El Mundial de 2026 genera expectativas de recuperación económica en los hoteles de Estados Unidos

El turismo internacional en Estados Unidos descendió un 5,4% en 2025, afectando especialmente la llegada de visitantes canadienses y brasileños (Ciudad de Dallas: Mandatory Credit: Kirby Lee/Image of Sport-US PRESSWIRE)

Los hoteleros de Estados Unidos ven en la Copa Mundial de la FIFA 2026 una oportunidad para revertir la caída del turismo internacional y compensar los efectos negativos atribuidos a las políticas de la administración Trump.

Aunque Estados Unidos no está entre los destinos futbolísticos tradicionales, la industria hotelera espera que el evento marque un punto de inflexión tras varios años de descenso en la llegada de visitantes extranjeros.

Durante los primeros once meses de 2025, el país experimentó un descenso del 5,4% en la llegada de turistas internacionales, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Este retroceso contrasta con el crecimiento de dos dígitos en otros grandes destinos globales. El descenso más pronunciado correspondió a los viajeros canadienses, cuya cifra se redujo en casi un 22%, lo que equivale a unos cuatro millones de personas menos respecto al año anterior.

Este fenómeno generó preocupación en el sector, que tradicionalmente depende de los visitantes extranjeros por su mayor nivel de gasto y estadías prolongadas.

El Mundial 2026 surge como esperanza clave para los hoteleros de Estados Unidos tras la caída del turismo internacional (Ciudad de Filadelfia: Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Imagesdefault)

La industria hotelera estadounidense enfrenta una coyuntura difícil: según la Asociación de Hoteles y Alojamientos de Estados Unidos (AHLA), la falta de turistas internacionales ha afectado la rentabilidad y la ocupación en los principales mercados urbanos.

La expectativa es que el Mundial, programado del 11 de junio al 19 de julio de 2026, impulse una recuperación sostenida del turismo y dinamice la economía local en las once ciudades anfitrionas, además de las sedes en México y Canadá.

Impacto en hoteles y ciudades anfitrionas

La FIFA estima que cerca de siete millones de espectadores estarán presentes en los estadios durante el Mundial, mientras que el país podría recibir entre 20 y 30 millones de turistas durante el evento.

Antes del nuevo ciclo de inestabilidad en Oriente Medio, las proyecciones de la consultora Oxford Economics apuntaban a un impacto económico de cerca de USD 30.000 millones para Estados Unidos.

Sin embargo, la incertidumbre internacional podría modificar estas cifras, según advierten analistas turísticos. Diversos profesionales del sector consideran factores políticos entre las causas del retroceso en el flujo de visitantes.

La industria hotelera norteamericana confía en que el Mundial reviva la ocupación y rentabilidad en los principales mercados urbanos del país (Ciudad de Los Ángeles: Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Aunque muchos lo evitan en público, atribuyen la baja a los aranceles, el endurecimiento de los requisitos de entrada y la retórica hostil hacia ciertos países durante el mandato de Donald Trump.

Para Meade Atkeson, responsable de tres hoteles del grupo Sonesta en Washington y Miami Beach, la situación es clara: “Cuando hablas con canadienses, muchos de ellos explican que han decidido por principio no venir a Estados Unidos”.

Atkeson también detectó un descenso marcado de brasileños, un segmento relevante que ahora elige destinos europeos o islas del Caribe.

La merma del turismo internacional afecta directamente a los hoteles, que dependen de turistas con estadías más largas y mayor gasto promedio.

En Nevada, los hoteles informaron una pérdida de USD 6.700 millones durante 2025, de acuerdo con la AHLA. En Las Vegas, los establecimientos se vieron obligados a reducir tarifas para atraer huéspedes.

Las proyecciones de Oxford Economics anticipan un impacto económico de hasta USD 30.000 millones para EE.UU. durante la Copa Mundial, aunque persisten incertidumbres internacionales (Ciudad de Atlanta: Mandatory Credit: Brett Davis-USA TODAY Sports)

Elsa Rodan, empleada del Bellagio y representante sindical, indicó: el hotel “bajó sus precios para atraer clientes”, aunque la ocupación allí se mantuvo mejor que en otros establecimientos.

Consecuencias económicas y reacción del sector

La reducción del turismo internacional no solo golpeó los ingresos hoteleros, sino que también provocó preocupación por el empleo.

Gwen Mills, presidenta de Unite Here, advirtió sobre el riesgo que implica la política y la retórica de Trump para un sector que emplea a más de dos millones de personas en todo el país.

Mills subrayó la ausencia de presión de los hoteleros al gobierno federal: “Es como si tuvieran miedo a las represalias”, afirmó.

El impacto negativo se extiende a rubros relacionados, como la restauración, el transporte y el entretenimiento. Las ciudades anfitrionas del Mundial, entre ellas Miami, Los Ángeles, Dallas y Nueva York, diseñan estrategias para maximizar el flujo de visitantes y diversificar la oferta turística durante la Copa del Mundo.

Las sedes diseñan planes para maximizar el flujo de visitantes durante la Copa del Mundo, considerada crucial para la recuperación del sector hotelero estadounidense (Ciudad de Seattle, Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

El sector apuesta a que el evento impulse la demanda y ayude a restaurar la imagen internacional de Estados Unidos como destino atractivo.

El Mundial como esperanza para el turismo

La industria alberga grandes expectativas en torno al Mundial, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Ralph Posner, portavoz de la AHLA, lo comparó con la Super Bowl: “Incluso fuera de las ciudades anfitrionas, nuestros miembros tienen muchas esperanzas puestas en la Copa del Mundo”.

Los hoteleros de Las Vegas confían en captar aficionados que hagan escala antes o después de los partidos en Los Ángeles o Kansas City.

En Miami, uno de los hoteles de Atkeson estará en remodelación, pero la ciudad será sede del torneo, mientras que en Washington destaca la cercanía con Filadelfia, donde se programaron varios partidos, incluido uno el 4 de julio, coincidiendo con la fiesta nacional estadounidense.

Las once ciudades anfitrionas preparan estrategias de promoción turística y diversificación de servicios de cara al Mundial 2026 (Ciudad de Boston: Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

El mayor evento futbolístico mundial representa, para los hoteleros estadounidenses, la oportunidad de revertir la tendencia negativa y recuperar el atractivo internacional del país.

Como expresó Atkeson, “espero que este año sea mejor”, reflejando la expectativa de un sector que aguarda señales concretas de recuperación y un cambio en la percepción global de Estados Unidos como destino turístico.