade, Simpson figura como miembro en representación de la industria local de embarcaciones comerciales u operadores.

La Oficina de la Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, explicó que el acusado integró de forma voluntaria la mesa asesora temporal creada en abril de 2025 para elaborar recomendaciones sobre seguridad marítima. El grupo concluyó su trabajo en mayo de 2026, entregó su informe final y dejó de funcionar ese mismo mes.

Por otro lado, la alcaldía manifestó sus condolencias al buzo y a las personas afectadas por el episodio, y remarcó que la conducta atribuida al acusado es “contraria” a la misión del grupo asesor.

La pesquisa continúa activa y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade indicó que podrían anunciarse arrestos adicionales.

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