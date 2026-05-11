Estados Unidos

Por qué la nueva alianza entre USCIS y FBI puede retrasar tu trámite migratorio en 2026

La implementación de protocolos más estrictos exige verificaciones adicionales y controles biométricos, lo que extendió los plazos de espera y generó incertidumbre entre quienes buscan autorización para vivir, trabajar o reunirse con sus familias en Estados Unidos

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Vista general de una sala de espera institucional con personas sentadas, paredes blancas y logotipos de USCIS y FBI. Algunos consultan documentos.
El nuevo protocolo migratorio de USCIS aumenta los controles de seguridad y causa retrasos en trámites de residencia y ciudadanía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo protocolo de revisión migratoria del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que amplía el acceso a las bases de datos del Federal Bureau of Investigation (FBI), generó retrasos en los trámites para miles de solicitantes y familias en todo el país.

Según CBS News y la American Immigration Lawyers Association (AILA), esta medida responde a órdenes ejecutivas para reforzar los controles de seguridad en todos los procesos migratorios.

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Desde la implementación de la nueva normativa, todas las solicitudes de residencia permanente, ciudadanía, permisos laborales y asilo deben superar verificaciones intensificadas de antecedentes en colaboración con el FBI antes de recibir cualquier aprobación.

El endurecimiento de estos controles elevó el número de casos bajo revisión, extendiendo los tiempos de procesamiento y generando incertidumbre entre los inmigrantes que esperan reunificación familiar o autorización de empleo.

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El protocolo actualizado exige controles biométricos repetidos, incluyendo huellas dactilares y fotografías, incluso en expedientes donde estos procedimientos ya se habían realizado con anterioridad.

Mano de adulto presionando un escáner de huellas dactilares en una oficina. Detrás, una pantalla muestra los logos desenfocados del FBI y USCIS.
La colaboración ampliada entre USCIS y el FBI obliga a verificaciones estrictas de antecedentes en todos los procesos migratorios estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo trámite que haya registrado datos biométricos antes del 27 de abril de 2026 debe repetirse de manera obligatoria, según los despachos legales Gibney y DeWitt LLP.

Los procesos de ajuste de estatus, ciudadanía y permisos de trabajo son los más afectados, con controles particularmente estrictos para solicitantes provenientes de países considerados “alto riesgo”. Únicamente algunos casos de adopción internacional y situaciones médicas cuentan con excepciones limitadas.

Efectos del acceso ampliado a bases de datos y controles biométricos

De acuerdo con documentación interna obtenida por CBS News, los oficiales de USCIS tienen prohibido aprobar solicitudes hasta finalizar la revisión bajo las bases de datos extendidas del FBI.

Esto provocó que numerosos expedientes permanezcan retenidos mientras se realizan los pasos adicionales, ocasionando demoras en los trámites migratorios.

Las personas que reciben una notificación formal de USCIS deben acudir puntualmente a la cita asignada; faltar a la convocatoria puede agravar los retrasos o complicar el proceso.

Grupo de jóvenes adultos sentados de espaldas en bancos metálicos de una sala de espera institucional. Al fondo, se ve el logo de USCIS en una ventanilla.
USCIS prohíbe la aprobación de expedientes hasta finalizar la revisión en las bases de datos extendidas del FBI, según documentación interna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abogados migratorios consultados por DeWitt LLP, Gibney y USCIS insisten en la importancia de atender toda comunicación oficial y conservar la documentación emitida durante el trámite.

En casos urgentes, como necesidades laborales o familiares, los especialistas aconsejan buscar asesoramiento legal especializado. Existen mecanismos para solicitar aceleraciones o prórrogas, pero requieren justificación formal y respaldo jurídico.

Para quienes tienen ajustes de estatus pendientes y carecen de permiso de reingreso válido, Gibney advierte: salir de Estados Unidos puede implicar la pérdida del derecho a regresar o generar demoras adicionales en el expediente.

Reducción en la validez de permisos de trabajo y vigilancia en redes sociales

El nuevo sistema de verificación, informado por CBS News y USCIS, redujo la validez de algunos permisos de trabajo, permitiendo controles de seguridad más frecuentes.

Además, la agencia incrementó la vigilancia sobre la actividad en redes sociales, especialmente respecto a inmigrantes de 39 países bajo restricciones específicas, con el objetivo de mantener la información actualizada y detectar riesgos antes de otorgar beneficios migratorios.

Vista cenital de una mesa de oficina con un libro abierto y documentos de inmigración. Una mano sostiene un bolígrafo sobre una carta con logos del USCIS y el FBI.
Las solicitudes de permisos de trabajo y asilo enfrentan demoras prolongadas por los controles biométricos repetidos exigidos desde abril de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Demoras, recomendaciones legales y escenarios de riesgo

Aunque USCIS afirma que las demoras deberían resolverse en el corto plazo, la American Immigration Lawyers Association y los despachos legales contactados advierten que algunos expedientes pueden quedar suspendidos indefinidamente y sin plazos oficiales de resolución.

La acumulación de trámites y la aplicación de controles estrictos incrementan la complejidad para quienes esperan beneficios familiares o laborales.

Los expertos recomiendan cumplir estrictamente con las citas asignadas por USCIS y consultar periódicamente el estado del caso en uscis.gov.

Frente a cualquier incidencia, emergencia laboral o situación relacionada con antecedentes, se aconseja buscar orientación jurídica especializada.

La cooperación reforzada entre USCIS y el FBI instauró filtros que, además de prolongar los trámites, pueden generar alertas por antecedentes antiguos o errores en los registros oficiales.

Por esta razón, es fundamental que los solicitantes respondan rápidamente a las notificaciones y cuenten con asesoramiento legal para proteger sus derechos y avanzar en los procesos migratorios.

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