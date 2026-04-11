El aumento de los impuestos inmobiliarios en Estados Unidos supera la inflación y presiona el bolsillo de millones

El pago promedio de impuestos inmobiliarios en Estados Unidos llegó a USD 4.427 por vivienda, superando el alza de la inflación (Instagram)

El aumento de los impuestos inmobiliarios en Estados Unidos volvió a superar la inflación durante el último año, con un pago promedio de USD 4.427 por vivienda, lo que representa un incremento del 3,7 % respecto al año anterior.

Este fenómeno refleja una tendencia de presión fiscal ascendente sobre millones de propietarios y obedece, en gran medida, a la decisión de los gobiernos locales de priorizar la financiación de servicios públicos, según un análisis de la firma de datos inmobiliarios ATTOM, citado por CBS News.

Durante el mismo periodo, el índice de precios al consumidor subió solo 2,7 %, mientras que el aumento de los tributos inmobiliarios fue especialmente pronunciado en ciertas jurisdicciones: Delaware experimentó un salto del 18 %, y Maryland registró un alza del 11,6 %, de acuerdo con el reporte de ATTOM.

Estos incrementos no se explican únicamente por la evolución del valor de los inmuebles, ya que el monto de los impuestos depende principalmente de las necesidades presupuestarias de cada municipio, ajustadas en función de la demanda de fondos para escuelas, infraestructura y seguridad pública.

Los impuestos a la propiedad representan, según la organización estadounidense sin fines de lucro Tax Foundation, 70 centavos de cada dólar recaudado por los gobiernos locales a través de tributos. Estos recursos financian servicios esenciales, desde la educación pública hasta la construcción y el mantenimiento de caminos, así como el funcionamiento de los cuerpos de policía y bomberos.

El año pasado, este tipo de gravamen continuó en alza, incluso cuando el valor promedio estimado de las viviendas unifamiliares disminuyó 1,7 %, situándose en USD 494.231. Aunque esta cifra sigue siendo una de las más elevadas registradas, la reducción evidencia que el cálculo de los impuestos no depende exclusivamente de las tasaciones inmobiliarias.

El director ejecutivo de ATTOM, Rob Barber, detalló en declaraciones a CBS News: “Los impuestos a la propiedad suelen aumentar más rápido que la inflación porque su determinación responde a las necesidades de financiación de los gobiernos locales, y no a la evolución de los precios de los consumidores. Los municipios pueden elevar la tasa impositiva o mantener gravámenes elevados para cubrir los crecientes costos de escuelas, infraestructura y servicios públicos, independientemente de la tendencia inflacionaria general”.

Durante 2023, propietarios de viviendas en Estados Unidos pagaron en promedio USD 4.427 en impuestos inmobiliarios, una cifra que superó la inflación y reflejó el impacto de la política fiscal local sobre el bolsillo de millones de familias.

Según la firma ATTOM, este incremento se explica mayormente por la necesidad de los gobiernos municipales de financiar servicios clave, más que por el simple aumento en el valor de las propiedades.

Westchester en Nueva York encabeza la lista de impuestos inmobiliarios

Westchester, Nueva York, registró el mayor monto de impuestos inmobiliarios con USD 18.386 anuales por vivienda, frente a USD 314 en Haywood, Carolina del Norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe actualizado de ATTOM identificó al condado de Westchester en Nueva York como el territorio con el mayor promedio anual de impuestos inmobiliarios: USD 18.386 por vivienda. Al extremo opuesto se encuentra Haywood, Carolina del Norte, donde el pago promedio es de apenas USD 314.

A nivel estatal, las cargas impositivas más altas se concentran en el noreste del país, además de California e Illinois. En Nueva Jersey, el propietario medio destina alrededor de USD 10.500 anuales solo a este tributo, mientras que el valor más bajo se registra en Virginia Occidental, con un promedio de USD 1.081 por vivienda.

Esta disparidad obedece tanto a diferencias en las políticas tributarias locales como a las particularidades de los servicios y necesidades de financiación en cada región.

El impacto acumulativo de estos impuestos resulta especialmente relevante en áreas donde los valores inmobiliarios permanecen elevados, afectando de manera directa el presupuesto de los hogares.

Los expertos subrayan que la carga impositiva sobre la vivienda puede condicionar decisiones de mudanza, inversión o permanencia de las familias en determinadas zonas.

En declaraciones recogidas por CBS News, Barber subrayó que “el aumento de los impuestos inmobiliarios es un reflejo directo de las prioridades presupuestarias municipales y de la capacidad de los gobiernos locales para ajustar sus fuentes de recaudación”.

Reducción de impuestos y cambios legislativos en el Oeste

Diez estados, principalmente del oeste de Estados Unidos, lograron reducir los impuestos inmobiliarios gracias a cambios legislativos y fuentes alternativas de ingreso (Google Maps )

A pesar del aumento generalizado, diez estados redujeron los impuestos inmobiliarios durante el último año, la mayoría ubicados en el oeste del país, según ATTOM. En Wyoming, se implementó una reducción del 25 % en el gravamen para propiedades de hasta USD 1 millón, gracias a una iniciativa legislativa específica.

Por su parte, en Montana, cerca de 8 de cada 10 propietarios recibieron un recorte tributario tras la aprobación de una nueva ley que introdujo devoluciones fiscales y un sistema de tasas escalonadas.

Rob Barber explicó que la disminución de la carga impositiva en estos estados responde principalmente a “cambios políticos y a la existencia de fuentes alternativas de recaudación, más que a la evolución de los precios de las viviendas”. Agregó que, en regiones donde los ingresos derivados de sectores como la energía o el turismo son significativos, es posible reducir la dependencia de los impuestos a la propiedad. La adopción de políticas de alivio fiscal y recortes de tasas también contribuye a disminuir la presión sobre los propietarios.

Estos recortes, no obstante, no son uniformes en todo el país y dependen de la estructura económica y la capacidad fiscal de cada estado. Mientras algunos gobiernos locales optan por medidas de alivio, otros mantienen o aumentan las tasas para sostener la financiación de servicios esenciales ante el crecimiento demográfico o el aumento de los costos operativos.

El papel de los impuestos inmobiliarios en la economía local

El crecimiento persistente de los impuestos inmobiliarios, junto con las marcadas diferencias regionales y las recientes políticas de reducción selectiva, posicionan a este gravamen como uno de los componentes más determinantes de la economía local en Estados Unidos.

La estructura de costos y la calidad de vida de los propietarios de viviendas están directamente influenciadas por la presión fiscal inmobiliaria, que a menudo escapa a la evolución del mercado y responde a decisiones presupuestarias de los gobiernos municipales.

Por ello, el seguimiento de los cambios legislativos y las iniciativas de recaudación se vuelve una necesidad práctica para los propietarios, quienes deben anticipar posibles variaciones en su carga tributaria, incluso cuando los precios de las propiedades no experimentan grandes fluctuaciones.

El debate sobre la equidad y la sostenibilidad del sistema de financiamiento local permanece sin resolverse, con expertos y organizaciones como Tax Foundation advirtiendo sobre los desafíos que implica mantener servicios públicos de calidad sin trasladar la totalidad de la carga a los dueños de viviendas.