La peor crisis del vino en California: cierre de bodegas y fuerte caída de ventas

La industria vitivinícola de California enfrenta el cierre de bodegas, despidos masivos y un ajuste estructural por el exceso de oferta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una transformación impacta a la industria vitivinícola de California y redefine sus perspectivas económicas: el cierre de bodegas, despidos masivos y la remoción de viñedos han sido consecuencia directa de un exceso de oferta y de la disminución en el consumo de alcohol, especialmente entre millennials y baby boomers.

La contracción del sector provocó una pérdida superior a USD 1.000 millones en ingresos durante el último año, junto a una reducción de aproximadamente 6 millones de cajas producidas, según datos del sector recogidos por el diario estadounidense New York Post y citados también por la revista económica Forbes.

La superficie de viñedos en California se retrajo en 2025 hasta 477.475 acres, cifra inferior a las cerca de 600.000 acres de años anteriores, de acuerdo con la Asociación de Productores de Uvas de California.

Esta reducción refleja tanto la sobreoferta como la pérdida de rentabilidad para numerosos productores, marcando una tendencia de contracción no observada en décadas y generando un impacto directo en el empleo —con recortes superiores a mil millones de dólares y una caída de cerca de 6 millones de cajas producidas.

Durante 2025, al menos el 20% de la cosecha potencial de uva para vinificación no fue recolectada ni procesada, según informó Forbes, lo que evidencia la magnitud de la crisis productiva y el desajuste persistente entre oferta y demanda.

Las bodegas más afectadas registraron caídas de ventas cercanas al 10% en el mismo período, mientras que solo unas pocas empresas mejor posicionadas lograron sostener el crecimiento, conforme al Informe sobre el Estado de la Industria del Vino en Estados Unidos, publicación anual reconocida y elaborada por el banco Silicon Valley Bank en 2026.

La combinación de descenso en la demanda, sobreoferta y cambios de hábitos en el consumo de alcohol ha obligado a la industria vitivinícola de California a ajustar su escala productiva.

En 2025, la caída en la superficie de viñedos y el volumen no cosechado reflejan la magnitud del fenómeno, con consecuencias concretas: menos empleo, menor rentabilidad y cierre de bodegas.

La Asociación de Productores de Uvas de California y analistas referentes del sector —como consultores agrícolas, investigadores de mercado y autoridades de la cadena de valor— coinciden en que el reequilibrio productivo será un proceso prolongado, condicionado tanto por factores demográficos como por tendencias de mercado.

Ajuste estructural: despidos y cierres de bodegas en el sector

El retroceso en la superficie de viñedos de California en 2025 refleja uno de los peores ajustes productivos en décadas (Iron Horse Vineyards)

Las consecuencias económicas se materializaron en decisiones empresariales de alto impacto. Jackson Family Wines interrumpió sus operaciones en Carneros Hill, Sonoma, en febrero, y prescindió de 13 empleados. Por su parte, E&J Gallo cerró Ranch Winery en St. Helena y eliminó alrededor de 100 puestos de trabajo en los condados de Napa y Sonoma, según New York Post.

El cierre previsto de Mission Bell Winery en Madera, el 31 de marzo, implica el despido de más de 200 trabajadores, el caso más grave registrado hasta el momento. A estos hechos se suman la paralización de actividades por parte de productores de menor tamaño, como Subject to Change Wine Company y Valley Farm Management.

El director ejecutivo de la Comisión de Uvas de Vino de Lodi, Stuart Spencer, definió el momento actual: “Es una masacre para todos los viticultores de California. Es la peor situación del mercado que los viticultores han visto en su vida”. Su testimonio refleja el nivel de incertidumbre y la urgencia que atraviesa el sector al buscar alternativas comerciales y de consumo.

Cambios generacionales y salud: los motores del nuevo patrón de consumo

Expertos y consultores del sector recomiendan a las bodegas de California apostar por ventas directas, clubes de vino y experiencias en salas de degustación para adaptarse al nuevo escenario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas del descenso en la demanda de vino trascienden la coyuntura económica y se asocian a transformaciones demográficas y culturales.

Voceros y especialistas consultados por Fox News Digital subrayan un cambio de preferencias entre los adultos jóvenes. Andrew Principe, restaurador galardonado con el premio James Beard y copropietario del restaurante Pulcinella en Nueva Orleans, explicó que “el grupo demográfico de entre 20 y 30 años ha sido históricamente un segmento muy importante a la hora de comer y beber”, pero advirtió sobre “una disminución significativa del consumo de alcohol dentro de este grupo”.

Según una reciente encuesta publicada por la consultora estadounidense Gallup, “solo el 54% de los adultos estadounidenses consume alcohol”, el nivel más bajo registrado en décadas. Principe identificó no solo un desplazamiento generacional, sino también la creciente preocupación por la salud y el bienestar entre los consumidores jóvenes.

Detalló que es cada vez más frecuente que los clientes reduzcan tanto la frecuencia de sus salidas como la cantidad de alimentos y bebidas solicitadas: “Quien antes pedía un entrante, un plato principal y varias copas de vino ahora puede que sólo tome una”.

Medicamentos y efectos pospandemia

La incertidumbre del sector se ve acentuada por variables emergentes. La popularización de los medicamentos GLP-1, inicialmente desarrollados para la diabetes y empleados actualmente para la pérdida de peso, podría estar incidiendo en la reducción del deseo de consumir alcohol.

Principe aportó a Fox News Digital que existe “evidencia emergente” de esta relación, aunque señaló que la principal explicación es de índole conductual. Si bien algunos estudios sugieren que estos medicamentos disminuyen la búsqueda de alcohol, expertos advierten que aún no existe prueba concluyente sobre su impacto total en la industria vitivinícola.

Babak Hafezi, profesor adjunto de negocios internacionales en la universidad privada American University y consultor en el sector vitivinícola de la Costa Oeste, subrayó que el fenómeno central sigue siendo demográfico. Hafezi afirmó ante Fox News Digital que “no existen datos que prueben un efecto determinante de los GLP-1” y situó el foco en la competencia de productos alternativos, como los hard seltzers y las bebidas infusionadas con THC, además de la tendencia global al descenso en el consumo de alcohol.

Durante la pandemia de COVID-19, las ventas de vino se incrementaron como resultado de los confinamientos, lo cual contribuyó al actual exceso de inventario una vez que la demanda volvió a niveles previos. Principe compartió su experiencia al frente de dos restaurantes y un bar: “Esperaba unos años veinte felices después de la COVID, pero no ha sido así. Como muchos en el sector hotelero, hemos tenido que ajustar nuestras estrategias en torno al alcohol a medida que los hábitos de consumo siguen evolucionando”.

Estrategias de adaptación de las bodegas californianas

Frente a este escenario, especialistas con respaldo académico y consultores del sector sostienen que la capacidad de adaptación será clave para la supervivencia de las bodegas de California. Hafezi recomendó priorizar ventas directas al consumidor, clubes de vino y experiencias presenciales en salas de degustación como caminos alternativos para conectar con el público, según explicó a Fox News Digital.

Entre algunos referentes persiste la expectativa de que la industria pueda recuperar parte de su dinamismo. Principe expresó: “Me gustaría pensar que esto es un péndulo que eventualmente volverá a oscilar”.