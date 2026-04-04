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Cuatro caminos, un apellido: la vida actual de los hijos de Steve Jobs a 50 años de la creación de Apple

La decisión de no heredar su fortuna directamente sigue siendo uno de los aspectos más comentados de su legado

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(Foto: Facebook)
El legado de Steve Jobs sigue influyendo en las decisiones y trayectorias de sus hijos, a medio siglo de la fundación de Apple

El 50 aniversario de Apple ha reavivado el interés por la vida actual de los hijos de Steve Jobs, quien falleció en 2011. Al morir, dejó una profunda huella en la tecnología global, una familia diversa y la decisión consciente de no dejarles su fortuna de forma directa a sus herederos, priorizando su autosuficiencia, según destacó Hello! Magazine.

Actualmente, los cuatro hijos de Steve Jobs viven en Estados Unidos y han elegido caminos profesionales distintos. Lisa Brennan-Jobs reside en Brooklyn y es escritora, Reed Jobs dirige la organización filantrópica Emerson Collective, Erin Siena Jobs mantiene un perfil bajo tras formarse en arquitectura y Eve Jobs se ha posicionado entre la moda y la alta competición ecuestre.

Laurene Powell ya ha gastado la mitad de la herencia que le dejó Steve Jobs.
Laurene Powell Jobs lidera Emerson Collective y ha sido clave en la filantropía y educación desde la muerte de Steve Jobs

Apple, fundada el 1 de abril de 1976 en California, ha sido uno de los motores del sector tecnológico durante cinco décadas. El fallecimiento de Jobs a los 56 años supuso un punto de inflexión no solo para la empresa, hoy dirigida por Tim Cook, sino también para su familia.

El medio citado informa que ninguno de sus hijos heredó directamente su patrimonio, lo que buscaba incentivar su desarrollo personal y profesional ajenos a la sombra del apellido.

Lisa Brennan-Jobs, de la polémica al reconocimiento literario

Lisa Brennan-Jobs
La escritora Lisa Brennan-Jobs ha forjado una carrera literaria reconocida en Nueva York

Lisa Brennan-Jobs, nacida en 1978 fruto de la relación entre Steve Jobs y Chrisann Brennan, vivió los primeros años de su vida marcada por el rechazo de su padre a reconocerla oficialmente.

Según reveló en sus memorias, “Small Fry”, Jobs la reconoció como hija tras una prueba de ADN en 1980.

Actualmente, Lisa Brennan-Jobs está casada con Bill, diseñador de software, y vive en Brooklyn junto a su hijo Thomas. Tras graduarse en Harvard en 2000, se mudó a Nueva York para iniciar su carrera como escritora y ha colaborado en medios como Vogue y O, The Oprah Magazine. Ha conseguido que su trabajo literario reciba reconocimiento propio, más allá del legado familiar.

Reed Jobs y el activismo filantrópico

Reed Jobs, el hijo de Steve Jobs
Reed Jobs lidera proyectos filantrópicos en Emerson Collective enfocados en salud y educación (The New York Times)

Reed Jobs, nacido en 1991 y único hijo varón de Steve Jobs con Laurene Powell Jobs, terminó sus estudios en historia y seguridad internacional en la Universidad de Stanford en 2014 y luego obtuvo un máster en artes en 2015.

Desde entonces, Reed Jobs es director general en Emerson Collective, organización filantrópica fundada por su madre, centrada en educación, salud, medioambiente y medios. También ha invertido en Yosemite, una firma que financia proyectos contra el cáncer.

Reed se ha mantenido alejado del foco público y enfoca su actividad en la promoción social y la gestión de fondos para la innovación.

Erin Siena Jobs, la discreción y la sensibilidad

La segunda hija de Jobs con Laurene Powell Jobs, Erin Siena Jobs, nació en 1995 y es reconocida por mantener un perfil discreto. Prefiere la privacidad y limita su exposición a los medios. Estudió arquitectura en la Universidad de Tulane y su presencia en redes sociales es prácticamente inexistente.

En la biografía de Steve Jobs escrita por Walter Isaacson, Erin comparte su percepción sobre el reto de su padre para equilibrar la vida profesional y familiar.

En tanto, expresó que aunque a veces deseó más atención de Steve, entendía la importancia de su trabajo y valoraba su intento de ejercer ambos roles.

Eve Jobs: de la equitación internacional a la moda y la alta sociedad

Eve Jobs
Eve Jobs destaca en el mundo ecuestre y la moda internacional, combinando dos pasiones (IG: @evecjobs)

La hija menor, Eve Jobs, nacida en 1998, se destaca por su visibilidad en el ámbito público. Es amazona profesional y llegó a ocupar el quinto puesto entre los mil mejores jinetes menores de 25 años, según Horse Sport. Tras graduarse en Stanford, debutó como modelo y ha participado en desfiles y eventos de moda relevantes, como la Gala del Met.

En julio de 2025, Eve Jobs contrajo matrimonio con el jinete olímpico Harry Charles, hecho que Hello! Magazine describe como una celebración multitudinaria. La joven compartió imágenes de la boda y agradecimientos en redes sociales.

Asimismo, compagina su pasión por la hípica con una carrera en la moda, participando en campañas internacionales y eventos de alta sociedad.

50 años después de la creación de Apple, los hijos de Steve Jobs siguen gestionando los desafíos de un legado complejo, enfrentándose a la fama y la presión pública mientras han buscado forjar sus propias trayectorias.

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