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Los Knicks ponen contra las cuerdas a los Spurs y amplían su ventaja en las Finales de la NBA

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Los New York Knicks ampliaron su ventaja en las Finales de la NBA 2025-26 (2-0) después de cosechar este viernes un triunfo agónico en la cancha de los San Antonio Spurs (104-105), y tratarán ahora de conquistar su primer anillo desde 1973 con dos partidos seguidos en el Madison Square Garden.

Tras dar el primer golpe el pasado miércoles (95-105), los de Mike Brown volvieron a asaltar el Frost Bank Center de San Antonio en un duelo que los Spurs apretaron con un parcial de 14-0 en el último cuarto. El jugador estrella de los locales, el pívot francés Victor Wembanyama (29 puntos), perdió un balón en los últimos instantes y falló un tiro decisivo casi sobre la bocina.

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Karl-Anthony Towns, con un 'doble-doble' de 21 puntos y 13 rebotes, y Jalen Brunson y Mikal Bridges, con 20 tantos cada uno, lideraron la faceta ofensiva de los neoyorquinos, que han encarrilado el título con este 2-0 y que quieren finiquitarlo en el Madison Square Garden, donde se celebrarán el tercer y el cuarto partidos.

Ahora, los Spurs, que en las Finales de la Conferencia Oeste dieron la campanada al eliminar al vigente campeón Oklahoma City Thunder, tendrán el reto mayúsculo de remontar la final. Sin embargo, ningún equipo en la historia de la NBA se ha llevado el anillo después de caer en sus dos primeros partidos como local.

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Los Knicks, que conquistó sus únicos dos títulos en 1970 y 1973, se convirtieron en la tercera franquicia en ganar los dos primeros encuentros de las Finales como visitantes, tras los Chicago Bulls de Michael Jordan en 1993 y los Houston Rockets en 1995.

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