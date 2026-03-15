La justicia condena a una pareja por acoso y extorsión que llevó al suicidio de un empleado con discapacidad en Carolina del Norte

Una pareja organizó un plan de extorsión digital contra un hombre con discapacidad intelectual que terminó con su vida y provocó un debate sobre el alcance de la justicia para personas vulnerables (Kenneth W. Poe Funeral Services)

Una pareja de Carolina del Sur fue condenada a penas de prisión tras ejecutar un plan de acoso y extorsión que, según la fiscalía federal, llevó al suicidio a un empleado de Chick-fil-A con discapacidad intelectual.

La justicia federal les impuso sentencias y ello generó conmoción entre familiares y amigos de la víctima, además de abrir un debate sobre la protección jurídica de personas vulnerables.

Los condenados deberán pagar USD 26.700 de indemnización y enfrentar supervisión tras dejar la prisión

Además de las condenas de 3 años y 5 meses para Trysten Anthony Cullon y 2 años y 3 meses para Jade Ashlynn Stone, ambos de 27 años, el tribunal federal de distrito estableció la obligación de cumplir tres años bajo libertad supervisada al finalizar la prisión, así como abonar USD 26.700 en concepto de restitución.

Según consignó el medio Daily Mail, el fallo emitido el 14 de marzo de 2026 estuvo a cargo del juez federal Max O. Cogburn Jr. Cullon y Stone admitieron haber tramado el plan en septiembre de 2024, aprovechando la confianza de Christopher John Tsoulos, de 37 años, quien tenía discapacidad intelectual y trabajaba de anfitrión en el local de Chick-fil-A, en Charlotte, Carolina del Norte.

El incidente desencadenante ocurrió el 5 de septiembre, cuando Cullon ingresó al restaurante y solicitó el teléfono móvil de Tsoulos “por un acto de bondad” del empleado, relataron los familiares y la fiscalía federal a Daily Mail.

La acusada, de 27 años, recibió una condena de prisión tras admitir su participación en el acoso y las amenazas que llevaron a la víctima al límite (Charleston County Sheriff)

Al obtener acceso al aparato, la pareja intentó intervenir las cuentas bancarias y aplicaciones de pago de Tsoulos, como Cash App y PayPal, pero ante la imposibilidad de apropiarse del dinero directamente recurrieron al acoso virtual.

Descargaron su lista de contactos y procedieron a enviar mensajes amenazantes a familiares, en los que acusaban falsamente a Tsoulos de conducta sexual inapropiada y advertían que revelarían la calumnia a la empresa si no recibían dinero.

Fiscales y la familia sostienen que estas amenazas devastaron el ánimo de Tsoulos, quien terminó quitándose la vida el 8 de septiembre, bajo la creencia infundada de que perdería el empleo o sería encarcelado.

A lo largo de la investigación, la fiscalía federal presentó ante el tribunal mensajes donde los extorsionadores reclamaban USD 300 a cambio de no difundir falsas acusaciones, sumando transferencias desde las cuentas de la víctima que rotulaban como alquiler, gasolina y pago de automóvil.

El padre de Tsoulos, Michael Tsoulos, expresó en su declaración que su hijo no podía comprender la falsedad de los ataques, dada su discapacidad, y dependía de su familia para tareas cotidianas como la gestión económica. La madre, Patricia Buckingham, contó durante la audiencia que el joven aguardaba con ilusión un viaje familiar a Grecia y era aficionado a los entrenamientos de béisbol, situaciones que ilustran su carácter infantil y bondadoso.

Christopher Tsoulos se desempeñaba como anfitrión en un local de Chick-fil-A, donde era apreciado por su trato amable y su dedicación a los clientes (Federal Court Documents)

Un acoso de tres días tuvo consecuencias irreversibles para la víctima

La campaña de hostigamiento y falsas imputaciones, que duró apenas del 5 al 8 de septiembre de 2024, resultó letal para Tsoulos.

Los mensajes enviados a su madre y hermano lo acusaban de acoso y consumo de prostitución, denuncias que la familia le mostró para advertirle del chantaje y que devastaron su capacidad de discernimiento.

El fallecimiento de Tsoulos, producto de un disparo en el porche de su vivienda, fue descubierto por su padre a la mañana siguiente. El juez Cogburn describió la agresión como “especialmente grave por haber conducido a la víctima al suicidio”.

Durante la audiencia, ambos condenados leyeron cartas de disculpa, mientras la familia del fallecido recordó la personalidad generosa de Christopher, quien también había trabajado en el restaurante familiar John’s Family Restaurant y era valorado por su trato afectuoso con clientes. Su necrológica lo describió como “una luz brillante en la vida de todos los que lo conocieron”, destacó Daily Mail.

Las intimidaciones y calumnias enviadas en mensajes durante apenas 72 horas impactaron de forma devastadora en la estabilidad emocional del trabajador (Facebook)

La sala estuvo repleta de más de sesenta amigos y parientes, según consignó el medio Charlotte Observer. Algunos asistentes debieron quedarse fuera por falta de espacio. El padre de la víctima agradeció en redes sociales el apoyo y el reconocimiento del tribunal al daño causado, señalando que “la justicia fue servida en parte“.

El fiscal federal Russ Ferguson condenó la acción de la pareja y afirmó: “Cullon y Stone recurrieron a explotar a los más vulnerables para alimentar su adicción a las drogas“.

El agente especial Reid Davis, del FBI, sumó: ”Esta pareja atormentó deliberadamente a un joven con una discapacidad intelectual por beneficio personal“.

Cullon, también de 27 años, fue sentenciado luego de aceptar los cargos por su rol en la manipulación y explotación de la víctima (York County Sheriff)

Las condenas contrastan con el máximo legal de 45 años y ponen el foco en la protección judicial de personas con discapacidad intelectual

De acuerdo con Daily Mail, Cullon y Stone enfrentaban inicialmente hasta 45 años de prisión por cargos de conspiración para fraude electrónico, extorsión y acoso cibernético. La declaración de culpabilidad por conspirar para cometer ciberacoso redujo el castigo a los 3 años y 5 meses para Cullon y 2 años y 3 meses para Stone.

Christopher John Tsoulos, de 37 años, era un hombre con discapacidad intelectual severa. Trabajaba como anfitrión en un restaurante de Chick-fil-A en Charlotte, dependía de la asistencia familiar para sus actividades cotidianas y era recordado por su amabilidad.

El acoso y la extorsión digitados por Cullon y Stone entre el 5 y el 8 de septiembre de 2024 causaron su suicidio. La sentencia incluye prisión, libertad supervisada y el pago conjunto de USD 26.700 en indemnización, aunque los acusados enfrentaron cargos con penas mucho más graves.

Daily Mail destaca que el caso dejó en evidencia la vulnerabilidad estructural de personas con discapacidad intelectual frente a esquemas de acoso y chantaje, y demostró la respuesta judicial ante delitos cuyo resultado es irreversible.