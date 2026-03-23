El presente de las figuras de la Selección de Estados Unidos antes del amistoso contra Bélgica

El sólido presente de los futbolistas estadounidenses en Europa incrementa las expectativas para el futuro de la selección nacional en competiciones internacionales

El fin de semana previo a la pausa internacional dejó buenas sensaciones para varios futbolistas estadounidenses en Europa, con actuaciones que reforzaron su protagonismo y generaron optimismo para los futuros compromisos de la Selección de Estados Unidos.

El rendimiento individual y los resultados obtenidos por los equipos donde juegan estos futbolistas alimentaron la expectativa entre aficionados y cuerpo técnico, en una etapa clave de la temporada tanto para clubes como para la selección.

Christian Pulisic fue una de las figuras principales en Italia. El delantero estadounidense registró su primera asistencia del año en la victoria 3-2 del Milan sobre el Torino, rompiendo una sequía sin participación directa en goles.

Este aporte tomó relevancia después de las especulaciones sobre tensiones internas con su compañero Rafael Leao. En el partido anterior, una jugada controvertida produjo un desacuerdo visible, ya que el portugués mostró su molestia por no recibir un pase clave.

Ahora, ambos celebraron el gol juntos con una coreografía replicada por el resto del plantel, gesto interpretado por la prensa italiana como una señal de armonía restablecida.

Christian Pulisic rompe su sequía de asistencias en el Milan y restaura la armonía con Rafael Leao en la Serie A (REUTERS/Daniele Mascolo)

Massimiliano Allegri afirmó que el tema quedó atrás y resaltó la importancia de los próximos dos meses para ambos jugadores, señales de determinación frente a las lesiones y contratiempos físicos de la temporada.

El entrenador indicó que tanto Pulisic como Leao serán cruciales en la recta final, especialmente en la lucha por posiciones europeas y el afianzamiento del proyecto deportivo del Milan.

En Alemania, Malik Tillman concluyó el fin de semana con un papel relevante. El mediocampista estadounidense marcó un gol en el empate 3-3 entre el Bayer Leverkusen y el Heidenheim, rompiendo una serie de partidos sin convertir.

Tillman, pieza clave en el esquema del Leverkusen, expresó su convicción sobre las opciones del equipo: “Queremos entrar en el top cuatro, ese es nuestro objetivo claro”, declaró tras el partido, según medios alemanes.

El último fin de semana antes del receso internacional resultó productivo para los futbolistas estadounidenses en Europa. Pulisic volvió a figurar en el marcador, Tillman anotó en la Bundesliga y Balogun fue determinante en Francia.

Malik Tillman anota en el empate del Bayer Leverkusen y reafirma el objetivo de entrar en el top cuatro de la Bundesliga (Reuters/Andrew Boyers)

La selección nacional ajusta su preparación para el próximo amistoso ante Bélgica, con la mayoría de los jugadores en un buen momento individual confirmado por informes de clubes y declaraciones de los protagonistas.

Estadounidenses en Francia y la versatilidad táctica

En la Ligue 1 de Francia, la presencia de los jugadores estadounidenses también resultó relevante. Folarin Balogun marcó el gol decisivo, de penal, en la victoria 2-1 del Mónaco ante el Lyon de Tanner Tessmann.

Este resultado complicó las aspiraciones europeas del equipo local y permitió al Mónaco extender su racha invicta a siete partidos, con seis triunfos consecutivos.

Balogun suma nueve goles y cuatro asistencias en la liga, y quince tantos en todas las competiciones desde su llegada al club, consolidándose como una de las referencias ofensivas más importantes del plantel.

Folarin Balogun suma su noveno gol en Ligue 1, dando al Mónaco una victoria clave ante el Lyon y extendiendo la racha invicta (REUTERS/Manon Cruz)

Tim Weah mostró su polivalencia jugando como lateral derecho para el Marsella, que cayó 2-1 ante el Lille. Weah alterna posiciones y sigue siendo una alternativa importante en defensa y ataque, atributo que ha incrementado su notoriedad para entrenadores y cuerpo técnico de la selección estadounidense.

La versatilidad táctica de Tim Weah en la Ligue 1 fortalece las opciones defensivas y de ataque de la selección estadounidense (REUTERS/Yves Herman)

Preparativos para el amistoso internacional de la USMNT

El plantel dirigido por Mauricio Pochettino se concentra para el amistoso internacional ante Bélgica, programado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Tanto Pulisic como Tillman llegan en un momento destacado, al igual que Balogun, quien podría encabezar el ataque nacional si recibe la confianza del cuerpo técnico.

La competencia por el puesto de delantero es intensa, con Ricardo Pepi buscando consolidarse, aunque no convirtió en la última jornada con el PSV.

La base de la selección estadounidense se compone de futbolistas activos en ligas europeas, que llegan a la convocatoria con ritmo y confianza.

Este contexto acrecienta las expectativas sobre el desempeño del equipo ante el conjunto belga, considerado un examen clave para medir la evolución del grupo ante futuros desafíos oficiales.

Con Mauricio Pochettino a la cabeza, la selección de Estados Unidos ajusta sus preparativos para el amistoso ante Bélgica con la base de futbolistas en ligas europeas (AP Foto/Ashley Landis)

El balance del fin de semana destaca el regreso al protagonismo de Pulisic en Italia, el gol de Tillman en la Bundesliga y la racha positiva de Balogun en Francia.

El grupo estadounidense ajusta detalles tácticos para su próximo compromiso internacional, con la mira puesta en fortalecer la identidad de juego y la cohesión de una generación que busca afianzarse en la élite del fútbol mundial.