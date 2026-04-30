Estados Unidos

La alianza entre Walmart y Wing transformará la entrega de productos con drones en Miami

La implementación programada para 2027 permitirá a los habitantes del sur de Florida acceder a repartos de compras en línea en menos de media hora, mediante dispositivos aéreos regulados y con beneficios ambientales

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Walmart y Wing lanzarán en 2027 un innovador servicio de entregas con drones en Miami, marcando el debut de esta tecnología en el sur de Florida (Wing)

La alianza entre Walmart y la empresa de entregas con drones Wing tendrá su primera consecuencia concreta en el sur de la Florida: a partir de 2027, los residentes de Miami podrán recibir comestibles, artículos para el hogar y medicamentos de venta libre por medio de drones capaces de completar la entrega en menos de media hora.

El plan fue presentado con una demostración pública en el campus Wolfson de Miami Dade College, y anticipa una transformación en los métodos de reparto, integrando velocidad y reducción de la huella ambiental, según informó Telemundo 51.

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De acuerdo con datos de expansión recogidos por Miami Herald, Walmart y Wing prevén establecer más de 270 centros de entrega con drones en Estados Unidos para 2027, con 150 tiendas ya integradas en esta primera ola y un despliegue que alcanzará nuevas ciudades como Los Ángeles, St. Louis y Cincinnati.

La tecnología ya opera en los mercados de Dallas-Fort Worth y Atlanta. Mientras que, en Florida, además de Miami, se sumarán Orlando y Tampa como puntos de avanzada para el servicio.

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Un hombre con chaleco amarillo y casco oscuro lleva un paquete azul de Walmart. Camina en una acera con rayas frente a la tienda Walmart y árboles
El plan prevé la instalación de más de 270 centros de entrega con drones en Estados Unidos, incluyendo 150 tiendas Walmart en la primera fase de expansión (Wing)

Beneficios con drones: velocidad, capacidad y funciones

La propuesta tecnológica, presentada ante los asistentes en el campus Wolfson, incluyó explicaciones sobre el funcionamiento de los equipos, el método de carga de los paquetes y el mecanismo de descenso en los domicilios.

Jessie Poole-Strang, representante de Wing, precisó en Telemundo 51: “Estos drones tienen la capacidad de volar a 60 millas por hora (100 kilómetros) hasta su casa y llevarle esas cosas que realmente necesita. Rápido, en 30 minutos o menos”. El dispositivo, con un peso superior a los 5 kilos (11 libras), puede transportar mercadería habitual de compra urgente o imprevista.

El rango de productos está pensado para satisfacer necesidades inmediatas: carne molida, productos frescos, lunchables, audífonos inalámbricos y pequeños electrónicos figuran entre los artículos más demandados, con una carga útil estimada en alrededor de 1,3 kilos (dos libras y media).

Poole-Strang aclaró a Telemundo 51 que utilizar el servicio para envíos de última hora o artículos olvidados, ya que no busca reemplazar la compra semanal de supermercado.

Dron blanco y amarillo con un paquete azul suspendido, volando frente a un edificio beige con grandes ventanas y frondas de palmeras verdes
La tecnología de entrega con drones abarcará artículos como comestibles, pequeños electrónicos y medicamentos de venta libre para necesidades de última hora (NBC News)

Beneficios ambientales y logísticos

El modelo de entrega con drones promete no solo eficiencia y rapidez, sino también una reducción de costos para el consumidor y una contribución significativa al medio ambiente.

Mauricio Rodas, exalcalde de Quito, explicó ante los medios que la disminución de las emisiones de CO2 y la menor circulación de vehículos particulares ayudarán a bajar la contaminación acústica y mejorar la calidad de vida urbana, de acuerdo con lo consignado por medios locales como Telemundo 51 y NBC Miami.

La operación de los drones implica vuelos a unos 46 metros (150 pies) de altura y el descenso hasta siete metros (23 pies) sobre el destino para depositar el pedido, según los pormenores técnicos recogidos por Miami Herald.

Un dron de ala fija y rotor múltiple en vuelo sobre un estacionamiento abarrotado con cientos de coches y SUV, con un edificio de Walmart en el fondo
Los drones de la alianza Walmart y Wing pueden transportar hasta 1,3 kilos y aseguran la entrega de productos urgentes en menos de 30 minutos (Wing)

Seguridad y regulación

La seguridad del sistema fue uno de los temas más consultados durante la presentación. Poole-Strang afirmó a Telemundo 51: Estamos regulados por la FAA, pero lo realmente importante que hay que saber es que los drones han completado cientos de miles de entregas a domicilio. Lo hemos demostrado con el tiempo, en colaboración con la FAA y con las comunidades. Esta es una opción segura para las comunidades”.

El despliegue en el sur de la Florida irá acompañado por inversiones en infraestructura digital y la ampliación del área de recogida y entrega en tiendas renovadas, como parte del plan de remodelación regional de Walmart, de acuerdo con un comunicado difundido por Nick Berkeley, vicepresidente sénior para la unidad de negocios del sureste de la cadena, recogido por Miami Herald.

Drones de entrega blancos con detalles amarillos en el aire y en el suelo en un área de prueba. Una valla, coches y un edificio comercial son visibles al fondo bajo un cielo azul
Walmart acompañará este despliegue en Miami y otras ciudades clave con inversiones en infraestructura digital y remodelación de tiendas para optimizar la logística (Wing)

Una expansión escalonada y orientada a la inmediatez

Para 2027, el sistema de entregas con drones de Walmart y Wing estará activo en 270 ubicaciones de Estados Unidos. Las ciudades confirmadas hasta ahora incluyen Miami, Los Ángeles, St. Louis, Cincinnati, Orlando y Tampa, donde los clientes accederán a una alternativa de entrega rápida y ecológica para artículos de baja carga y alta urgencia, enfocándose en lo imprevisto y lo esencial.

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