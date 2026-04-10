Estados Unidos

FIU nombró a Brian Fonseca como vicerrector de Investigación en Defensa y Seguridad Nacional

El académico dirigirá la estrategia para integrar proyectos científicos, coordinar equipos multidisciplinarios y promover nuevos mecanismos de colaboración en áreas de interés estratégico

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Brian Fonseca (Giovanni Sacchetto)
Brian Fonseca, designado vicerrector de Investigación en Defensa y Seguridad Nacional de la Florida International University (Infobae)

Florida International University (FIU) designó a Brian Fonseca, Ph.D., como nuevo vicerrector de Investigación en Defensa y Seguridad Nacional, según un comunicado oficial distribuido el 9 de abril a la comunidad académica. Con este nombramiento, Fonseca liderará la estrategia institucional para fortalecer e integrar la investigación en defensa y seguridad nacional en todas las facultades, centros e institutos de la universidad.

La FIU detalló que Fonseca tendrá la tarea de coordinar la experiencia interdisciplinaria de la universidad en áreas como tecnologías de defensa, estudios de inteligencia y seguridad, ciberseguridad, resiliencia de infraestructura crítica, seguridad en salud pública y tecnologías emergentes. En el comunicado, la universidad subrayó que la función del nuevo vicerrector será “alinear estas fortalezas en una estrategia institucional coherente”.

El documento de la FIU señala que el cargo implica trabajar con decanos, directores de centros y la Oficina de Investigación para fomentar el desarrollo de propuestas de investigación de gran escala, fortalecer el trabajo en equipos científicos y ampliar las capacidades de investigación bajo condiciones clasificadas y controladas. Además, el nuevo vicerrector actuará como enlace principal ante agencias federales, laboratorios nacionales, socios industriales y colaboradores, brindando asesoramiento al liderazgo superior en aspectos de oportunidades emergentes, políticas y gestión de riesgos.

Edificio blanco moderno del Centro de Ingeniería de FIU con el logo azul. Palmeras y estudiantes en la entrada bajo un cielo azul con nubes blancas
Florida International Florida (FIU) es una de las casas de altos estudios más prestigiosa de los Estados Unidos (Florida International University)

Fonseca continuará dirigiendo el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas, donde lidera un equipo multidisciplinario de investigadores y expertos en políticas, según informó la universidad. La comunidad académica fue invitada a respaldar a Fonseca en esta nueva etapa, que implica un refuerzo estratégico para el portafolio de investigación en defensa y seguridad de la universidad.

La designación de Fonseca se formalizó a través de un correo institucional enviado a docentes y personal de la FIU, en el que se remarcó la importancia del liderazgo en la integración de capacidades y el impulso a la colaboración con entidades externas en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional.

Una amplia carrera académica y de servicio

Fonseca, designado vicerrector de investigaciones en defensa y seguridad nacional en FIU, obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas y Gobierno en esa misma universidad tras una amplia carrera en el sector público y académico. Fonseca, quien sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos entre 1997 y 2004, ocupando puestos relacionados con el entrenamiento de fuerzas militares extranjeras en escenarios hostiles y en tiempo de paz, ha sido convocado como experto ante el Congreso de Estados Unidos en 2019 y 2021.

A lo largo de su trayectoria, ha centrado sus investigaciones en gobernanza, políticas de seguridad nacional y relaciones exteriores de Estados Unidos y América Latina, con énfasis en Venezuela, China, Rusia y ciberespacio. Además, es director del Jack D. Gordon Institute for Public Policy y primer director ejecutivo de Cybersecurity@FIU, un programa interdisciplinario universitario.

En el ámbito de la divulgación, Fonseca es analista político en WSVN-Fox News South Florida y ha publicado trabajos como Culture and National Security in the Americas (Lexington Books, 2017, junto a Eduardo A. Gamarra), Democracy and Security in Latin America (Routledge, 2021, junto a Orlando Perez y Gabriel Marcella) y The New US Security Agenda: Trends and Emerging Threats (Palgrave, 2017, junto a Jonathan Rosen). Su labor se completa con su función como Cybersecurity Policy Fellow e International Security Fellow en el think tank New America, con sede en Washington D.C.

El currículum académico de Fonseca también registra estudios en Sichuan University (Chengdu, China) y la National Defense University (Washington D.C.).

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