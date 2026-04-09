Estados Unidos

Las autoridades descubren restos óseos de una pareja que desapareció en 2013 en Oklahoma

La investigación sobre la desaparición de los dos jóvenes permanece abierta, mientras la fiscalía del distrito local prepara el expediente para presentarlo ante un jurado intermunicipal, a la espera de nuevos elementos y resultados forenses

Guardar
Retrato combinado. A la izquierda, una mujer joven sonriente con pelo oscuro, ojos claros y un piercing. A la derecha, un hombre joven con pelo oscuro y ojos claros
El caso de Molly Miller y Colt Haynes en Oklahoma sigue bajo investigación, con la causa de la muerte aún pendiente de determinar por las autoridades forenses (Chickasaw Lighthorse Police Department/Oklahoma State Bureau of Investigation).

Las autoridades de Oklahoma confirmaron que los restos localizados en una zona remota del Condado de Love corresponden a Molly Miller y Colt Haynes, dos jóvenes reportados como desaparecidos en 2013 tras una persecución policial. El hallazgo, realizado el 18 de febrero de 2026, se logró tras una operación coordinada entre la Policía Tribal Chickasaw Lighthorse y la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas de la Oficina de Asuntos Indígenas que rastrearon en un área de difícil acceso no explorada anteriormente.

La identidad de Miller se confirmó el 31 de marzo, mientras que las autoridades no precisaron la fecha de identificación de Haynes. La Oficina del Médico Forense notificó a ambas familias. A su vez, la investigación sigue en curso y el caso se presentará ante un jurado cuando concluyan las diligencias.

Una mujer joven con cabello oscuro y una camiseta rosa fuerte sonríe mientras posa de pie frente a una pared de tablones de madera clara
Las familias de los jóvenes reciben notificación oficial sobre la identificación de los restos, aunque persisten interrogantes sobre las circunstancias del caso (Captura de video: KXII).

Las circunstancias de la desaparición y el hallazgo después de 13 años

El 7 de julio de 2013, Molly Miller, de 17 años, y Colt Haynes, de 21, viajaban como pasajeros en un automóvil conducido por James Con Nipp. El vehículo fue interceptado durante una persecución policial en el condado de Carter, según CBS News. No obstante, el auto cruzó hacia el Condado de Love y las autoridades perdieron su rastro. De acuerdo con KXII, el automóvil se accidentó y quedó abandonado en una zona boscosa.

El conductor logró escapar a pie, mientras que Miller y Haynes permanecieron en los alrededores. Al día siguiente, ambos contactaron a amigos para pedir agua y ayuda para salir, ya que se encontraban perdidos cerca de una carretera local. El vehículo fue hallado dos semanas después, sin señales de los jóvenes. La búsqueda iniciada entonces no logró resultados y se mantuvo durante más de una década.

Por el momento, las autoridades no han informado la causa de la muerte de ninguno de los dos jóvenes y el caso continuará bajo análisis judicial, afirmó la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas de la Oficina de Asuntos Indígenas a CBS News. Asimismo, la fiscalía del distrito local anunció que el expediente será presentado ante un gran jurado intermunicipal para considerar una eventual imputación formal una vez concluido el análisis.

Un cartel blanco con la foto de Molly Miller y el texto 'Molly Miller Someone Knows Where I Am Please Help Find Me! HOTLINE 580-798-8157'
Molly Miller y Colt Haynes desaparecieron en 2013 tras un accidente durante una persecución policial en Oklahoma (Captura de video: ABC KOCO 5).

Colaboración federal y tribal en la resolución de casos de desapariciones

En el operativo desarrollado el 18 de febrero de 2026 participaron múltiples agencias, incluidas el FBI, el Departamento de Correcciones de Oklahoma, la Patrulla de Caminos estatal, la Oficina del Médico Forense, los servicios de emergencia de la Chickasaw Nation y la organización Texas Search and Rescue.

Micah Ware, jefe interino de la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas del BIA, valoró la recuperación de los restos como un “paso significativo para brindar las respuestas tan esperadas sobre la desaparición de Molly Miller. Nuestros corazones siguen con la familia de Molly y esperamos que este avance les brinde, aunque sea mínimamente, consuelo y claridad”.

Por su parte, Randy Wesley, comisionado de la policía tribal Chickasaw, subrayó la determinación de su institución para avanzar en la resolución de casos de personas indígenas desaparecidas o asesinadas y agradeció a los organismos asociados por el apoyo prestado.

La familia de Molly Miller expresó que el hallazgo representa un primer alivio, aunque persisten interrogantes y reclamos de esclarecimiento. Sospechan que se trató de un crimen. Misty Miller Howell, prima de Molly, señaló a KXII que “Molly jamás habría sido encontrada de no ser por los continuos esfuerzos oficiales”. Respecto al futuro de la investigación, afirmó: “Ahora mismo estamos un poco enfadados y no podemos evitarlo. El caso está avanzando, lo que nos indicó de inmediato que hubo irregularidades. Así que estamos preparados para este gran jurado. Creo que una vez que se haga justicia, llegará la paz”.

Temas Relacionados

Desaparición Molly MillerLove CountyPersonas Indígenas DesaparecidasInvestigaciones CriminalesEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

JD Vance aclaró que la tregua con Irán no contempla el conflicto en Líbano: “Depende de Teherán continuar con el diálogo”

El vicepresidente estadounidense aseguró que el régimen teocrático asumió erróneamente que ese frente estaba cubierto por el acuerdo. “Nunca hicimos esa promesa”, señaló

JD Vance aclaró que la tregua con Irán no contempla el conflicto en Líbano: “Depende de Teherán continuar con el diálogo”

La experiencia digital en la compra de boletos de Los Ángeles 2028: desafíos, sorpresas y reclamos de los usuarios

Fallos técnicos, colas virtuales interminables y mensajes de error marcan el arranque de la venta de entradas, mientras la organización responde a las quejas e intenta mejorar la plataforma

La experiencia digital en la compra de boletos de Los Ángeles 2028: desafíos, sorpresas y reclamos de los usuarios

Acusan a una estudiante universitaria de Florida por asesinato premeditado de su hija recién nacida

Las autoridades detallaron que, tras analizar búsquedas en dispositivos electrónicos y declaraciones recogidas por detectives, se determinó la existencia de planificación en los hechos ocurridos en marzo

Acusan a una estudiante universitaria de Florida por asesinato premeditado de su hija recién nacida

La FIFA publica el mapa oficial de asientos para el Mundial 2026 junto con la venta de boletos

El proceso de compra de entradas para la Copa Mundial genera expectativa y plantea desafíos a los aficionados que buscan la mejor experiencia en las sedes de Norteamérica

La FIFA publica el mapa oficial de asientos para el Mundial 2026 junto con la venta de boletos

Menos cantidad y precios más altos: las grandes marcas de alimentos ajustan sus productos en Estados Unidos

El aumento en el gasto familiar refleja el impacto de envases más pequeños y precios elevados en la vida cotidiana estadounidense

Menos cantidad y precios más altos: las grandes marcas de alimentos ajustan sus productos en Estados Unidos

TECNO

La carrera por ser ‘Leyenda del Token’ en Meta: cuando los empleados pagan por trabajar

La carrera por ser ‘Leyenda del Token’ en Meta: cuando los empleados pagan por trabajar

Así es el dispositivo que permite tomar selfies con la cámara trasera del celular

Zoom óptico vs. zoom digital: diferencias clave y cómo aprovecharlos al máximo

Energía solar y filtros cerámicos: así funciona el innovador dispositivo que hace posible agua potable en zonas vulnerables

Estos son los 10 países que están tomando medidas para prohibir las redes sociales a niños

ENTRETENIMIENTO

Patrick Ball revela cómo The Pitt lo ayudó a salir de una deuda de 80 mil dólares: “Pensé que iba a morir con ella”

Patrick Ball revela cómo The Pitt lo ayudó a salir de una deuda de 80 mil dólares: “Pensé que iba a morir con ella”

Meryl Streep protagonizará y producirá una serie basada en Las correcciones: qué se sabe

‘American Horror Story’ confirma el regreso de Cordelia Goode en su temporada 13

Tom Holland reveló una enseñanza inolvidable de Matt Damon durante el rodaje de The Odyssey

“A menudo tengo que recordarme que yo no soy Luke”: la confesión de Mark Hamill a casi 50 años de Star Wars

MUNDO

Tras reunirse con Trump, Mark Rutte admitió que algunos países de la OTAN no respondieron en la crisis con Irán

Tras reunirse con Trump, Mark Rutte admitió que algunos países de la OTAN no respondieron en la crisis con Irán

Starmer y el príncipe heredero saudí dialogaron sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

Del escarabajo Leonardo DiCaprio a la avispa Stephen Colbert: el curioso fenómeno de las especies con nombres de celebridades

El museo que nunca cambió en 200 años se reinventa con Kengo Kuma y podría revolucionar Londres

Energía solar y filtros cerámicos: así funciona el innovador dispositivo que hace posible agua potable en zonas vulnerables