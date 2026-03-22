Estados Unidos

La Casa Blanca reinstala la estatua de Cristóbal Colón trasladada desde Baltimore

El nuevo monumento, inaugurado en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, incluye fragmentos originales recuperados tras la destrucción de la escultura en 2020 y formará parte de una iniciativa nacional coordinada por COPOMIAO

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La Casa Blanca alberga ahora
La Casa Blanca alberga ahora una estatua de Cristóbal Colón, creada a partir de fragmentos rescatados de la escultura original derribada en Baltimore.. REUTERS/Al Drago

La Casa Blanca alberga ahora una estatua de Cristóbal Colón, creada a partir de fragmentos rescatados de la escultura original derribada en Baltimore.

La estatua, inaugurada en 1984 por el presidente Ronald Reagan, destruida en 2020 durante los disturbios civiles y restaurada por la organización cultural ítalo-estadounidense COPOMIAO y el presidente Donald Trump, ha sido reinstalada en el edificio en honor a la historia y la cultura italoamericanas.

Según un comunicado, la instalación fue impulsada por el presidente de la organización cultural ítalo-estadounidense COPOMIAO, Basil M. Russo, en coordinación con la organización Italian American Organizations United, que encargó tanto la estatua original como su réplica. El proceso de reinstalación, parte de la iniciativa America250 de la Casa Blanca, requirió varios meses de trabajo.

La estatua fue colocada en el exterior del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower. El comunicado destaca que “las estatuas de Colón han sido durante mucho tiempo símbolos de orgullo e identidad cultural para más de 18 millones de estadounidenses de ascendencia italiana”.

El nuevo monumento, de 13
El nuevo monumento, de 13 pies (cerca de 4 metros) de altura y una tonelada de peso, incorpora fragmentos recuperados de la estatua original que fueron rescatados del puerto de Baltimore. Fuente: PR Newire

El nuevo monumento, de cuatro metros (13 pies) de altura y una tonelada de peso, incorpora fragmentos recuperados de la estatua original que fueron rescatados del puerto de Baltimore. La organización COPOMIAO, presidida por Basil M. Russo, lideró el traslado luego de que las autoridades de Baltimore rechazaron reinstalar la obra en espacios públicos, según el comunicado.

La instalación integra la iniciativa America250 que impulsa la Casa Blanca, informó COPOMIAO. Para Russo, “las estatuas de Colón han representado durante generaciones un símbolo de identidad y orgullo para más de 18 millones de estadounidenses de origen italiano”.

El presidente de COPOMIAO recordó que el legado de Colón y la institucionalización del Día de Colón surgieron tras el linchamiento en 1891 de once inmigrantes italianos en Nueva Orleans, un hecho que motivó iniciativas para promover la integración de esta comunidad.

En los próximos días, COPOMIAO anunciará una nueva demanda para la defensa de los monumentos de Colón, mientras mantiene su coordinación con la Delegación Italiana en el Congreso de Estados Unidos. La organización, con sede en Nueva York y conformada por 74 asociaciones culturales, educativas y fraternales, continúa su labor de promoción y defensa de la cultura ítalo-estadounidense.

El bisonte, el mamífero oficial de Estados Unidos, obtuvo un homenaje en bronce con motivo del 250 aniversario del país

Tres estatuas de bisontes de bronce se exhiben de forma permanente en el exterior del Museo Nacional de Historia del Smithsonian, Washington. Estas esculturas, de mayor tamaño, fueron presentadas al público el viernes en la capital de Estados Unidos.

Según la cadena estadounidense NBC News, el bisonte obtuvo su estatus oficial como mamífero nacional a través de una ley firmada por el ex mandatario Obama en 2016. Por ese motivo, durante siglos, millones de bisontes recorrieron las Grandes Llanuras, aunque estuvieron al borde de la extinción en el siglo XIX.

Gary Staab, paleoartista responsable de la creación de las esculturas, señaló que “es una historia de conservación que da frutos, una historia de personas que ven una necesidad y la apoyan para conservar un animal que es específico de Norteamérica”.

Staab, quien reside en Kearney, Missouri, trabaja a tiempo completo diseñando esculturas de animales y objetos para museos de todo el mundo. En el caso del bisonte, esculpió las piezas a tamaño natural en espuma y arcilla, y posteriormente las fundió en bronce en una instalación especializada en Colorado. Las tres esculturas representan un toro, una vaca y un ternero.

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