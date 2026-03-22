Estados Unidos

Un nuevo espacio en Nueva York fusiona coctelería y tarot en The Empress Room

La iniciativa presenta un entorno íntimo y animado, con una oferta gastronómica variada, bebidas temáticas y sesiones de lectura, dirigida tanto a residentes como a visitantes que buscan alternativas originales en la ciudad

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Situado en el segundo piso
Situado en el segundo piso de un emblemático edificio de Manhattan, un nuevo bar llegó para los amantes de las cartas de tarot

Situado en el segundo piso de un edificio de Manhattan, un nuevo bar ha despertado el interés de los amantes de las cartas de tarot y de quienes buscan experiencias distintas en la ciudad.

The Empress Room, como se denomina este espacio, invita a sumergirse en una atmósfera marcada por el misterio del tarot, una tradición nacida en Europa en el siglo XV con raíces en juegos de cartas y posteriores usos esotéricos.

The Express Room se especializa
The Express Room se especializa en cócteles inspirados en las cartas del tarot. Fuente: Instagram @theempressroom

Para ingresar, los visitantes atraviesan primero Madam Mikette’s, otro local del mismo grupo propietario, reconocido en la escena gastronómica local por su enfoque creativo y propuestas inmersivas, y suben luego una escalera que los conduce a un salón iluminado principalmente por velas.

Esta iluminación tenue, junto con una decoración inspirada en los arcanos del tarot y detalles antiguos, crea un entorno para los comensales que se aleja del bullicio neoyorquino.

El ambiente se percibe íntimo y, a la vez, animado, con capacidad para alrededor de 70 personas sentadas y espacio adicional para quienes prefieren disfrutar de pie cerca de la barra.

El mobiliario combina mesas bajas, sillones tapizados y una barra central que constituye el corazón del salón. Desde allí, los bartenders diseñan experiencias de coctelería que siguen la temática mística del tarot, mientras la selección de jazz en vivo completa el entorno, incentivando a los asistentes a quedarse y entregarse a la velada.

Madam Mikettes, ubicado en el
Madam Mikettes, ubicado en el corazón del centro este de la ciudad, es una elegante brasserie estadounidense que ofrece desde deliciosos platos para compartir hasta sabrosos platos principales.

La experiencia en The Empress Room

La carta de cócteles representa otro de los distintivos de The Empress Room. Cada bebida toma el nombre de una carta del tarot, como La Emperatriz, El Mago o La Luna, reflejando en su preparación la personalidad asociada a cada uno de los arcanos del tarot.

Los bartenders emplean ingredientes seleccionados y técnicas que incluyen infusiones, amargos artesanales y decoraciones con flores comestibles o frutas exóticas. Esta propuesta invita al paladar, la curiosidad y la imaginación: los clientes pueden pedir recomendaciones según su carta preferida o su estado de ánimo.

El bar se caracteriza por
El bar se caracteriza por tener un ambiente íntimo pero animado, con capacidad para unos 70 comensales sentados y un grupo más grande de pie.

En lo gastronómico, el menú acompaña la propuesta de tragos y el espíritu de compartir entre amigos o en pareja. Los platos pequeños ocupan un lugar central, con opciones como tacos crujientes de tartar de atún, tempura de gambas acompañada de salsa bang bang y minihamburguesas de cordero servidas con tzatziki.

Estas alternativas resultan óptimas para disfrutar en grupo, permitiendo probar varias especialidades en una sola visita. Además, se incluyen opciones más sustanciosas para quienes desean una comida completa, como los macarrones con queso y langosta, que aportan un plus de lujo.

Servicio, actividades y perfil del público

El servicio en The Empress Room está orientado a la atención personalizada y al detalle, desde la presentación de cada plato hasta la sugerencia de maridajes entre cócteles y comidas. El equipo también organiza sesiones de lectura de tarot para quienes desean explorar dimensiones lúdicas y participativas, fortaleciendo la propuesta temática del bar.

Este espacio se posiciona como un punto de encuentro para quienes buscan relajarse y romper la rutina en Nueva York. Residentes y turistas pueden disfrutar de un trago de autor, música en directo y la posibilidad de adentrarse en el universo del tarot, en plena ciudad.

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