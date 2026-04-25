Polémica en Nueva York: propuestas legislativas podrían permitir la libertad condicional de reclusos peligrosos

El fiscal del Condado de Suffolk, Raymond A. Tierney, advirtió que las iniciativas legislativas ponen en riesgo la seguridad pública y priorizan los derechos de los reclusos sobre la justicia para las víctimas (REUTERS/Shannon Stapleton).

Una serie de propuestas legislativas en estudio en Albany ha generado una controversia sin precedentes en el estado de Nueva York. Según advierten críticos y funcionarios locales, en caso de ser aprobadas, las nuevas leyes facultarían la liberación anticipada de miles de criminales violentos, incluidos asesinos en serie, homicidas de policías y autores de masacres racistas.

Los detalles de las propuestas

De acuerdo con Fox News, el paquete de reformas incluye cuatro iniciativas principales: Elder Parole (libertad condicional para mayores), Earned Time (reducción de sentencia por tiempo cumplido), Fair and Timely Parole (libertad justa y oportuna) y Second Look Act (revisión judicial de sentencias).

El proyecto Elder Parole habilitaría que cualquier preso mayor de 55 años y con al menos 15 años de condena solicite libertad condicional, incluso si cumple cadena perpetua, lo que abriría la puerta a revisiones periódicas para condenados por delitos graves.

Por otro lado, Earned Time propone reducir a la mitad todas las sentencias inferiores a cadena perpetua y exceptuar de sanción la participación en agresiones y apuñalamientos dentro de prisión al considerar los créditos por buen comportamiento.

A su vez, Fair and Timely Parole establece que la junta de libertad condicional solo podría evaluar el comportamiento del preso durante su tiempo en prisión, sin tener en cuenta la gravedad del delito cometido ni la actitud del recluso ante sus actos.

Mientras que el Second Look Act permitiría que reclusos soliciten indefinidamente la reducción de sus sentencias ante diferentes jueces, sin tope en el número ni en la frecuencia de las peticiones. El juez beneficiario de la solicitud no podría ser quien dictó la condena original.

El paquete legislativo propuesto incluye iniciativas como Elder Parole, Earned Time, Fair and Timely Parole y el Second Look Act para reformar la libertad condicional.

Quiénes accederían a la libertad anticipada según la reforma penal

Entre las consecuencias ejemplificadas por la Fiscalía del Condado de Suffolk, una de las jurisdicciones más afectadas por delitos graves en el estado, la propuesta sobre “libertad para personas mayores” permitiría que reclusos como Joel Rifkin, asesino serial condenado por matar entre nueve y diecisiete mujeres, o Colin Ferguson, autor del tiroteo en el tren de Long Island que dejó seis muertos y 19 heridos, soliciten audiencias de libertad anticipada tras cumplir 15 años de condena y alcanzar los 55 años de edad.

Lo mismo ocurriría con el supremacista blanco Payton Gendron, responsable de la masacre de 10 personas en un supermercado de Buffalo y sentenciado a cadena perpetua, quien desde los 55 años podría solicitar la revisión de su caso cada dos años.

Payton Gendron, el pistolero de Tops, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por terrorismo doméstico motivado por odio y por cada uno de los 10 cargos de asesinato en primer grado (Derek Gee/Pool via REUTERS).

Las familias de víctimas denuncian abandono en el proceso legislativo

De acuerdo con el fiscal del Condado de Suffolk, Raymond A. Tierney, el actual esquema de sentencias aporta certeza a las víctimas y sus allegados, y permite cerrar ciclos de duelo ante crímenes graves. El funcionario, quien recientemente consiguió una condena contra Rex Heuermann, confeso de torturar y asesinar a ocho mujeres en Long Island, sostuvo que “estos proyectos de ley favorecen a los criminales sobre las víctimas. Harán que Nueva York sea insegura”.

En una rueda de prensa, Theresa Bliss, madre de David Bliss, joven de 25 años asesinado en 2021 en Port Jefferson, relató que cuando se dictó la sentencia de cadena perpetua a la autora del homicidio sintió que “por fin podían empezar a llorar”.

Raymond A. Tierney, fiscal de distrito del Condado de Suffolk, conversa con amigos y familiares de algunas de las víctimas del asesino en serie convicto de Gilgo Beach, Rex Heuermann, durante una conferencia de prensa (REUTERS/Shannon Stapleton).

Asimismo, Bliss afirmó que experimentó un sentimiento de “invisibilidad” durante una reunión con el Comité de Víctimas de Delitos, Delito y Corrección: “Escuchamos sobre el deseo de que las personas encarceladas salieran adelante, escuchamos sobre segundas oportunidades y sobre cómo no podemos simplemente descartar a las personas encarceladas. Pero nada de eso debería ir en detrimento de las familias que viven con el tipo de pérdida que proviene de las manos de un asesino”.

Por su parte, el ejecutivo del Condado de Suffolk, Edward P. Romaine, también rechazó las cuatro propuestas legislativas y las calificó como “un insulto” para las personas respetuosas de la ley, la policía y los damnificados por graves violaciones penales. Finalmente, instó a la Legislatura estatal a dar prioridad a la seguridad sobre “ideologías” y que “usen el sentido común y no aprueben estos proyectos de ley”.