Las autoridades descubren restos óseos de una pareja que desapareció en 2013 en Oklahoma

El caso de Molly Miller y Colt Haynes en Oklahoma sigue bajo investigación, con la causa de la muerte aún pendiente de determinar por las autoridades forenses (Chickasaw Lighthorse Police Department/Oklahoma State Bureau of Investigation).

Las autoridades de Oklahoma confirmaron que los restos localizados en una zona remota del Condado de Love corresponden a Molly Miller y Colt Haynes, dos jóvenes reportados como desaparecidos en 2013 tras una persecución policial. El hallazgo, realizado el 18 de febrero de 2026, se logró tras una operación coordinada entre la Policía Tribal Chickasaw Lighthorse y la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas de la Oficina de Asuntos Indígenas que rastrearon en un área de difícil acceso no explorada anteriormente.

La identidad de Miller se confirmó el 31 de marzo, mientras que las autoridades no precisaron la fecha de identificación de Haynes. La Oficina del Médico Forense notificó a ambas familias. A su vez, la investigación sigue en curso y el caso se presentará ante un jurado cuando concluyan las diligencias.

Las familias de los jóvenes reciben notificación oficial sobre la identificación de los restos, aunque persisten interrogantes sobre las circunstancias del caso (Captura de video: KXII).

Las circunstancias de la desaparición y el hallazgo después de 13 años

El 7 de julio de 2013, Molly Miller, de 17 años, y Colt Haynes, de 21, viajaban como pasajeros en un automóvil conducido por James Con Nipp. El vehículo fue interceptado durante una persecución policial en el condado de Carter, según CBS News. No obstante, el auto cruzó hacia el Condado de Love y las autoridades perdieron su rastro. De acuerdo con KXII, el automóvil se accidentó y quedó abandonado en una zona boscosa.

El conductor logró escapar a pie, mientras que Miller y Haynes permanecieron en los alrededores. Al día siguiente, ambos contactaron a amigos para pedir agua y ayuda para salir, ya que se encontraban perdidos cerca de una carretera local. El vehículo fue hallado dos semanas después, sin señales de los jóvenes. La búsqueda iniciada entonces no logró resultados y se mantuvo durante más de una década.

Por el momento, las autoridades no han informado la causa de la muerte de ninguno de los dos jóvenes y el caso continuará bajo análisis judicial, afirmó la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas de la Oficina de Asuntos Indígenas a CBS News. Asimismo, la fiscalía del distrito local anunció que el expediente será presentado ante un gran jurado intermunicipal para considerar una eventual imputación formal una vez concluido el análisis.

Molly Miller y Colt Haynes desaparecieron en 2013 tras un accidente durante una persecución policial en Oklahoma (Captura de video: ABC KOCO 5).

Colaboración federal y tribal en la resolución de casos de desapariciones

En el operativo desarrollado el 18 de febrero de 2026 participaron múltiples agencias, incluidas el FBI, el Departamento de Correcciones de Oklahoma, la Patrulla de Caminos estatal, la Oficina del Médico Forense, los servicios de emergencia de la Chickasaw Nation y la organización Texas Search and Rescue.

Micah Ware, jefe interino de la Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas del BIA, valoró la recuperación de los restos como un “paso significativo para brindar las respuestas tan esperadas sobre la desaparición de Molly Miller. Nuestros corazones siguen con la familia de Molly y esperamos que este avance les brinde, aunque sea mínimamente, consuelo y claridad”.

Por su parte, Randy Wesley, comisionado de la policía tribal Chickasaw, subrayó la determinación de su institución para avanzar en la resolución de casos de personas indígenas desaparecidas o asesinadas y agradeció a los organismos asociados por el apoyo prestado.

La familia de Molly Miller expresó que el hallazgo representa un primer alivio, aunque persisten interrogantes y reclamos de esclarecimiento. Sospechan que se trató de un crimen. Misty Miller Howell, prima de Molly, señaló a KXII que “Molly jamás habría sido encontrada de no ser por los continuos esfuerzos oficiales”. Respecto al futuro de la investigación, afirmó: “Ahora mismo estamos un poco enfadados y no podemos evitarlo. El caso está avanzando, lo que nos indicó de inmediato que hubo irregularidades. Así que estamos preparados para este gran jurado. Creo que una vez que se haga justicia, llegará la paz”.