Estas son las regiones más estresadas de Estados Unidos en 2026, según una nueva investigación

Una mujer visiblemente estresada con las manos entrelazadas mira fijamente a la cámara en un entorno de oficina, representando la creciente prevalencia del estrés laboral y el burnout. (Imagen ilustrativa Infobae México)

Un nuevo estudio reveló cuáles son los 10 estados con mayor nivel de estrés en Estados Unidos, según el diario estadounidense New York Post. La ciudad de Nueva York, tradicionalmente asociada con un ritmo agitado de vida urbana, se ubicó apenas en el puesto 18.

De acuerdo con el sitio especializado en finanzas personales WalletHub y la cobertura de New York Post, la clasificación proviene de una evaluación de 40 indicadores relacionados con trabajo, dinero, familia y salud. Este análisis avaló que los niveles de estrés no siempre se corresponden con la densidad de población o el dinamismo de grandes ciudades.

Los estados del sur y suroeste figuran entre los más afectados. WalletHub señaló que Luisiana se posiciona como el estado con mayor nivel de estrés del país en 2026, seguido de Kentucky, Nuevo México, Virginia Occidental y Arkansas. El listado de los diez estados más estresados lo completan Nevada, Oklahoma, Oregón, Misisipi y Alabama.

La ciudad de Nueva York, tradicionalmente asociada con un ritmo agitado de vida urbana, se ubicó apenas en el puesto 18. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué revela el estudio sobre los estados más estresados

Los especialistas enfatizaron que el estrés no solo está ligado al acelerado ritmo de vida urbano, sino que frecuentemente se asocia a problemas económicos y de salud más amplios.

Cassandra D. Chaney, profesora de la LSU que investiga el estrés familiar, declaró en un comunicado de WalletHub que “el lugar donde vivimos puede influir en la cantidad de estrés que experimentamos”.

Chaney agregó que estos hallazgos muestran cómo los entornos sociales y económicos suelen determinar la presencia de factores estresantes en la vida cotidiana.

Los especialistas enfatizaron que el estrés no solo está ligado al acelerado ritmo de vida urbano, sino que frecuentemente se asocia a problemas económicos y de salud más amplios.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores y regiones: las causas del estrés en Estados Unidos

Por ejemplo, en Luisiana, factores como las altas tasas de pobreza, el acceso limitado a la atención médica y a servicios de salud mental, además de la inseguridad laboral, contribuyen a elevar los niveles de estrés.

El índice elaborado por WalletHub revela marcadas diferencias regionales y económicas en Estados Unidos.

Luisiana se posiciona como la ciudad más estresada de Estados Unidos. Foto: Booking.com

Los estados menos estresados y qué los distingue

En contraste, Dakota del Sur figura como el estado menos estresado, seguido por Utah, Minnesota, New Hampshire y Vermont. Estas regiones destacan por su estabilidad económica, acceso efectivo a la atención sanitaria y un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal.

El informe resaltó que en estos estados se observan tasas más altas de sueño adecuado, considerado un factor relevante vinculado a niveles más bajos de estrés.

La lista de los diez estados menos estresados se completa con Hawái, Virginia, Wisconsin, Kansas y Carolina del Norte. WalletHub subraya que el estrés no es exclusivo de ninguna región y su incidencia está condicionada tanto por estructuras sociales como factores individuales.

El informe evaluó los 50 estados en cuatro grandes categorías: trabajo, situación financiera, entorno familiar y salud y seguridad, a partir de 40 métricas ponderadas y datos oficiales.

Recomendaciones de los especialistas para gestionar el estrés

La profesora Chaney indicó a New York Post: “El estrés no es un problema individual, sino que los entornos sociales y económicos influyen con fuerza en los desafíos diarios”.

Entre las estrategias para afrontar la presión, Chip Lupo, analista de WalletHub, aconsejó: “Existen muchas formas sencillas de gestionar el estrés, desde mantenerse activo y cultivar pasatiempos, hasta tomar descansos laborales y buscar ayuda profesional en salud mental”.

Los datos y los indicadores destacados por WalletHub muestran que el estrés en Estados Unidos responde, principalmente, a factores socioeconómicos y que un entorno estable junto con buenos hábitos de salud actúan como principales herramientas frente a las presiones de la vida diaria.