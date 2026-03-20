El Metro de Nueva York encara su mayor modernización en cuatro décadas con 2.390 vagones nuevos

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York renueva su flota con 2.390 vagones nuevos, en el mayor pedido de su historia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de más de cuatro décadas sin una renovación integral, la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) ha presentado un plan que transformará el subterráneo mediante la incorporación de 2.390 vagones nuevos.

El anuncio, realizado por la gobernadora Kathy Hochul, establece el mayor pedido de vagones de ferrocarril en la historia de la MTA y supera en volumen a la suma total de coches actualmente operativos en los sistemas de Chicago y Boston.

Según datos oficiales de la MTA, el metro de Nueva York transporta actualmente más de 4,5 millones de pasajeros diarios, con picos que rondan los 6,5 millones en días laborables antes de la pandemia.

La red cuenta con 6.418 vagones en operación, la mayor flota de trenes urbanos del mundo, y supera ampliamente los sistemas de metro de Londres (cerca de 4.000 vagones) y París (unos 3.450 vagones).

La última renovación a gran escala de la flota neoyorquina se inició en la década de 1980, con la compra de las unidades R62 y R62A, y desde entonces no se había realizado una actualización de este calibre.

La MTA ejecutará el mayor pedido de vagones en sus 118 años de historia, incorporando 2.390 unidades nuevas de la serie R262 para sustituir progresivamente la flota de los años ochenta.

El proceso se llevará a cabo mediante licitación internacional, y la entrega de los primeros vagones está prevista para cerca de 2030. El objetivo, según Hochul, es dotar al sistema de transporte de mayor seguridad, capacidad y tecnología adaptada a las necesidades actuales.

El programa de renovación se implementará en dos fases sucesivas. En la primera etapa, la MTA adquirirá 1.140 vagones destinados a reemplazar las unidades R62 y R62A, la serie de vagones apodada “Redbird” por su color distintivo y actualmente asignadas a las líneas 1, 3 y 6.

Posteriormente, el contrato permitirá la compra de hasta 1.250 vagones adicionales para sustituir los modelos R142 y R142A de las líneas 2, 4 y 5. Según Demetrius Crichlow, presidente de NYC Transit: “Estamos hablando de reemplazar coches que llevan en circulación desde la década de 1980. ¿Quién más conduce coches de 40 años?”

El alcance del contrato más grande en la historia del metro de Nueva York

El proceso de licitación internacional para los vagones R262 fija la entrega de las primeras unidades para cerca de 2030 (FB: MTA Nueva York)

La llegada de la serie R262 supondrá una modernización técnica y operativa de gran magnitud para el sistema de metro neoyorquino. El volumen del pedido es ilustrativo: los 2.390 vagones superan en cantidad a la flota total de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) y la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts (MBTA), responsables de dos de los sistemas urbanos más grandes de Estados Unidos.

El proceso de licitación ya tiene fechas clave. Los fabricantes deberán presentar sus propuestas antes de septiembre de 2026 y la adjudicación del contrato está prevista para principios de 2028. Los primeros vagones podrían comenzar a operar cerca de 2030, de acuerdo con las estimaciones de la MTA.

Este cronograma marca el inicio de una transformación profunda en la infraestructura del transporte urbano de la ciudad.

Para dimensionar el alcance internacional de la iniciativa, basta comparar la magnitud del pedido con las cifras de otros sistemas líderes.

El metro de Londres opera con cerca de 4.000 vagones y el metro de París con unos 3.450, según datos de la International Association of Public Transport (UITP), la asociación internacional del sector del transporte público. La adquisición neoyorquina representa más de la mitad de toda su flota actual y supera el total de coches activos en varias capitales europeas.

Innovaciones técnicas y experiencia de usuario en la serie R262

La renovación no se limita a un recambio mecánico. Los nuevos trenes de la serie R262 integrarán avances tecnológicos orientados a mejorar la experiencia del usuario y la seguridad. Por primera vez en las líneas numeradas de Nueva York, los vagones tendrán un diseño de “pasillo abierto”, lo que permitirá el tránsito libre entre coches y facilitará la evacuación y la movilidad interna.

Este sistema, utilizado en otras ciudades de alta densidad, permite distribuir mejor a los pasajeros y reducir la congestión durante las horas pico.

Cada vagón estará equipado con cámaras de seguridad y sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) en andenes, facilitando la labor de supervisión y aumentando la percepción de seguridad.

Según información proporcionada por la MTA al portal local de noticias Gothamist, la fiabilidad operativa también mejorará significativamente: los nuevos coches están diseñados para recorrer 200.000 millas (320.000 km) entre reparaciones, más del doble respecto al promedio actual de 89.000 millas (143.000 km).

En materia de accesibilidad, los R262 sumarán dispositivos de asistencia auditiva conectados al sistema de megafonía, facilitando el uso del metro a personas con discapacidad auditiva. Esta innovación responde a reclamos de larga data por parte de usuarios y organizaciones vinculadas a la accesibilidad.

Otras novedades técnicas incluyen puertas inteligentes con frenado eléctrico, sistemas automáticos de conteo de pasajeros y mecanismos que agilizarán el cierre de puertas para incrementar la eficiencia y seguridad operativa.

Seguridad, capacidad y gestión escalonada de la modernización

Mejoras en accesibilidad destacan con dispositivos de asistencia auditiva conectados al sistema de megafonía para personas con discapacidad (Captura de video)

La serie R262 representa un cambio de paradigma al combinar tecnología de última generación y una nueva gestión de la capacidad. La apertura total entre vagones incrementará la capacidad de pasajeros por unidad y facilitará la movilidad interna respecto a los modelos previos.

La infraestructura de cámaras integradas busca responder al desafío de la seguridad ante el incremento sostenido de usuarios en la última década.

El proceso de renovación se estructurará en fases, permitiendo a la MTA evaluar la integración de los primeros trenes en las líneas 1, 3 y 6 antes de expandirla a las líneas 2, 4 y 5. Esta metodología apunta a reducir riesgos y optimizar la inversión.

El presidente y director ejecutivo de la MTA Janno Lieber subrayó la relevancia institucional de la apuesta: “Gran parte de nuestra inversión de capital pasa desapercibida, pero este próximo pedido de vagones de metro es un paso importante para ofrecer de forma visible el sistema de transporte moderno que los neoyorquinos merecen”.

Desafíos y perspectivas de la transformación ferroviaria

La decisión de la MTA se produce en un contexto de presión creciente sobre las grandes urbes estadounidenses para modernizar sus infraestructuras y adaptarlas a los desafíos demográficos, ambientales y de accesibilidad.

Con esta adjudicación, Nueva York se posiciona como referente en materia de modernización del transporte público, tanto por la escala de la inversión como por la incorporación de soluciones enfocadas en la seguridad, la eficiencia y la comodidad de los usuarios.

La fase inicial del proceso estará respaldada por una nueva instalación de pruebas y aceptación de vagones, ya habilitada, que permitirá acelerar la integración de los nuevos trenes sin interrumpir la operación habitual del sistema.

Con un horizonte de implementación que se extiende hasta el final de la década y una inversión que marca un hito histórico para el sector ferroviario, el metro de Nueva York comienza una etapa de profunda transformación tecnológica y urbana.