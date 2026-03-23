La posibilidad de jubilación masiva en el NYPD incrementa la preocupación por la seguridad en Nueva York

El posible retiro masivo de oficiales experimentados plantea un desafío para la seguridad y el funcionamiento interno del NYPD (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los detectives de la Fuerza de Tarea Conjunta Antiterrorista del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) podrían jubilarse de inmediato al cumplir 20 años de servicio, lo que representa riesgos inmediatos para la capacidad de la ciudad en la lucha contra el terrorismo y el crimen, en medio de posibles recortes de horas extra impulsados por la administración de Zohran Mamdani.

De acuerdo con información recabada por New York Post, este escenario genera una profunda preocupación en sindicatos policiales y autoridades, que temen una salida masiva de veteranos si sus percepciones salariales futuras disminuyen.

Esto comprometería tanto la experiencia como la dirección en las filas del NYPD en un momento estratégico para la seguridad pública.

El alcalde electo enfrenta cuestionamientos por su postura sobre el presupuesto policial y el futuro de las horas extra en Nueva York (REUTERS/Madison Swart)

Al cierre de 2025, el NYPD contaba con un total de 34.769 oficiales, solo 250 menos que su plantilla autorizada, y logró incorporar más de 4.000 agentes durante ese año, marcando el mayor ingreso anual registrado. Según declaraciones de la comisionada de policía Jessica Tisch ante el Consejo Municipal y el diario estadounidense New York Post, “no estamos en una crisis de contratación”.

Además, destacó que el cuerpo policial cerró el año con cerca de 800 oficiales más que el promedio de los últimos tres ejercicios fiscales. Actualmente, 55 % de los detectives cumplen con los requisitos para una pensión completa tras dos décadas de servicio, según cifras sindicales citadas por New York Post.

Este umbral de elegibilidad se replica en otros mandos: 1.193 detectives activos representan el 23 % de los 5.121 efectivos totales en condiciones de retiro inmediato; para los tenientes, 698 de 1.669 —un 42 % pueden optar por la jubilación—, junto a 518 capitanes (66 % de los 780) y 954 sargentos (22 % de 4.300). Estas cifras elevan el riesgo de una pérdida de liderazgo y experiencia acumulada dentro de la estructura policial.

La comisionada de policía destacó un repunte en las incorporaciones de agentes y defendió la capacidad operativa actual del departamento ante el Consejo Municipal (REUTERS/Brendan McDermid)

La preocupación central, según líderes sindicales como Scott Munro, presidente de la Detectives Endowment Association, es que una reducción de las horas extra afectaría directamente el cálculo de las pensiones. Munro explicó a New York Post que, bajo la normativa vigente, los oficiales contratados después del año 2000 reciben una pensión equivalente a la mitad del salario total de su último año, incluyendo pagos extraordinarios (USD).

Por ello, si anticipan una disminución de las horas extra bajo una administración considerada menos favorable para la policía, como la de Mamdani, optarían por jubilarse de forma inmediata y garantizar que su pensión se calcule sobre los ingresos de 2025, último año de la era Adams, cuando la política salarial era vista como más orientada hacia la policía, según explicaron líderes sindicales.

La inquietud creció cuando, a principios de año, la fuerza fue instruida a reducir las horas extraordinarias de febrero entre 9 y 11 horas, en el marco de una iniciativa de ajuste presupuestario, indicó una vocera del NYPD a New York Post.

Esta medida se aplicó durante el mes más corto y frío, periodo en el que la demanda de seguridad por eventos masivos es menor. La vocera del NYPD calificó la decisión como “gestión básica”, aunque entre los agentes surgió el temor de que fuera la antesala de un recorte presupuestario más profundo.

Los sindicatos advierten que la reducción de incentivos económicos podría acelerar la salida de personal clave y afectar la transmisión de experiencia (Reuters)

La pérdida de experiencia policial impacta la operatividad y la motivación interna

El temor por una fuga masiva de veteranos es compartido por diferentes sindicatos. Lou Turco, presidente de la Lieutenants Benevolent Association, afirmó a New York Post que al llegar al vigésimo año de servicio, “el departamento pierde el control”.

Turco advierte que si se recortan las horas extra tras un año especialmente productivo en ese rubro, los oficiales sénior se ven forzados a jubilarse para proteger sus beneficios.

El presidente de la Sergeants’ Benevolent Association, Vincent Vallelong, explicó que parte de la desmotivación reside en la falta de incentivos económicos: “Hay 220 sargentos en la unidad de detectives que no reciben el pago por asignación especial, equivalente a un salario de teniente. Si se les otorgara ese beneficio, no se retirarían”, prometió Vallelong en declaraciones a New York Post.

Tras décadas de servicio, una exdetective encuentra en su familia un nuevo espacio de contención y recuerdos lejos del uniforme (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde otra perspectiva, el retirado detective Michael Alcazar, quien prestó servicio tres décadas en la fuerza y hoy es profesor adjunto en la reconocida escuela de criminalística John Jay College of Criminal Justice, detecta un cambio en el ambiente laboral interno: a diferencia de años anteriores, los veteranos deben volver a patrullar las calles en tareas de reemplazo, algo poco atractivo para quienes tienen más de 20 o 25 años de carrera.

Alcazar detalló a New York Post: “Cuando tienes 20 o 25 años no quieres regresar a la patrulla a pie, pero eso es lo que están haciendo ahora”.

Munro añadió que la desconfianza y el clima social adverso impulsan a los agentes a abandonar la profesión. Según sus palabras, “lo que sucede es que la gente enfrenta a nuestros policías, los acosa en la calle”.

Agentes con larga trayectoria muestran signos de desgaste mientras asumen tareas rutinarias en las calles, reflejando las tensiones internas del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relevo generacional está en riesgo ante la ola de jubilaciones

La posible salida simultánea de miles de mandos y detectives amenaza con generar un vacío en la formación y el relevo dentro del NYPD, en parte porque los agentes experimentados desalientan a las nuevas generaciones para incorporarse.

Munro, que tiene dos hijos en la policía, confirmó a New York Post: “Tengo detectives veteranos diciéndole a sus hijos: ‘No entren a este trabajo’”. Y eso, según Scott, no era así antes.

La sostenibilidad operativa del NYPD depende de políticas salariales, condiciones laborales y percepción social, mientras la administración busca contener el gasto sin perder la experticia necesaria para enfrentar la criminalidad y el terrorismo en Nueva York.