La infraestructura de Nueva York enfrenta creciente vulnerabilidad por la expansión de zonas en riesgo de inundación

Investigaciones recientes arrojan luz sobre cómo el pasado geográfico de Nueva York condiciona su exposición actual y futura a inundaciones, vinculando la planificación urbana con la adaptación al cambio climático (Reuters)

Un nuevo estudio del New York Botanical Garden reveló que más del 20% de la extensión territorial de Nueva York se asienta sobre antiguos humedales, cursos de agua y zonas inundables, identificadas como “Blue Zones”.

La cartografía del riesgo, publicada en la revista científica Annals of the New York Academy of Sciences, indica que la ciudad enfrenta desafíos crecientes vinculados al avance del cambio climático y requiere que planificadores y autoridades prevean modificaciones estructurales para evitar futuras crisis, según informó el medio local especializado en urbanismo THE CITY.

El informe detalla que existen más de 500 Blue Zones en los cinco distritos, donde confluyen áreas que históricamente estuvieron bajo agua, las que actualmente permanecen en riesgo y las que, por efecto de tormentas severas y la elevación del nivel del mar, entrarán en riesgo en los próximos años.

Cerca de 1,2 millones de personas —representando aproximadamente el 12% de la población urbana— y el 11% de los edificios de la ciudad están ubicados en estos terrenos. El estudio también presenta una herramienta digital interactiva que permite visualizar cuadra por cuadra la vulnerabilidad histórica y proyectada frente a inundaciones.

Las llamadas Blue Zones agrupan áreas de la ciudad que han estado, o podrían volver a estar, bajo agua, definiendo el mapa de la vulnerabilidad hídrica en los cinco distritos (Reuters)

La directora de la investigación, Lucinda Royte, responsable de conservación urbana y gestión de datos en el New York Botanical Garden, declaró a THE CITY que las Blue Zones constituyen un mapa anticipado de las zonas que probablemente enfrentará Nueva York en materia de inundaciones costeras e interiores, provocadas tanto por lluvias extremas como por el aumento del nivel del mar.

En sus palabras: “Puede ser una buena guía sobre dónde veremos inundaciones en el futuro como resultado de la marejada costera y el aumento del nivel del mar, o de las lluvias intensas. Nos ayuda a planificar mejor dónde se requieren cambios de infraestructura antes de que ocurra una crisis de inundación”.

El equipo científico del New York Botanical Garden lideró la identificación de estos territorios, combinando datos históricos y proyecciones para alertar sobre los desafíos ambientales de la metrópoli (New York Botanical Gardens)

Riesgo y expansión de las Blue Zones

El alcance del riesgo se concentra especialmente en infraestructuras críticas y barrios vulnerables. Tanto el Aeropuerto LaGuardia como el Aeropuerto JFK, construidos sobre antiguos humedales y ecosistemas marinos rellenados, se encuentran en Blue Zones. Según el estudio, un tercio de los desarrollos habitacionales públicos —donde residen algunos de los sectores más desfavorecidos— también se sitúa en estas áreas de alto riesgo.

El documento indica que casi dos tercios de la superficie identificada como Blue Zone está amenazada por inundaciones costeras, mientras que el 5% está en riesgo por lluvias intensas; un 36% podría enfrentar ambos tipos de peligro de forma simultánea. Buena parte de los terrenos afectados pertenece al sector público: las entidades estatales poseen dos tercios, y el Departamento de Parques y Recreación administra la mitad de esa extensión.

Amy Chester, directora de Rebuild By Design —quien revisó el informe—, dijo: “Invertir en parques salvará vidas y medios de subsistencia”. El análisis de su organización señala que la mayoría de los parques de la ciudad presentará vulnerabilidad frente a inundaciones.

La agencia del agua local, DEP, reconoció el valor de la herramienta desarrollada por el New York Botanical Garden. El portavoz Doug Auer calificó el análisis de Blue Zones como “una herramienta útil para la planificación colaborativa del manejo de aguas pluviales” y subrayó las acciones en curso para que los terrenos públicos puedan cumplir funciones duales: contener y drenar las aguas de tormenta y reconstruir corredores naturales de drenaje urbano.

La extensión de las Blue Zones abarca infraestructuras críticas y comunidades enteras, subrayando la necesidad de replantear el desarrollo urbano en función de los riesgos naturales (Reuters)

Impacto en infraestructuras, vivienda y servicios públicos

La experiencia personal de la científica Royte ejemplifica los riesgos presentes en la vida cotidiana: su barrio en Gowanus, Brooklyn, tradicionalmente un marisma con el arroyo Gowanus, fue completamente anegado durante el huracán Ida. “Toda mi cuadra estaba bajo el agua. Vi regresar estanques, arroyos y humedales”, relató a THE CITY.

Las consecuencias de la reciente historia climática se evidencian en la superposición entre las áreas afectadas por los huracanes Sandy en 2012 e Ida en 2021 y las zonas catalogadas ahora como Blue Zones. Según Royte: “Cuando se observan las áreas que experimentaron inundaciones durante Sandy o Ida, coinciden con la hidrología histórica”.

Barrios como Hollis, en Queens, sufrieron inundaciones recurrentes por situarse sobre antiguos estanques. Una situación similar afecta a The Hole, entre Queens y Brooklyn, cuyo nivel bajo respecto al mar lo expone a largas acumulaciones de agua tras las lluvias. La administración municipal comenzó a ofrecer opciones de reubicación voluntaria a los residentes.

En El Bronx, el municipio coordina la recuperación superficial del arroyo Tibbetts Brook, que hasta hace un siglo fluía a cielo abierto. El proyecto busca restaurar su función de drenaje natural para evitar que las lluvias saturen los sistemas de alcantarillado y afecten áreas pobladas.

Las consecuencias de la vulnerabilidad se reflejan en aeropuertos, complejos habitacionales y redes de servicios esenciales, que requieren estrategias de resiliencia para enfrentar eventos climáticos extremos (Reuters)

Coincidencia entre historia climática y vulnerabilidad actual

Autoridades y expertos coinciden en que la adaptación debe ser amplia y acelerada. Por su parte Eric Sanderson, vicepresidente de conservación urbana en el New York Botanical Garden y coautor del estudio, indicó a THE CITY: “El clima va a forzar nuestra mano, ya lo estamos viendo. No podemos asumir que toda el agua debe pasar por las plantas de tratamiento: necesitamos planificar y emplear los ecosistemas para devolver parte al suelo y al ciclo natural”.