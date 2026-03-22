Estados Unidos

Así podes visitar el castillo medieval a una hora de Nueva York que parece a “Hogwarts”

En la reserva de Sands Point es posible descubrir una mansión que revive la atmósfera de Europa y se ha convertido en parada obligada para amantes de la arquitectura y rodajes de gran nivel

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Situado en Sands Point, Nueva
Situado en Sands Point, Nueva York, Estados Unidos, el Palacio Hempstead emerge como una de las principales atracciones turísticas de la región. Fuente: Instagram @sandspointpreserve

Situado en Sands Point, Nueva York, Estados Unidos, el Palacio Hempstead emerge como una de las principales atracciones turísticas de la región al ofrecer una experiencia única en arquitectura medieval que remite al ambiente europeo del “Viejo Mundo”.

Enclavado dentro de la reserva de Sands Point, el castillo combina la monumentalidad de sus fachadas de piedra y arcos con una historia que lo entrelaza con la cultura y sociedad local.

De acuerdo con el medio digital especializado en cultura urbana de Nueva York, Secret NYC, el castillo sobresale no solo por su imponente estructura, sino también por su papel recurrente como escenario de producciones de Hollywood y eventos de historia viva. Actualmente, constituye un referente cultural del norte de Long Island.

Enclavado dentro de la reserva
Enclavado dentro de la reserva de Sands Point, el castillo combina la monumentalidad de sus fachadas de piedra. Fuente: Instagram @sandspointpreserve

Historia y construcción del Palacio Hempstead

El Palacio Hempstead fue edificado por Howard Gould en 1900, hijo del magnate del ferrocarril Jay Gould, quien eligió este enclave tras adquirir el terreno a comienzos del siglo XX.

La finalización del palacio se concretó en 1912, momento en que la familia Gould transfirió la finca a Daniel Guggenheim. Tras esa compra, la residencia principal pasó a llamarse Hempstead House, aunque los establos de piedra caliza y las viviendas de los sirvientes mantienen la denominación original de Castillo Gould.

El Palacio Hempstead fue edificado
El Palacio Hempstead fue edificado por Howard Gould en 1900, hijo del magnate del ferrocarril Jay Gould. Fuente: Instagram @sandspointpreserve

En 1917, los Guggenheim donaron la finca al Instituto de Ciencias Aeronáuticas. Poco tiempo después, el instituto traspasó la propiedad a la Marina de Estados Unidos. En 1971, la escritura fue transferida al condado de Nassau, integrando el predio a la administración pública de Nueva York.

Según Secret NYC, el lugar logra crear un ambiente evocador de escenarios cinematográficos como Hogwarts, un efecto que se potencia en el Gran Salón, donde las ventanas de grandes dimensiones encuadran los paisajes verdes de la reserva.

Por qué visitar el Palacio

Las fachadas de piedra del castillo, junto con sus vistas sobre el acantilado, han convertido la finca en sitio habitual para sesiones fotográficas de alta costura y rodajes de producciones internacionales.

El lugar consigue generar una
El lugar consigue generar una atmósfera que recuerda a escenarios cinematográficos como «Hogwarts», alcanzando su punto máximo en el Gran Salón. Fuente: Instagram @ sandspointpreserve

La publicación de Secret NYC destaca que la variedad y magnitud de arcos y otros elementos arquitectónicos distinguen al palacio entre los edificios históricos de North Shore, equiparable a otras obras sobresalientes del noreste como el Castillo Hammond, una histórica mansión museo de estilo europeo ubicada en Massachusetts.

Oferta cultural y actividades

La reserva de Sands Point, que alberga la propiedad, desarrolla un calendario de actividades inspiradas en la tradición europea. Cada primavera y verano, tanto el castillo como los jardines se transforman en un museo viviente, con eventos como el Festival de las Hadas de Long Island y el Día de las Princesas en el Castillo, convocando a visitantes de toda la región y posicionando al complejo como núcleo cultural de Long Island.

Estas propuestas han integrado al Palacio Hempstead como parte fundamental del entramado social de la zona.

Miles de visitantes acuden anualmente a la reserva, que mantiene sus puertas abiertas a la comunidad durante los doce meses del año. Los interesados pueden recorrer las mansiones, el gran césped, los jardines formales, kilómetros de senderos boscosos, un estanque de agua dulce y una playa de 1 km de largo sobre el estrecho de Long Island.

La Sands Point Preserve Conservancy brinda visitas guiadas por la finca, clases de educación ambiental, programas culturales y actividades de temporada. A partir de la segunda mención, la entidad se denomina solo como la conservancy.

Cómo llegar

Ubicación: 127 Middle Neck Road, Sands Point, Nueva York Distancia: menos de 45 min desde Midtown (o un breve trayecto en LIRR hasta Port Washington seguido de 10 min en Uber).

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