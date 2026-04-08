Florida impulsa la prohibición del matrimonio entre primos hermanos

El gobernador Ron DeSantis reactiva la propuesta para prohibir el matrimonio entre primos hermanos en Florida y la vincula con la seguridad antiterrorista. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

El gobernador Ron DeSantis retomó su iniciativa para impedir que los primos hermanos puedan casarse en Florida, relacionando este proyecto con su enfoque en seguridad y asegurando que algunas costumbres extranjeras no se alinean con los principios del estado. La propuesta se anunció en el marco de la promulgación de una ley que permite a las autoridades locales clasificar a determinados grupos como responsables de acciones extremistas.

Este planteo, que busca avanzar vía sesión extraordinaria tras quedar bloqueado en la última reunión legislativa ordinaria, coloca al “estado del sol” en el centro de una discusión nacional. El medio local Diario Las Américas siguió de cerca el desarrollo y las implicancias del proyecto HB 733.

A día de hoy, Florida es uno de los 16 estados de Estados Unidos que no impone ninguna restricción al matrimonio entre primos hermanos. Esto contrasta con las normativas de los otros 30 estados, que sí contemplan limitaciones para este tipo de unión civil.

Florida es uno de los dieciséis estados de Estados Unidos donde el matrimonio entre primos hermanos sigue siendo legal, a diferencia de la mayoría del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ron DeSantis destacó esta situación en dos foros de relevancia pública: el lunes, en una rueda de prensa previa a la promulgación de la ley contra la sharía islámica en Tampa, y el martes, durante una entrevista concedida al conductor conservador Sean Hannity en el canal Fox News.

Ante la observación de Hannity, quien expresó desconocer que el matrimonio entre primos era legal en Florida, DeSantis reiteró la importancia de regular este tipo de vínculos.

Los argumentos de DeSantis y el vínculo con la seguridad

En sus declaraciones públicas, DeSantis no limitó la explicación a argumentos de salud pública. Sostuvo que prohibir estas uniones “es una bola curva fácil para nosotros”. Agregó: “Eso alimenta parte del yihad encubierto”, aludiendo a ejemplos que, según él, provienen “de otras culturas que no son consistentes con la cultura de Estados Unidos”.

El proyecto HB 733, presentado por Anne Gerwig y modificado por Dean Black, incluye la prohibición del matrimonio consanguíneo como parte de varias reformas sanitarias. (AP Foto/Rebecca Blackwell, archivo)

Actualmente, la ley en Florida prohíbe matrimonios incestuosos entre hermanos, padres e hijos, sobrinos y abuelos, pero no contempla ninguna restricción para los primos hermanos. Según Diario Las Américas, en Estados Unidos existen aproximadamente 250.000 parejas de primos hermanos casados, lo que se traduce en un caso cada 500 matrimonios.

El recorrido legislativo del proyecto HB 733

El origen reciente de la iniciativa se halla en diciembre de 2025, cuando la representante estatal Anne Gerwig, republicana de Greenacres, presentó el proyecto HB 733 en la Cámara de Representantes. Si bien el articulado incluía varias reformas sanitarias y para el Departamento de Salud, la prohibición del matrimonio entre primos se incorporó gracias al representante Dean Black, republicano de Yulee.

Durante el tratamiento parlamentario, el texto generó debates más amplios sobre la marihuana medicinal y la nutrición neonatal. Esto provocó que la discusión sobre la restricción al matrimonio entre primos perdiera fuerza y se dispersara frente a otros temas polémicos.

Las posiciones de los legisladores y el escenario político

La Cámara de Representantes y el Senado estatales no lograron consenso sobre los aspectos clave del proyecto, lo cual impidió su avance. Dean Black defendió la restricción: “Hay muchas personas aquí, y hay muchas personas que puedes encontrar para ser tu pareja de por vida sin tener que buscar en tu primo hermano”, señaló al medio local Diario Las Américas.

En Estados Unidos existen alrededor de 250.000 parejas de primos hermanos casados, lo que representa aproximadamente un caso cada 500 matrimonios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la reciente culminación de la sesión ordinaria, avanzar en la prohibición del matrimonio entre primos solo sería posible convocando a una sesión extraordinaria antes de que termine la gestión de DeSantis.

El futuro de la restricción al matrimonio entre primos dependerá de la movilización del ejecutivo estatal y del poder de negociación en la legislatura. Si no se convoca a una sesión extraordinaria o no se logra consenso antes del cierre del mandato de DeSantis, la cuestión podría quedar para un próximo ciclo legislativo.

El debate, de momento, sigue abierto y polariza tanto a representantes como a la opinión pública en Florida.