El dueño de una casa en Cooper City recurre a ChatGPT para gestionar la venta de su propiedad

Fuente: NBC Miami (Captura de video)

Un hombre utiliza ChatGPT para vender su casa en Cooper City luego de vivir quince años en la propiedad. Robert Levine, el dueño de la casa, determinó que había cumplido una etapa y llegó el momento de comercializar, según el canal local de noticias NBC Miami.

En lugar de contratar a un agente inmobiliario, optó por emplear la inteligencia artificial durante todo el proceso: “Realmente quería ponerme a prueba utilizando la IA durante todo el proceso, no solo de forma fragmentada”, dijo Levine a NBC Miami.

Casado y con tres hijos, Levine reveló haber usado la inteligencia artificial para todo lo relacionado con la comercialización de la casa. Fuente: NBC Miami (Captura de video).

Casado y con tres hijos, Levine reveló haber usado la inteligencia artificial para todo lo relacionado con la comercialización de la casa, como la planificación, fijación de precios, campañas de marketing y para obtener recomendaciones sobre cambios que incrementaran el atractivo y el valor de la propiedad.

Además, pintó algunas habitaciones de la casa siguiendo los consejos obtenidos con la herramienta: “Repintamos un par de habitaciones de la casa porque ChatGPT dijo que ahí es donde se obtiene el mayor retorno de la inversión”, explicó.

Fuente: NBC Miami (Captura de video)

También, recurrió a la IA para diseñar los materiales de marketing, entre ellos un folleto informativo para la jornada de puertas abiertas y el anuncio en línea. Le explicaron cómo publicar la casa en el MLS (Servicio de Listado Múltiple), le ayudaron a coordinar las visitas e incluso le sugirieron el mejor día para poner el inmueble a la venta.

El propietario calculó que este proceso le permitió un ahorro cercano al 3 % del precio total de venta. A su vez, destacó que “cada operación inmobiliaria tiene sus propias características” y descartó que la inteligencia artificial pueda sustituir por completo a los agentes del rubro, aunque admitió que estas herramientas ya forman parte del mercado. Según Levine, “el impacto que generan es muy real”.

El propietario calculó que este proceso le permitió un ahorro cercano al 3 % del precio total de venta. Fuente: NBC Miami(Captura de video)

Levine señaló que los usuarios pueden volverse más expertos y confiados en la utilización de inteligencia artificial cuanto más practiquen, aunque reconoció que no todos se sienten preparados todavía para gestionarlo todo sin ayuda profesional. La excepción en su caso fue la mudanza física: si bien ChatGPT no empacó las cajas, sí le recomendó empresas de mudanza para su traslado.