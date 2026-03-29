Las iglesias de Manhattan y Brooklyn organizan celebraciones especiales para Semana Santa

Distintas catedrales de la ciudad organizarán misas en Semana Santa. Foto: Pixabay

Diversos templos de Manhattan y Brooklyn organizarán celebraciones litúrgicas desde este Domingo de Ramos hasta Pascua, con horarios especiales y actividades para fieles de distintas comunidades.

Estos lugares, junto a otros templos de referencia en Manhattan y Brooklyn, ofrecerán una programación litúrgica adaptada a comunidades diversas.

De acuerdo con información oficial de St. Patrick’s Cathedral --el principal templo católico de la ciudad-, Church of St. Ignatius Loyola (comunidad jesuita de referencia en Manhattan) y la Diócesis de Brooklyn (autoridad eclesiástica local), los eventos se desarrollarán del 29 de marzo al 5 de abril de 2026.

Con servicios dirigidos a distintas tradiciones y lenguas, la oferta responde a la multiplicidad de ritos presentes en la ciudad. Las celebraciones se caracterizarán por la integración de idiomas y formatos: desde ceremonias presenciales con gran afluencia de fieles hasta transmisiones en línea y actividades especiales, destinadas a facilitar la participación de fieles pertenecientes a diferentes comunidades culturales y lingüísticas.

Diversos templos de Manhattan y Brooklyn organizarán celebraciones litúrgicas desde este Domingo de Ramos hasta Pascua. Foto: Pixabay

Calendario y horarios de Semana Santa 2026

En la Catedral de San Patricio, se prevé la realización de misas especiales durante toda la semana. Aunque el sitio oficial de la Catedral de San Patricio aún no publica los horarios concretos, históricamente el templo reúne gran afluencia de fieles durante estos días, según confirmaron desde saintpatrickscathedral.org.

Por su parte, la Church of St. Ignatius Loyola ha anunciado un calendario que contempla la vigilia del sábado, misas matutinas y celebraciones familiares tanto el Domingo de Ramos como el Domingo de Pascua. Entre las actividades destaca la Misa de la Cena del Señor el Jueves Santo y la Vigilia Pascual el Sábado Santo.

Algunas de estas ceremonias estarán disponibles en formato digital para quienes no puedan asistir presencialmente, de acuerdo con la agenda divulgada en el portal institucional de St. Ignatius Loyola, ignatius.nyc.

En la Catedral de San Patricio, se prevé la realización de misas especiales durante toda la semana

Detalles por parroquia y comunidad

En la Parish of St. Vincent Ferrer and St. Catherine of Siena, situada también en Manhattan, se fijaron horarios diferenciados en sus dos sedes. En domingos y días centrales, las celebraciones incluyen misas solemnes y familiares, acompañadas de rituales propios de la orden dominica.

En el distrito de Brooklyn, la Co-Catedral de San José y la Catedral Basílica de Santiago divulgaron una programación que contempla misas en distintos idiomas, procesiones y las principales liturgias de Semana Santa.

Para el Domingo de Ramos, la procesión partirá desde St. Teresa of Avila hasta la co-catedral y se brindarán servicios en criollo, inglés y español.

Las celebraciones del Jueves y Viernes Santo, así como la Vigilia Pascual, se organizarán de acuerdo con el idioma y la tradición de cada comunidad, según lo informado por la Diócesis de Brooklyn.

La multiplicidad cultural y lingüística de Nueva York queda plasmada en la variada oferta de horarios y actividades, presenciales y virtuales, propuestas por las autoridades eclesiásticas.