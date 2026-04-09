Emergencia en Miami-Dade por conductor que atropella a policías tras intentar escapar de un control

Dos oficiales del Departamento de Policía de Miami-Dade resultaron heridos tras ser atropellados durante una persecución policial en Southwest 184 y avenida 122 (Captura Telemundo Miami)

Dos oficiales del Departamento de Policía de Miami-Dade resultaron heridos tras ser atropellados por un conductor que huía de un control de tráfico la noche del miércoles, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

El incidente, registrado poco después de las 19:00 en la intersección de la calle Southwest 184 y la avenida 122, desencadenó una persecución policial que concluyó cerca de la Florida Turnpike y la calle Southwest 40, según el organismo, que brindó detalles a Telemundo 51.

El hecho se produjo cuando los agentes intentaron detener un vehículo buscado por las autoridades y el conductor, al notar la presencia policial, aceleró y arrolló a los oficiales.

Ambos agentes sufrieron heridas leves y recibieron atención médica en el lugar, conforme al parte de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade. La pronta intervención de los paramédicos permitió descartar lesiones de gravedad.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade precisó que el operativo involucró múltiples patrullas y unidades de apoyo y se extendió varios minutos.

El incidente, originado por la fuga de un control de tráfico, desencadenó una persecución que concluyó cerca de la Florida Turnpike y la calle SW 40 (Captura Telemundo Miami)

La persecución finalizó tras la interceptación del vehículo sospechoso en la Florida Turnpike y la calle SW 40, en una zona concurrida del condado. En el automóvil iban dos hombres y una mujer, todos detenidos en el lugar.

La institución aclaró que solo los dos oficiales sufrieron heridas durante el operativo, sin reportes de civiles ni otros policías lesionados. Ambos agentes recibieron el alta médica tras ser evaluados en el sitio.

Cómo fue la persecución y la detención

Los informes oficiales indican que los agentes habían identificado el vehículo dentro de una investigación previa por delitos en el sur de Miami-Dade.

Al intentar detener al conductor, este ignoró las señales y huyó a alta velocidad, lo que activó el protocolo de persecución.

Durante la fuga, el sospechoso realizó maniobras evasivas que pusieron en riesgo a los efectivos y a otros conductores.

Ambos agentes atacados recibieron atención médica en el lugar y fueron dados de alta, sin presentación de lesiones graves ni civiles afectados (Captura Telemundo Miami)

El automóvil fue finalmente rodeado por varias patrullas tras salir de la autopista. Dos hombres fueron arrestados en el acto, mientras que la mujer acompañante fue liberada tras un interrogatorio, de acuerdo con fuentes oficiales.

No se han divulgado los nombres de los detenidos ni la naturaleza de los cargos, ya que la investigación continúa.

Incremento en los casos y respuesta institucional

El Departamento de Policía de Miami-Dade ha reportado un aumento en los incidentes relacionados con fugas durante controles de tráfico en los últimos años.

En 2025, se reportaron 48 casos de persecuciones con agentes lesionados, según su informe anual. Las autoridades adoptaron nuevos protocolos para reducir los riesgos tanto para los oficiales como para la población.

Un portavoz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade explicó a Telemundo 51 que el operativo se apegó a los lineamientos de seguridad previstos para estos hechos.

“La prioridad es siempre resguardar la integridad de nuestros oficiales y de la comunidad”, afirmó el vocero. La investigación interna analizará el desarrollo para evaluar posibles ajustes en los procedimientos.

Ambos agentes atacados recibieron atención médica en el lugar y fueron dados de alta, sin presentación de lesiones graves ni civiles afectados (Captura Telemundo Miami)

Identidad de los detenidos y avances en la causa

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que los dos hombres arrestados permanecen bajo custodia y serán presentados ante la corte local en breve.

La mujer fue liberada al no encontrar indicios para formular cargos. Los investigadores indagan si los detenidos tienen relación con otros delitos recientes en la zona.

Hasta el momento, no se registraron lesionados adicionales en el incidente, de acuerdo con la información oficial. Se prevé que en los próximos días se amplíe la información sobre la causa y la situación procesal de los detenidos.