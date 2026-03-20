Estados Unidos

El Pentágono advierte sobre riesgos en Anthropic por empleados chinos: sospechan de posibles filtraciones

La preocupación del Departamento de Defensa se centra en el impacto que la presencia de trabajadores provenientes de China podría tener sobre la protección de datos sensibles y la ciberseguridad en proyectos de inteligencia artificial

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ARCHIVO: Los logotipos del Departamento
ARCHIVO: Los logotipos del Departamento de Guerra de Estados Unidos y de Anthropic se observan en esta ilustración tomada el 1 de marzo de 2026 (Reuters)

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha expresado preocupación por los riesgos de seguridad nacional asociados a la plantilla internacional de Anthropic, especialmente por la presencia de trabajadores originarios de China y que podrían responder al régimen de Beijing. Esta advertencia, plasmada en una declaración judicial presentada el 17 de marzo por el subsecretario del Pentágono Emil Michael, representa un giro relevante en la relación entre la industria de inteligencia artificial y el Gobierno federal, que ahora evalúa el impacto de la globalización del sector en la protección de información sensible y la ciberseguridad, según informó Axios.

En un contexto donde la fuerza laboral extranjera es esencial para el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial, el Pentágono ha subrayado que Anthropic emplea un número considerable de ciudadanos extranjeros en el desarrollo y soporte de sus modelos de lenguaje de gran escala, incluidos varios procedentes de la República Popular China. Esta circunstancia, agregó Michael en su declaración citada por Axios, “incrementa el riesgo adversario en caso de que dichos empleados cumplan con la Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular China”.

La designación de Anthropic como riesgo para la cadena de suministro, efectuada a comienzos de marzo por el Pentágono y detallada por Axios, desencadenó que la compañía interpusiera una demanda. Anthropic solicita que los tribunales anulen la clasificación, suspendan su aplicación y obliguen a las agencias federales a revocar la orden de dejar de utilizar sus servicios.

El Departamento de Defensa señaló, mediante el mismo documento judicial, que “los riesgos presentes en otras compañías estadounidenses de inteligencia artificial que emplean trabajadores extranjeros se ven atenuados por las garantías técnicas y de seguridad ofrecidas por la dirección de esos laboratorios, así como por su trayectoria de comportamiento responsable y confiable” en proyectos con el Pentágono. En cambio, el caso de Anthropic “es diferente”, precisaron las autoridades de defensa.

El jefe del régimen chino
El jefe del régimen chino Xi Jinping sostiene una taza de té durante la inauguración de la Conferencia Política Popular de China, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Beijing (AP)

De acuerdo con un rastreador de talento citado por Axios, los investigadores de origen chino representaban entre el 38% y el 40% del talento de élite en inteligencia artificial en instituciones estadounidenses en 2023. El predominio de trabajadores nacidos fuera de Estados Unidos es una constante en los equipos que desarrollan sistemas avanzados de inteligencia artificial y se considera una pieza clave para la competitividad nacional.

A pesar de la preocupación, el Pentágono continúa utilizando los productos de Anthropic. Según la información proporcionada a Axios, el Departamento de Defensa está dispuesto a aplazar el plazo para prescindir de los servicios de la firma si las circunstancias lo requieren. Un portavoz del Pentágono aclaró que “como política del Departamento de Guerra, no emitimos comentarios sobre litigios en curso”.

La solicitud de amparo de Anthropic ante la justicia se resolverá en una audiencia programada para el 24 de marzo. De acuerdo con Axios, la controversia trasciende las disputas alrededor de la vigilancia interna o el uso de armas autónomas: el Gobierno subraya riesgos más amplios sobre la seguridad nacional vinculados a la posible colaboración involuntaria de empleados extranjeros con autoridades de sus países de origen.

El debate sobre amenazas internas cuenta con voces convergentes desde la propia industria tecnológica. Samuel Hammond, miembro de la Foundation for American Innovation, sostuvo que los peligros asociados a infiltraciones son reales y complejos. Paradojalmente, Hammond subrayó que dentro del sector, Anthropic es reconocida como la empresa “más rigurosa y proactiva en la detección y control de riesgos internos procedentes de empleados extranjeros”.

La compañía implementó tempranamente técnicas como la compartimentación de investigaciones y rastros de auditoría. En 2023, fue la primera empresa del área en asociarse formalmente con el Pentágono y el año pasado identificó y neutralizó una campaña de espionaje cibernético organizada a través de su plataforma, bloqueando el acceso a usuarios de la República Popular China.

El resultado de la audiencia judicial y la evolución del vínculo entre Anthropic y las agencias federales podrían definir el futuro de la cooperación entre el Gobierno de Estados Unidos y un sector estratégico donde la gestión de talento internacional, las garantías de seguridad interna y la normatividad sobre riesgos geopolíticos permanecen en el centro del debate.

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