Estados Unidos

La peor crisis del vino en California: cierre de bodegas y fuerte caída de ventas

La industria afronta un escenario inédito con miles de puestos eliminados, reducción en las hectáreas cultivadas y un descenso sostenido en la comercialización, impulsado por cambios generacionales y nuevas preferencias en el consumo de bebidas alcohólicas en Estados Unidos

Guardar
La industria vitivinícola de California
La industria vitivinícola de California enfrenta el cierre de bodegas, despidos masivos y un ajuste estructural por el exceso de oferta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una transformación impacta a la industria vitivinícola de California y redefine sus perspectivas económicas: el cierre de bodegas, despidos masivos y la remoción de viñedos han sido consecuencia directa de un exceso de oferta y de la disminución en el consumo de alcohol, especialmente entre millennials y baby boomers.

La contracción del sector provocó una pérdida superior a USD 1.000 millones en ingresos durante el último año, junto a una reducción de aproximadamente 6 millones de cajas producidas, según datos del sector recogidos por el diario estadounidense New York Post y citados también por la revista económica Forbes.

La superficie de viñedos en California se retrajo en 2025 hasta 477.475 acres, cifra inferior a las cerca de 600.000 acres de años anteriores, de acuerdo con la Asociación de Productores de Uvas de California.

Esta reducción refleja tanto la sobreoferta como la pérdida de rentabilidad para numerosos productores, marcando una tendencia de contracción no observada en décadas y generando un impacto directo en el empleo —con recortes superiores a mil millones de dólares y una caída de cerca de 6 millones de cajas producidas.

Durante 2025, al menos el 20% de la cosecha potencial de uva para vinificación no fue recolectada ni procesada, según informó Forbes, lo que evidencia la magnitud de la crisis productiva y el desajuste persistente entre oferta y demanda.

Las bodegas más afectadas registraron caídas de ventas cercanas al 10% en el mismo período, mientras que solo unas pocas empresas mejor posicionadas lograron sostener el crecimiento, conforme al Informe sobre el Estado de la Industria del Vino en Estados Unidos, publicación anual reconocida y elaborada por el banco Silicon Valley Bank en 2026.

La combinación de descenso en la demanda, sobreoferta y cambios de hábitos en el consumo de alcohol ha obligado a la industria vitivinícola de California a ajustar su escala productiva.

En 2025, la caída en la superficie de viñedos y el volumen no cosechado reflejan la magnitud del fenómeno, con consecuencias concretas: menos empleo, menor rentabilidad y cierre de bodegas.

La Asociación de Productores de Uvas de California y analistas referentes del sector —como consultores agrícolas, investigadores de mercado y autoridades de la cadena de valor— coinciden en que el reequilibrio productivo será un proceso prolongado, condicionado tanto por factores demográficos como por tendencias de mercado.

Ajuste estructural: despidos y cierres de bodegas en el sector

El retroceso en la superficie
El retroceso en la superficie de viñedos de California en 2025 refleja uno de los peores ajustes productivos en décadas (Iron Horse Vineyards)

Las consecuencias económicas se materializaron en decisiones empresariales de alto impacto. Jackson Family Wines interrumpió sus operaciones en Carneros Hill, Sonoma, en febrero, y prescindió de 13 empleados. Por su parte, E&J Gallo cerró Ranch Winery en St. Helena y eliminó alrededor de 100 puestos de trabajo en los condados de Napa y Sonoma, según New York Post.

El cierre previsto de Mission Bell Winery en Madera, el 31 de marzo, implica el despido de más de 200 trabajadores, el caso más grave registrado hasta el momento. A estos hechos se suman la paralización de actividades por parte de productores de menor tamaño, como Subject to Change Wine Company y Valley Farm Management.

El director ejecutivo de la Comisión de Uvas de Vino de Lodi, Stuart Spencer, definió el momento actual: “Es una masacre para todos los viticultores de California. Es la peor situación del mercado que los viticultores han visto en su vida”. Su testimonio refleja el nivel de incertidumbre y la urgencia que atraviesa el sector al buscar alternativas comerciales y de consumo.

Cambios generacionales y salud: los motores del nuevo patrón de consumo

Expertos y consultores del sector
Expertos y consultores del sector recomiendan a las bodegas de California apostar por ventas directas, clubes de vino y experiencias en salas de degustación para adaptarse al nuevo escenario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas del descenso en la demanda de vino trascienden la coyuntura económica y se asocian a transformaciones demográficas y culturales.

Voceros y especialistas consultados por Fox News Digital subrayan un cambio de preferencias entre los adultos jóvenes. Andrew Principe, restaurador galardonado con el premio James Beard y copropietario del restaurante Pulcinella en Nueva Orleans, explicó que “el grupo demográfico de entre 20 y 30 años ha sido históricamente un segmento muy importante a la hora de comer y beber”, pero advirtió sobre “una disminución significativa del consumo de alcohol dentro de este grupo”.

Según una reciente encuesta publicada por la consultora estadounidense Gallup, “solo el 54% de los adultos estadounidenses consume alcohol”, el nivel más bajo registrado en décadas. Principe identificó no solo un desplazamiento generacional, sino también la creciente preocupación por la salud y el bienestar entre los consumidores jóvenes.

Detalló que es cada vez más frecuente que los clientes reduzcan tanto la frecuencia de sus salidas como la cantidad de alimentos y bebidas solicitadas: “Quien antes pedía un entrante, un plato principal y varias copas de vino ahora puede que sólo tome una”.

Medicamentos y efectos pospandemia

La incertidumbre del sector se ve acentuada por variables emergentes. La popularización de los medicamentos GLP-1, inicialmente desarrollados para la diabetes y empleados actualmente para la pérdida de peso, podría estar incidiendo en la reducción del deseo de consumir alcohol.

Principe aportó a Fox News Digital que existe “evidencia emergente” de esta relación, aunque señaló que la principal explicación es de índole conductual. Si bien algunos estudios sugieren que estos medicamentos disminuyen la búsqueda de alcohol, expertos advierten que aún no existe prueba concluyente sobre su impacto total en la industria vitivinícola.

Babak Hafezi, profesor adjunto de negocios internacionales en la universidad privada American University y consultor en el sector vitivinícola de la Costa Oeste, subrayó que el fenómeno central sigue siendo demográfico. Hafezi afirmó ante Fox News Digital que “no existen datos que prueben un efecto determinante de los GLP-1” y situó el foco en la competencia de productos alternativos, como los hard seltzers y las bebidas infusionadas con THC, además de la tendencia global al descenso en el consumo de alcohol.

Durante la pandemia de COVID-19, las ventas de vino se incrementaron como resultado de los confinamientos, lo cual contribuyó al actual exceso de inventario una vez que la demanda volvió a niveles previos. Principe compartió su experiencia al frente de dos restaurantes y un bar: “Esperaba unos años veinte felices después de la COVID, pero no ha sido así. Como muchos en el sector hotelero, hemos tenido que ajustar nuestras estrategias en torno al alcohol a medida que los hábitos de consumo siguen evolucionando”.

Estrategias de adaptación de las bodegas californianas

Frente a este escenario, especialistas con respaldo académico y consultores del sector sostienen que la capacidad de adaptación será clave para la supervivencia de las bodegas de California. Hafezi recomendó priorizar ventas directas al consumidor, clubes de vino y experiencias presenciales en salas de degustación como caminos alternativos para conectar con el público, según explicó a Fox News Digital.

Entre algunos referentes persiste la expectativa de que la industria pueda recuperar parte de su dinamismo. Principe expresó: “Me gustaría pensar que esto es un péndulo que eventualmente volverá a oscilar”.

Temas Relacionados

Industria Vitivinícola CaliforniaNapaConsumo de AlcoholCambios DemográficosEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Texas recibirá una inversión de USD 300.000 millones para construir la mayor refinería de Estados Unidos

El megaproyecto en Brownsville, impulsado por America First Refining y Reliance Industries Limited, transformará la economía del estado y modernizará la infraestructura energética nacional en las próximas décadas

Texas recibirá una inversión de

Estados Unidos envía drones interceptores utilizados en Ucrania para frenar los ataques de Irán

La operación busca contrarrestar los ataques de Irán sin recurrir a costosos sistemas antimisiles, marcando un cambio estratégico en la defensa de la región con tecnología probada en Ucrania

Estados Unidos envía drones interceptores

Por qué los turistas tocan el toro de Wall Street en Nueva York

Existe una costumbre ligada al monumento financiero que mezcla historia, símbolos de prosperidad y la búsqueda de buena suerte

Por qué los turistas tocan

Estados Unidos registró un crecimiento del PBI del 0,2% en el cuarto trimestre

La economía norteamericana mostró una leve expansión en los últimos tres meses del año, impulsada por el consumo interno y la inversión, según datos oficiales recientes divulgados por las autoridades en Washington

Estados Unidos registró un crecimiento

Un hombre de 25 años muere tras pasar más de un mes hospitalizado luego de ser mordido por una serpiente de cascabel

El incidente ocurrió durante una salida de ciclismo de montaña en un sendero del sur de California y movilizó a equipos de emergencia que lo trasladaron en estado crítico a un centro médico

Un hombre de 25 años

TECNO

Google anuncia un nuevo sistema

Google anuncia un nuevo sistema de inteligencia artificial que anticipa desastres naturales

Free Fire: estos los códigos de hoy viernes 13 de marzo para conseguir diamantes, skins y mas recompensas

Laptop vs PC de escritorio: qué conviene más según el uso, presupuesto y espacio

Por qué tu celular se calienta al cargar y cuándo deberías preocuparte

Claude ya genera gráficos y visualizaciones personalizadas en el chat: útil si eres estudiante o investigador

ENTRETENIMIENTO

La hija de Billy Joel

La hija de Billy Joel habla sobre la salud actual del músico tras su diagnóstico de hidrocefalia: “Él es un luchador”

La artista Doja Cat se retractó tras cuestionar a Timothée Chalamet por sus dichos sobre ópera y el ballet

Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: la lista completa de candidatos al mayor premio del cine

La envidiable rutina matutina de Cindy Crawford: terapia de luz roja, ejercicio y jacuzzi desde las 6 de la mañana

Ed Sheeran habló sobre el cáncer de su esposa: el diagnóstico durante el embarazo y cómo sigue su salud tras la cirugía

MUNDO

El presidente de Ucrania critica

El presidente de Ucrania critica la exención de sanciones al petróleo ruso por Estados Unidos

Cómo se comunican los iraníes a pesar del bloqueo de internet impuesto por el régimen

El gobierno de Brasil veta ingreso de funcionario estadounidense que planeaba visitar a Jair Bolsonaro

Estados Unidos envía drones interceptores utilizados en Ucrania para frenar los ataques de Irán

El drama de los marineros atrapados en el Golfo Pérsico por el bloqueo del estrecho de Ormuz: “Todos los días escucho explosiones”