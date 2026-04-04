Estados Unidos

El alquiler de viviendas para la Copa Mundial de la FIFA está estrictamente limitado en Nueva Jersey, excepto en Hoboken

Las regulaciones impuestas en la mayoría del estado limitarán significativamente la oferta de hospedaje temporal, mientras que la ciudad de Hoboken permitirá que los propietarios reciban visitantes sin enfrentar penalizaciones por arrendamientos breves

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Vista de una calle con fachadas de tiendas, toldos negros, una bandera estadounidense, y mesas de café con sillas rojas y de colores. Un hombre camina en primer plano
Las restricciones a los alquileres temporarios en Nueva Jersey marcan la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 cerca del estadio MetLife (Captura de video)

A pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el ambiente en Nueva Jersey comienza a transformarse. Las estrictas limitaciones impuestas a los alquileres de viviendas a corto plazo en gran parte del estado contrastan con la postura abierta de Hoboken, donde los propietarios ven una oportunidad singular para recibir a aficionados de todo el mundo. Mientras tanto, la cercanía del estadio MetLife en East Rutherford, donde se disputarán ocho partidos incluyendo la final, ha puesto en el centro de la conversación la regulación y el impacto de los alquileres temporarios.

El fenómeno de los alquileres de corto plazo se ha convertido en un tema central en Nueva Jersey de cara al Mundial. Muchas ciudades y pueblos han decidido imponer restricciones severas para evitar la proliferación descontrolada de hospedajes temporales. En lugares como Kearny, Union City y Secaucus, las autoridades han optado por establecer prohibiciones, límites estrictos e incluso fuertes multas para quienes ofrezcan sus viviendas mediante plataformas como Airbnb o similares. Estas medidas buscan controlar la llegada masiva de visitantes y evitar problemas asociados a la sobreocupación y la alteración de la vida cotidiana de los residentes.

Fachada de una hilera de edificios de apartamentos en una calle urbana. Hay escaleras de incendios en varios edificios y una bandera estadounidense ondea en el último de la derecha
Hoboken se diferencia en Nueva Jersey al permitir sin restricciones el alquiler de viviendas durante la Copa Mundial, atrayendo a propietarios y turistas (Captura de video)

En este contexto restrictivo, Hoboken se distingue por su enfoque permisivo. Con poco más de una milla cuadrada de extensión, la ciudad ha decidido no sumarse a la ola de regulaciones que recorre el estado. Según el concejal Joe Quintero, Hoboken no cuenta con reglas claras ni restricciones específicas sobre los alquileres temporarios, lo que abre la puerta a que los propietarios aprovechen la demanda sin temor a sanciones. “Nosotros no lo regulamos. Así que no hay reglas claras”, explicó Quintero, reflejando la política de laissez-faire que caracteriza a esta localidad frente al evento deportivo.

La razón principal detrás de esta singularidad radica en la oportunidad económica que representa la Copa Mundial para los habitantes de Hoboken. Según comentarios de residentes como Yue Feng y Fausto Santana, el torneo es visto como un acontecimiento poco frecuente que puede beneficiar tanto a propietarios como a la economía local. Para muchos, la llegada masiva de turistas representa una ocasión para obtener ingresos adicionales por alquiler y, al mismo tiempo, contribuir al ambiente festivo que acompaña a un evento internacional de estas dimensiones.

Edificio de ladrillo rojo de varias plantas con muchas ventanas y aires acondicionados, y un árbol con flores blancas en una esquina de Hoboken
El enfoque permisivo de Hoboken sobre los alquileres temporarios representa una oportunidad económica singular para los residentes durante la Copa Mundial FIFA (Captura de video)

La ciudad de Hoboken ya comienza a prepararse para el impacto que se espera en junio y julio, cuando el flujo de aficionados transforme la dinámica habitual. Las autoridades anticipan un repunte considerable en el turismo y, con ello, la necesidad de fortalecer los servicios públicos. El concejal Quintero ha señalado que se requerirán más policías y bomberos de servicio, dado el aumento potencial de incidentes y la congestión en el tránsito. Además, existe la preocupación de que la falta de regulación pueda dar lugar a un mercado negro de alquileres, un riesgo que las autoridades prefieren evitar confiando en la responsabilidad de anfitriones y visitantes. “Unas buenas vallas hacen buenos vecinos”, expresó Quintero, apelando al respeto de las normas existentes para mantener la convivencia y la seguridad.

Mientras Hoboken mantiene una postura flexible, otras ciudades de Nueva Jersey adoptan una línea mucho más estricta. Localidades como Kearny, Union City y Secaucus han implementado prohibiciones explícitas, límites severos en el número de alquileres permitidos y multas considerables para desalentar la oferta de viviendas a corto plazo durante el Mundial. Estas ciudades buscan prevenir el desborde de turistas y proteger la calidad de vida de sus habitantes, aunque la medida implica renunciar a los beneficios económicos potenciales que podrían derivarse del turismo internacional. El contraste entre Hoboken y sus vecinas evidencia la diversidad de enfoques frente a un mismo desafío.

Vista aérea inclinada de una calle residencial flanqueada por casas adosadas de distintos estilos arquitectónicos, con coches estacionados y algunos tejados con paneles solares
Airbnb incentiva a nuevos anfitriones en Nueva Jersey con una bonificación de 750 USD para ampliar la oferta de hospedajes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Captura de video)

En paralelo, la plataforma Airbnb ha anunciado un incentivo específico para atraer a nuevos anfitriones en las ciudades sede del Mundial. Quienes ofrezcan su vivienda por primera vez en estos lugares podrán acceder a una bonificación de 750 USD si registran su propiedad antes de finales de julio. “Nos complace que los residentes de Nueva Jersey estén viendo mayores oportunidades para obtener ingresos adicionales a través del alquiler de viviendas compartidas”, señaló la empresa en un comunicado oficial. La iniciativa busca incrementar la oferta de hospedaje en zonas donde la demanda se prevé extraordinaria durante el torneo.

La percepción entre los habitantes de Hoboken es variada. Muchos se muestran entusiasmados ante la perspectiva de recibir visitantes internacionales y aprovechar el auge económico que traerá la Copa Mundial. “Estoy entusiasmado. Será genial, aportará una energía diferente”, comentó Brian Rourke, mientras que Samira Moody valoró el impacto positivo para los negocios locales. No obstante, otros residentes ven con cautela la llegada masiva de turistas y consideran la opción de abandonar temporalmente la ciudad para evitar el bullicio. Lizzie Toma expresó su intención de irse a la costa de Nueva Jersey durante el torneo, argumentando que “podría ser un caos”.

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