La ciudad de Atlanta se prepara para el partido entre Estados Unidos y Portugal con eventos para los aficionados y un avance pensando en el Mundial

El amistoso entre Estados Unidos y Portugal en Atlanta funciona como ensayo general para la organización del Mundial de fútbol 2026 (AP)

Atlanta se encuentra en el centro de la atención futbolística mientras se prepara para recibir el esperado encuentro amistoso entre la selección masculina de Estados Unidos y Portugal. El partido, que tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium, trasciende lo deportivo y se convierte en un ensayo general para lo que será el Mundial de fútbol 2026, evento en el que Estados Unidos, Canadá y México compartirán el rol de anfitriones. Para la ciudad, este acontecimiento representa una oportunidad de mostrar su capacidad de organización ante una oleada internacional de visitantes y medios, anticipando el clima y los retos que se vivirán durante la Copa del Mundo.

El enfrentamiento entre ambos equipos no solo mide el rendimiento de los jugadores estadounidenses frente a una selección consolidada como la portuguesa, sino que también pone a prueba la logística y el ambiente que Atlanta puede ofrecer para un evento global. Funcionarios y organizadores ven en este partido una plataforma ideal para proyectar la imagen de la ciudad, que será una de las sedes clave del torneo. La accesibilidad, la infraestructura hotelera y el transporte serán elementos bajo escrutinio, mientras se busca garantizar una experiencia memorable tanto para los residentes como para los aficionados que llegarán desde distintos puntos del país y del extranjero.

Desde el inicio del día, la ciudad se llenará de actividades pensadas para que los seguidores del fútbol vivan una experiencia diferente y participativa. Una de las principales atracciones será la Jim Beam US Soccer Block Party, una fiesta callejera programada en el Centennial Olympic Park. Este evento, que abrirá sus puertas el martes a las 15, promete transformar el parque en un punto de encuentro para los amantes del deporte, con una variada oferta de entretenimiento y gastronomía. Los asistentes podrán disfrutar de la música de un DJ en vivo, presenciar exhibiciones de fútbol estilo libre, recorrer puestos de comida y participar en sesiones de fotos y encuentros con leyendas del fútbol estadounidense.

La propuesta de actividades busca acercar la pasión del fútbol a un público amplio, fomentando la interacción entre generaciones y ofreciendo alternativas más allá de lo que ocurra en el césped. Los organizadores pretenden que estos encuentros previos consoliden a Atlanta como un epicentro cultural y deportivo, capaz de replicar este modelo durante la Copa del Mundo.

Declaraciones de los organizadores sobre la infraestructura y logística de Atlanta

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, sede del partido, destaca como uno de los recintos más modernos y accesibles para eventos deportivos globales (REUTERS/Megan Varner)

El desafío de organizar un evento de esta magnitud implica responder a las exigencias de visitantes internacionales, autoridades deportivas y medios de comunicación. Dan Corso, representante del Comité Organizador de la Copa Mundial de Atlanta, subrayó la ventaja competitiva de la ciudad en materia de accesibilidad y conectividad. Según Corso, la disposición compacta del centro urbano, la concentración de 14.000 habitaciones de hotel a poca distancia y la calidad de los recintos como el Mercedes-Benz Stadium y el State Farm Arena posicionan a Atlanta como un destino preferente para grandes competiciones. Además, destacó la infraestructura de transporte y la presencia de un aeropuerto internacional, factores que facilitan la llegada y el desplazamiento de los asistentes.

Para Corso, la experiencia acumulada en la organización de eventos deportivos y conciertos de gran escala dota a la ciudad de un know-how que será clave durante la Copa del Mundo. El objetivo es garantizar que tanto el acceso a los recintos como el movimiento dentro del campus principal se desarrollen de manera fluida, minimizando inconvenientes y potenciando la comodidad de los aficionados.

Preparativos de la ciudad en materia de seguridad, infraestructura y embellecimiento

Autoridades de Atlanta implementan un plan integral de seguridad y embellecimiento urbano para recibir a visitantes y medios internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fase de preparación no se limita al entorno del estadio o a los espacios de entretenimiento. Autoridades municipales han puesto en marcha un plan integral que abarca la seguridad pública, la adecuación de la infraestructura y la mejora del paisaje urbano. LaChandra Burks, directora de operaciones de la ciudad, afirmó que se están realizando tareas coordinadas entre distintas dependencias para asegurar que Atlanta se mantenga ordenada y funcional durante el evento. El mensaje de Burks es claro: la ciudad está lista para recibir tanto a residentes como a visitantes, con protocolos y recursos destinados a ofrecer una experiencia segura y agradable.

El embellecimiento de espacios públicos y la optimización de vías de acceso forman parte de las prioridades de la administración local. Estas acciones buscan no solo responder a la demanda inmediata del partido, sino también dejar una huella positiva de cara al Mundial, reforzando la imagen de Atlanta como una metrópoli acogedora y eficiente.

Características del equipo de Portugal y su relevancia como rival

La selección de Portugal, con figuras reconocidas internacionalmente, representa un rival clave para medir el rendimiento de Estados Unidos previo al Mundial (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La presencia de Portugal añade un atractivo especial al partido, ya que el equipo europeo llega con una plantilla compuesta por figuras reconocidas en el ámbito internacional. Para los jugadores estadounidenses, el duelo representa una de las pruebas más exigentes del calendario previo al Mundial, enfrentándose a un rival de alto nivel técnico y con experiencia en competiciones de élite. El resultado y el rendimiento en este encuentro servirán como referencia para ajustar estrategias y definir el estado de forma de ambos planteles de cara al máximo torneo.

El interés generado por la visita de Portugal se refleja en la expectativa del público y en la cobertura mediática, consolidando este amistoso como un evento de gran repercusión.

Horario del partido y detalles de la sede

El partido entre Estados Unidos y Portugal se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, uno de los recintos más modernos de la ciudad. El inicio está previsto para las 20 (hora argentina) y 19 (hora local Atlanta, Estados Unidos). La elección de este escenario responde tanto a la capacidad de albergar a una multitud como a la facilidad de acceso desde distintos puntos de la ciudad. El estadio, junto con su entorno inmediato, será el epicentro de una jornada que busca anticipar la atmósfera que vivirá Atlanta cuando reciba los partidos del Mundial de fútbol 2026.