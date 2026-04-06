Estados Unidos

Un fallo histórico posibilita que el pueblo costero de South Seaside Park abandone Berkeley tras 53 años de luchas legales

La resolución sienta un precedente para otras comunidades de la costa de Nueva Jersey, al mismo tiempo que obliga a las autoridades municipales a abordar la integración fiscal, servicios básicos y futuras disputas de propiedad

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Vista aérea de Seaside Park con una torre de agua blanca prominente, numerosas casas residenciales, calles y una gran masa de agua azul al fondo bajo un cielo con nubes
South Seaside Park logra separarse oficialmente de Berkeley Township tras 53 años de litigios y se integra con Seaside Park (Kimberly Paynter/WHYY)

La anexión largamente esperada de South Seaside Park, un enclave costero de 450 habitantes en la península de Barnegat, consumó esta semana su desvinculación de Berkeley Township para integrarse en Seaside Park, tras 53 años de litigios y demandas administrativas.

La decisión, que según The New York Times implica remodelar el mapa político y fiscal de esta franja del litoral de Nueva Jersey, proyecta nuevas disputas: Berkeley exige ahora una compensación económica considerable y ambos gobiernos locales deben redefinir servicios básicos en un territorio de apenas media milla (800 metros) de playa.

Vista aérea de un asentamiento costero densamente poblado con cientos de casas, calles, y masas de agua oceánica y de bahía bajo un cielo azul claro
La Suprema Corte de Nueva Jersey avala la secesión de South Seaside Park al considerar crucial el bienestar económico y social de sus vecinos (Kimberly Paynter/WHYY)

South Seaside Park aportaba 10% del presupuesto de Berkeley

De acuerdo con registros judiciales citados en 2022 por una corte superior del condado de Ocean, el pequeño South Seaside Park suponía 10% del ingreso anual por impuestos inmobiliarios de Berkeley Township, que asciende a USD 62 millones, mientras concentraba apenas 1% de su población total.

Esta desproporción, reconocida en las actas del juicio referidas por The New York Times, alimentó por décadas la percepción de marginación de los residentes respecto al uso y mantenimiento de infraestructura pública: denuncias de playas desatendidas, demoras de hasta tres días en el retiro de nieve y la tardanza de la policía ante emergencias, según declaró Don Whiteman, líder del movimiento separatista.

En términos directos, los habitantes de South Seaside Park calculan que financiaron durante años servicios municipales que, en la práctica, nunca se acercaron a “la calidad y frecuencia” de los que recibían vecinos de otras zonas continentales de Berkeley.

Liderazgo de Don Whiteman y medio siglo de impugnaciones legales

El origen de la demanda independentista se remonta a 1973. En ese año, Donald Whiteman padre inició una petición para separarse de Berkeley. Desde entonces, el conflicto atravesó fallos de la Suprema Corte de Nueva Jersey, rechazos del concejo municipal de Seaside Park en 1981 (cuando votaron 4 a 3 en contra de la integración), filtros en el órgano de planeamiento de Berkeley —que demoró 5 años y 38 sesiones para emitir un dictamen— y una nueva ronda de tribunales iniciada en 2014, según reconstruyó The New York Times.

La última etapa del proceso, que consumió 12 años, culminó cuando el consejo de Seaside Park aceptó por unanimidad (cinco votos a favor, uno abstención) la incorporación del “vecino incómodo”, consumando el anhelo de los secesionistas.

“La distancia entre ambas comunidades es tanto cultural como geográfica”, explicó el alcalde de Seaside Park John A. Peterson Jr. en declaraciones compartidas por The New York Times.

Mientras en la península predomina el uso de bicicletas y una vida local introvertida, los residentes continentales de Berkeley circulan en automóvil por la congestionada Ruta 9 y frecuentan grandes centros comerciales.

Primer plano de un hombre maduro con gafas de sol oscuras y camisa azul claro, de pie al aire libre frente a una casa de color gris azulado con una bandera estadounidense decorativa
Don Whiteman y su hijo encabezaron durante medio siglo el movimiento de independencia de South Seaside Park, marcado por demandas judiciales y rechazos municipales (Kimberly Paynter/WHYY)

Decisión judicial con nuevos desafíos para Seaside Park y Berkeley

La Suprema Corte de Nueva Jersey avaló, el 10 de junio de 2024, la secesión argumentando que denegarla habría sido “perjudicial para el bienestar económico y social” de los habitantes de South Seaside Park, según publicó el Asbury Park Press y replicó el Daily Mail. La corte también desestimó que la partida suponga un riesgo de “turbulencia económica” para Berkeley Township.

El impacto inmediato para el resto del municipio, en base a estimaciones discutidas en la última sesión de consejo, será un aumento de USD 148 anuales en los impuestos de los propietarios de Berkeley.

Frente a este panorama, el alcalde John Bacchione adoptó una postura intransigente: “Todavía podemos apelar ante la Suprema Corte del Estado. Sería largo y agotador”. Bacchione exige una compensación completa, y afirmó: “Nuestros bienes son nuestros bienes”, en referencia a calles, redes de alcantarillado y zonas de playa.

Mientras Berkeley presiona por el resarcimiento, el ejecutivo de Seaside Park enfrenta retos operativos de integración. Entre los interrogantes inmediatos destaca cuál será el costo de sincronizar sistemas de recolección de residuos, ya que en Berkeley se utilizan camiones robotizados mientras que los trabajadores de Seaside Park solo pueden gestionar contenedores más pequeños. Además, debe resolverse la continuidad o reemplazo del plantel de salvavidas que, hasta ahora, pagaba Berkeley.

Vista aérea de una larga playa de arena dorada con gente y sombrillas, dunas, y edificios residenciales a lo largo de la costa bajo un cielo azul claro
El proceso de secesión municipal en Nueva Jersey es excepcional; otros enclaves como Strathmere y Seaview Harbor Marina fracasaron en el intento (Airbnb)

El proceso de secesión en Nueva Jersey: un caso excepcional

El proceso legal para la secesión municipal en Nueva Jersey es notoriamente riguroso y pocas comunidades han conseguido culminarlo en las últimas décadas.

La singularidad de este desenlace se evidencia si se la compara con los fracasos recientes de otros dos enclaves: Strathmere vio rechazada su demanda de divorcio administrativo respecto a Upper Township en 2019, mientras que Seaview Harbor Marina no logró separarse de Egg Harbor Township en 2016, recordó Daily Mail.

Vista aérea de un suburbio costero con numerosas casas de distintos colores, una carretera, dunas de arena, una playa y el océano
La integración de South Seaside Park plantea desafíos inmediatos sobre servicios de recolección de residuos y la continuidad del cuerpo de salvavidas local (Prodigy Real Estate)

El abogado de South Seaside Park, Joseph Michelini, adelantó a Asbury Park Press que formalizarán el pedido de anexión a Seaside Park “tan pronto como sea posible”.

Mientras que Peterson, el alcalde receptor, advirtió que aún falta “un proceso riguroso de revisión”, mientras que el actual concejo de Seaside Park no había recibido hasta la fecha una petición formal.

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