Por qué los turistas tocan el toro de Wall Street en Nueva York

El Toro de Wall Street, conocido como Charging Bull, atrae a miles de turistas cada año en Nueva York por su simbolismo financiero. (REUTERS/Jeenah Moon)

Ubicado en Wall Street, el Toro Cargador es uno de los monumentos más visitados de Nueva York por los turistas, quienes se detienen para fotografiarse frente a esta bestia de bronce. A menudo, surge una misma pregunta: ¿por qué es tan importante?

Entre las supersticiones habituales en torno al Toro de Wall Street destaca la creencia de que, al visitarlo, las personas deben tocarle los testículos.

Ubicado en Bowling Green Park, el Toro de Wall Street destaca como una de las esculturas más fotografiadas de la ciudad. (REUTERS/Kylie Cooper)

El toro de Wall Street, oficialmente llamado Charging Bull, es una escultura de bronce instalada en 1989 por el artista italiano Arturo Di Modica como símbolo de fuerza y prosperidad financiera tras el desplome bursátil de 1987. Desde entonces, se transformó en un ícono de la ciudad de Nueva York y en una atracción turística internacional.

Según Atlas Obscura, la tradición se extendió tras la llegada del toro a Bowling Green, donde empezaron a circular historias sobre su poder para atraer la fortuna. El sitio añade que tocar los testículos de la escultura se asocia con la transferencia de energía positiva o suerte.

La escultura de bronce de Arturo Di Modica es considerada un ícono del distrito financiero de Nueva York y su historia inspira a turistas. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La relevancia del toro en el ámbito financiero de Wall Street impulsó la idea de que frotar sus testículos podría convertirse en éxito económico.

News Nest informa que la preferencia por los testículos del toro tiene raíces simbólicas. En la cultura occidental, el toro representa fuerza, virilidad y prosperidad, y sus órganos simbolizan la fuente de esa energía.

Miles de turistas llegan cada año a Nueva York y aprovechan su estancia para descubrir este monumento.

Cómo visitar el Toro de Wall Street en Nueva York

La escultura del toro, situada en el distrito financiero de Nueva York, se encuentra en Bowling Green Park y es uno de los lugares más fotografiados por los visitantes.

Quienes deseen conocer de cerca esta obra pueden acceder fácilmente en metro: la estación Bowling Green conecta directamente con el parque donde se encuentra el Toro de Wall Street. El acceso es gratuito y está permitido durante todo el día.

Las estaciones de metro cercanas al Toro de Wall Street, como Bowling Green y South Ferry, facilitan el acceso a este importante atractivo turístico. (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

Líneas de metro cercanas:

Línea 4 o 5: bájate en la estación Bowling Green. Al salir, verás el parque Bowling Green; el toro está justo al norte del parque, sobre Broadway.

bájate en la estación Bowling Green. Al salir, verás el parque Bowling Green; el toro está justo al norte del parque, sobre Broadway. Línea 1: estación South Ferry. Caminas entre cinco y diez minutos hacia el norte por State Street hasta Bowling Green.

estación South Ferry. Caminas entre cinco y diez minutos hacia el norte por State Street hasta Bowling Green. Líneas J o Z: estación Broad Street. Desde allí, caminas por Broad St. hacia el sur hasta llegar a Bowling Green.

Aquellos turistas que prefieren llegar a pie desde el World Trade Center, solo deben bajar por Broadway en dirección sur durante quince a veinte minutos. Al llegar a la intersección con Morris Street y Bowling Green Park, encontrarás la escultura.