Préstamos falsos, mentiras en la naturalización y una sentencia ejemplar: así terminó la carrera criminal de Joff Stenn Wroy Philossaint

Un juez federal revocó la ciudadanía estadounidense de Joff Stenn Wroy Philossaint tras comprobar fraude con préstamos federales para el COVID-19 en Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez federal revocó la ciudadanía estadounidense de Joff Stenn Wroy Philossaint, un hombre del sur de Florida, tras comprobar que cometió fraude con préstamos federales para el COVID-19 y mintió durante su proceso de naturalización. Philossaint fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión y, al terminar su pena, será deportado a Haití.

La investigación reveló que Philossaint participó en un esquema que obtuvo millones de dólares mediante solicitudes falsas al Programa de Protección de Cheques de Pago, creado para apoyar a pequeñas empresas durante la pandemia.

Revocación de ciudadanía por fraude durante la pandemia de coronavirus

La investigación federal concluyó que Philossaint lideró una red delictiva en el sur de Florida dedicada a presentar solicitudes fraudulentas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés).

Según documentos judiciales, el grupo presentó 40 solicitudes por un monto total de USD 3,8 millones, lo que permitió que el gobierno aprobara y desembolsara USD 2 millones en préstamos garantizados por la Small Business Administration.

La condena para Philossaint incluye cuatro años y seis meses de prisión por fraude electrónico, lavado de dinero y obtención ilegal de ciudadanía en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Philossaint admitió haber ayudado a una docena de empresas a obtener estos préstamos y reconoció que recibió una comisión del 10% de cinco de sus cómplices. El objetivo de las ayudas federales era sostener el empleo y los gastos de pequeños negocios afectados por la crisis sanitaria, pero el grupo desvió dichos fondos para beneficio personal, según la investigación.

Detalles del proceso de naturalización y las mentiras bajo juramento

La solicitud de ciudadanía de Philossaint se formalizó en febrero de 2020, durante el auge de la pandemia. En ese período, de acuerdo con la acusación, ya estaba ejecutando el esquema fraudulento en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. El 15 de diciembre de ese año, en una entrevista ante un agente de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, negó haber cometido delitos o haber recibido beneficios públicos de manera fraudulenta.

El jurado federal en Fort Lauderdale determinó que mintió bajo juramento para obtener la ciudadanía. El 9 de febrero de 2021, su solicitud fue aprobada y se convirtió en ciudadano estadounidense. No obstante, las pruebas recabadas durante la investigación y las actuaciones judiciales demostraron que su acceso a la nacionalidad se basó en declaraciones falsas y en delitos federales.

Sentencia, consecuencias y fundamento legal

El tribunal federal dictó una condena de cuatro años y seis meses de prisión para Philossaint por conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y obtención ilegal de la ciudadanía estadounidense.

Además, el juez federal Rodney Smith revocó su estatus de ciudadano naturalizado, invocando una disposición que autoriza al gobierno a retirar la ciudadanía a quienes cometen delitos durante el proceso migratorio, incluso si aún no han sido arrestados o condenados, según informó el Departamento de Justicia.

Philossaint integró una red que obtuvo USD 3,8 millones mediante solicitudes falsas al Programa de Protección de Cheques de Pago durante la pandemia.

El organismo federal estadounidense indicó que la revocación busca preservar la integridad del proceso de naturalización y de los beneficios públicos. Las autoridades subrayaron que quienes accedan a la ciudadanía con mentiras y delitos están sujetos a perder ese derecho adquirido, conforme lo establece la ley.

El esquema de fraude y la red implicada

De acuerdo con los registros judiciales, Philossaint no actuó solo. Integró una red junto a otros cinco acusados, todos enfrentan cargos relacionados con el fraude a los programas de ayuda por la pandemia. El esquema consistía en entregar solicitudes con información falsa sobre empleados, ingresos y uso previsto de los fondos para luego derivar el dinero a cuentas personales o de empresas ficticias.

Según el Departamento de Justicia, Philossaint y sus socios presentaron numerosas solicitudes entre 2020 y 2021, aprovechando la urgencia y flexibilidad de los programas de apoyo implementados por la emergencia del COVID-19. El acusado recibió pagos directos como “comisiones” al facilitar los trámites fraudulentos a otros miembros de la red, según documentos citados por The Epoch Times, medio de cobertura internacional.

Implicancias legales de la revocación de ciudadanía

La normativa migratoria de Estados Unidos dispone que toda persona que obtenga la ciudadanía mediante fraude o declaración falsa puede ser despojada del beneficio, aunque ya tenga el documento oficial. Esto incluye mentir sobre antecedentes penales o participación en delitos federales mientras la solicitud está pendiente.

El caso revela que el esquema consistía en entregar información falsa sobre empleados y uso de fondos en los préstamos para pequeñas empresas afectadas por el COVID-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Philossaint, el tribunal consideró que sus declaraciones falsas durante la entrevista de naturalización y su papel en la estructura de fraude justificaron la revocación inmediata.

Al cumplir la condena, la ley exige su deportación a Haití, dado que queda sin protección legal en Estados Unidos. El caso exhibe cómo la colaboración entre agencias federales y fiscales logra desarticular redes de fraude y asegurar que la naturalización no se vea afectada por la corrupción.

Declaraciones oficiales y reacción de las autoridades

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, expresó en un comunicado la postura oficial: “Este acusado construyó su camino a la ciudadanía sobre declaraciones falsas, mientras robaba millones de programas destinados a mantener con vida a pequeñas empresas durante la pandemia”.

Adicionalmente, las autoridades informaron que la vigilancia sobre los fraudes vinculados con ayudas federales permanece activa, y que toda persona que oculte información relevante durante el proceso de naturalización se arriesga a perder sus derechos y a la expulsión del país, según la cobertura de CBS News.

Contexto de los fraudes con fondos COVID-19 en Estados Unidos

El fraude a los programas de ayuda por la pandemia de COVID-19 se convirtió en uno de los delitos más perseguidos por las autoridades norteamericanas en los últimos años. Los mecanismos destinados a asistir a empresas y trabajadores en la emergencia sanitaria se tornaron vulnerables ante redes que aprovecharon la urgencia y la falta de controles estrictos en las primeras etapas de las ayudas.

Miles de personas fueron investigadas y procesadas por delitos similares. En el caso de Philossaint, más allá del fraude económico, la pérdida de ciudadanía en sí misma afecta su futuro personal y migratorio de forma irreversible.

Las fuentes oficiales consultadas coinciden en que la integridad del proceso migratorio debe garantizarse mediante una cooperación eficaz entre agencias, para identificar y sancionar a quienes intentan obtener beneficios de manera fraudulenta.