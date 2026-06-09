“Scary Movie” arrasa en taquilla con USD 105,5 millones y logra el mejor debut de la franquicia

Scary Movie alcanzó el mayor estreno de su historia con una recaudación global de 105,5 millones de dólares en su primer fin de semana. (Captura de pantalla)

La franquicia ‘Scary Movie’ ha alcanzado el mayor estreno de su historia con una recaudación global de 105,5 millones de dólares, producto de su lanzamiento en cines de Estados Unidos, Canadá y mercados internacionales durante el primer fin de semana de junio. El fenómeno afecta tanto a la industria cinematográfica de América como a la exhibición en salas europeas y asiáticas, y resulta relevante por el impacto financiero que representa para el género de la comedia y el terror, según datos difundidos por Paramount Pictures.

De acuerdo con cifras publicadas por Box Office Mojo y confirmadas por Paramount Pictures, la sexta entrega de la saga generó 55 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, mientras que los mercados internacionales aportaron 50,5 millones de dólares adicionales. Este desempeño convierte a la película en el mejor debut mundial para la franquicia, superando registros previos en el género paródico y estableciendo una referencia para futuros lanzamientos, según análisis de The Washington Times.

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Desde su debut en el año 2000, ‘Scary Movie’ se ha consolidado como una de las franquicias más reconocidas de la comedia de terror en el cine estadounidense. La nueva entrega llega más de dos décadas después del estreno original y, con un presupuesto de aproximadamente 30 millones de dólares, marca un punto de inflexión en la rentabilidad de las producciones de este tipo, de acuerdo con informes oficiales de Paramount Pictures.

¿Cuánto recaudó Scary Movie en su estreno mundial?

Durante su primer fin de semana, ‘Scary Movie’ logró una recaudación de 105,5 millones de dólares en todo el mundo, según datos confirmados por Paramount Pictures y Box Office Mojo. De ese total, 55 millones corresponden al mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá, mientras que los restantes 50,5 millones provienen de otros territorios internacionales. Esta cifra posiciona a la película como la comedia de terror con mayor éxito de taquilla en los últimos diez años, según detalla The Washington Times.

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El análisis de Rotten Tomatoes señala que este resultado constituye un nuevo récord para la saga y contribuye a que la franquicia supere la barrera de los mil millones de dólares de recaudación acumulada a lo largo de seis entregas. El desempeño de la película ha sido destacado por analistas de la industria como un reflejo del atractivo continuo de las fórmulas de parodia y humor negro en el público global.

La sexta entrega de Scary Movie sumó 55 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 50,5 millones en mercados internacionales. (Quantrell Colbert)

¿Por qué el estreno de Scary Movie es relevante para la industria?

El estreno de ‘Scary Movie’ se produce en un contexto de recuperación para la industria cinematográfica internacional tras varios años de fluctuaciones en la asistencia a salas. Según Paramount Pictures, el resultado obtenido con la sexta entrega demuestra la vigencia de las franquicias clásicas y la capacidad de las comedias de terror para competir con grandes producciones de acción y animación.

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La película desplazó a otros estrenos de alto presupuesto, como ‘Masters of the Universe’, que recaudó 54 millones de dólares a nivel global en el mismo fin de semana, cifra inferior a las expectativas de la industria para una producción con un presupuesto de 200 millones de dólares, según el reporte de The Washington Times. El éxito de la saga paródica resulta significativo porque evidencia que la audiencia sigue respondiendo positivamente a propuestas que combinan humor y referencias a la cultura popular.

¿Qué cifras destacan en la taquilla de Scary Movie?

De acuerdo con Box Office Mojo, la recaudación de 55 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá representa el mejor arranque para una comedia de terror en más de una década y el mejor debut de toda la franquicia. Los 50,5 millones de dólares obtenidos en mercados internacionales consolidan la presencia global de la saga, que ha generado más de 830 millones de dólares desde la primera película, según datos de The Numbers.

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Rotten Tomatoes indica que la sexta entrega permitió que la franquicia cruzara la marca de los mil millones de dólares de ingresos totales, una cifra que la coloca entre las series de comedia más exitosas en la historia del cine estadounidense. El rendimiento comercial de la película ha sido destacado como un ejemplo de la rentabilidad que pueden alcanzar las producciones que apelan tanto a la nostalgia como a nuevas generaciones de espectadores.

El estreno de Scary Movie marcó el mejor debut mundial de la franquicia y fijó una referencia para futuros lanzamientos de comedia de terror. (Stills/redes sociales)

¿Cómo se compara Scary Movie con otros estrenos recientes?

En el mismo fin de semana, ‘Masters of the Universe’ ocupó el segundo lugar con una recaudación mundial de 54 millones de dólares, lejos de los registros alcanzados por ‘Scary Movie’, según reportó The Washington Times. Otras producciones como ‘Backrooms’ y ‘Obsession’ registraron cifras acumuladas de 212 y 224 millones de dólares respectivamente, aunque corresponden a lanzamientos previos y no al fin de semana del estreno de la comedia de terror.

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Rotten Tomatoes detalla que el ranking de la taquilla del fin de semana se completó con películas como ‘The Amazing Digital Circus: The Last Act’, que sumó 19,4 millones de dólares en Norteamérica, y ‘Star Wars: The Mandalorian and Grogu’, que recaudó 10 millones de dólares en su tercera semana. Estos datos muestran que ‘Scary Movie’ ha logrado imponerse a propuestas de distintos géneros y presupuestos.

¿Qué factores explican el éxito de Scary Movie en taquilla?

Según Paramount Pictures, el rendimiento de ‘Scary Movie’ puede atribuirse a la combinación de la nostalgia de la audiencia con el atractivo renovado de la fórmula humorística de la franquicia. El estudio destacó en un comunicado que la película consiguió “el mayor estreno global de una comedia R en más de una década” y se convierte en el lanzamiento más exitoso del estudio para el género de comedia.

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El análisis de The Washington Times señala que el dominio de la comedia paródica en la taquilla responde a la capacidad de la saga para captar tanto a los seguidores históricos como a nuevos espectadores interesados en el humor y la sátira de íconos culturales. La permanencia de la franquicia en los primeros lugares del ranking internacional evidencia que el género mantiene vigencia y atractivo comercial.

Con un presupuesto de 30 millones de dólares, Scary Movie reforzó la rentabilidad de la comedia de terror más de dos décadas después de su debut en 2000. (Quantrell Colbert/Paramount Pictures vía AP)

¿Qué impacto tiene este estreno en el futuro de la franquicia y la industria?

El éxito inmediato de ‘Scary Movie’ abre la posibilidad de nuevos proyectos dentro de la misma línea de comedia paródica, según las declaraciones institucionales de Paramount Pictures. La recaudación obtenida podría incentivar el desarrollo de futuras entregas y spin-offs, así como inspirar a otros estudios a retomar franquicias conocidas para revitalizar su oferta en cartelera.

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En términos de asistencia a salas, el estreno marca un repunte en la presencia de público, especialmente en mercados clave como Estados Unidos, Canadá y Europa. La evolución de la recaudación en las próximas semanas será observada por analistas y ejecutivos de la industria, quienes evalúan el comportamiento del público ante propuestas similares y el posible impacto en la programación de próximos estrenos.

¿Qué reacciones oficiales hubo tras el estreno?

Paramount Pictures divulgó un comunicado en el que subrayó la magnitud del resultado alcanzado: “La respuesta de los espectadores superó las expectativas y confirma la vigencia de la franquicia en la cultura popular actual”, destacó el estudio en su informe a la prensa. Rotten Tomatoes agregó que la saga ha cruzado la marca de los mil millones de dólares en ingresos totales, un dato que refuerza la posición de la comedia entre las series más rentables del cine norteamericano.

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Las fuentes consultadas no reportan declaraciones de organismos públicos ni autoridades regulatorias, dado que la información corresponde principalmente a balances de estudios cinematográficos y medios especializados. Las cifras han sido verificadas por portales líderes en análisis de taquilla y reportes de la industria.

La taquilla de Scary Movie superó a Masters of the Universe, que recaudó 54 millones de dólares a nivel global en el mismo fin de semana. (Stills/redes sociales)

¿Qué esperar tras el éxito en taquilla de Scary Movie?

El impacto financiero de ‘Scary Movie’ representa una señal positiva para estudios y distribuidores, que ven en el resultado la confirmación de que las franquicias establecidas mantienen potencial para atraer al público y generar ingresos sustanciales. De acuerdo con Paramount Pictures, el desempeño observado podría influir en la programación de nuevas producciones y en la apuesta por géneros que combinan humor, sátira y referencias culturales reconocibles.

En el corto plazo, se espera que la película continúe acumulando ingresos en los principales mercados, mientras la industria monitorea su rendimiento semanal para anticipar tendencias en la preferencia de los espectadores. La permanencia de la saga en los primeros lugares de recaudación servirá de referencia para futuras estrategias comerciales y creativas en el sector cinematográfico internacional.