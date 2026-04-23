La MTA lanza un programa de consulta pública para el rediseño de la Estación Jamaica en Nueva York

Usuarios de la Estación Jamaica pueden participar en encuestas digitales y mesas presenciales para influir en el diseño de la nueva terminal (Ray Raimundi / MTA).

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), en colaboración con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, puso en marcha un nuevo programa de consulta pública presencial en la Estación Jamaica, Queens, dirigido a recopilar las opiniones y demandas de los pasajeros diarios.

El proceso, que incluye mesas de atención directa y una encuesta digital disponible hasta el viernes 8 de mayo, apunta a recopilar información precisa de los usuarios frecuentes para orientar la planificación y ejecución del mayor rediseño de la estación en más de veinte años, financiado con USD 50 millones del presupuesto ejecutivo.

Personal de la MTA contará con un espacio informativo en la estación, acompañado por representantes de la Autoridad Portuaria y autoridades locales electas, donde el público podrá consultar detalles del proyecto y expresar sus opiniones directamente al equipo responsable.

La MTA y la Autoridad Portuaria impulsan un programa de consulta pública para conocer las demandas de los pasajeros de Estación Jamaica (Ray Raimundi / MTA).

Participación ciudadana y enfoque comunitario en el rediseño de la Estación Jamaica

En el comunicado oficial de la MTA, el presidente del Ferrocarril de Long Island (LIRR), Rob Free, expresó: “Una estación Jamaica rediseñada mejorará la experiencia del usuario y satisfará la creciente demanda de servicio de los millones de usuarios que hacen conexión allí. Los comentarios de los usuarios nos permitirán saber exactamente qué desean ver esos millones de pasajeros en su nueva estación”.

Por su parte, Jamie Torres-Springer, presidente de MTA Construcción y Desarrollo, sostuvo: “Las opiniones de los usuarios garantizarán que las mejoras que implementemos reflejen las necesidades y prioridades de las personas que utilizan esta estación a diario”.

Pasajeros participan en una encuesta sobre las mejoras propuestas para la Estación Jamaica en Queens, que recibirá una reforma de USD 50 millones (Joana Flores / MTA).

De igual modo se expresó Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, quien puntualizó: “No podemos transformar la experiencia de la Estación Jamaica sin la retroalimentación de los pasajeros del LIRR, los usuarios del tren y los miles de pasajeros y empleados de aerolíneas que usan la estación para conectar con el AirTrain JFK todos los días”.

Por su parte, el senador estatal Leroy Comrie destacó: “Esta iniciativa busca conectar con los usuarios, escuchar sus experiencias y garantizar que el futuro de la Estación Jamaica refleje las necesidades de nuestra comunidad”.

La Estación Jamaica: centro neurálgico del transporte en Nueva York

Más allá de su función como enlace entre líneas, Jamaica es, según la propia MTA, uno de los nodos de transporte más importantes del área metropolitana de Nueva York. Cada día, más de 1.000 trenes del metro y del LIRR atraviesan el complejo.

Esta estación canaliza una parte significativa del flujo de pasajeros hacia el aeropuerto internacional JFK, lo que la convierte en la cuarta estación de trenes de cercanías más utilizada en Norteamérica, superada únicamente por Grand Central Station, Penn Station y Union Station de Toronto.

La última remodelación data de 2003, año en que se inauguró la conexión con el AirTrain JFK. Desde entonces, los avances en infraestructura y el crecimiento de la demanda han dejado obsoletas las instalaciones actuales.

El rediseño de Estación Jamaica prioriza la experiencia del usuario y responde al aumento en la demanda de servicios de transporte en Queens (Ray Raimundi / MTA).

En el último año, la apertura de Grand Central Madison y la finalización de la tercera vía de la línea principal incrementaron en un 54% el número de trenes de LIRR con parada en la Estación Jamaica. En consecuencia, se alcanzaron los 790 servicios diarios frente a los 481 previos al nuevo enlace, informó la MTA en su comunicado oficial.

Este incremento en la oferta de trenes fue acompañado por mejoras en la gestión de conexiones y en la puntualidad, impulsadas por sistemas de monitorización más avanzados. El impacto se refleja en un aumento de 17 puntos porcentuales en la satisfacción de los usuarios con los trasbordos.

La planificación del rediseño de la Estación Jamaica cuenta con el respaldo de la gobernadora Kathy Hochul, quien busca modernizar la terminal, mejorar la circulación y reducir la congestión para garantizar una conexión eficiente entre el LIRR, el sistema de transporte público de Nueva York y el AirTrain JFK.