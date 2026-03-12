Estados Unidos

Un hombre de 75 años fue acusado de asesinar a su esposa de 34 años tras el hallazgo de sus restos desmembrados en un refugio en Nueva York

La detención de Rupchand Simboo ocurrió después de que las autoridades encontraron indicios contundentes sobre su posible relación con el crimen registrado en Jamaica Bay, donde la policía realizó investigaciones durante varios días

La policía de Nueva York detuvo a Rupchand Simboo, acusado de asesinar brutalmente a su esposa de 34 años, Salisha Ali, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en Jamaica Bay

Un estremecedor caso de homicidio sacudió recientemente a Nueva York tras la detención de Rupchand Simboo, un hombre de 75 años acusado de asesinar a su esposa, Salisha Ali, de 34 años. La investigación comenzó después del hallazgo de restos humanos en diversas localizaciones, y culminó cuando la policía detuvo a Simboo tras encontrar la cabeza de la víctima. El caso ha captado la atención pública tanto por la brutalidad de los hechos como por la diferencia de edad entre la pareja.

La detención de Simboo se produjo el miércoles 11 de marzo, a las 10:25 de la mañana, luego de que las autoridades reunieran pruebas que lo vinculan directamente con la muerte de su esposa. Según confirmaron portavoces del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el acusado enfrenta cargos por asesinato, obstrucción a la administración gubernamental y dos cargos adicionales por manipulación de pruebas físicas. La noticia fue confirmada por diversos medios y representantes oficiales, quienes subrayaron la gravedad de la acusación.

La desaparición de Salisha Ali se remonta al 13 de julio de 2025, fecha en la que mantuvo una llamada de Facetime con miembros de su familia. Desde entonces, no se tuvo más noticia de su paradero. La preocupación creció con el paso de las semanas, hasta que el 22 de septiembre de ese año, empleados de saneamiento descubrieron restos humanos en una bolsa de basura. El hallazgo fue reportado inmediatamente al 911, lo que activó la maquinaria policial. Sin embargo, la identificación de los restos y la confirmación de la muerte de Ali como homicidio no se produjo hasta el 31 de enero, varios meses después del primer descubrimiento.

La diferencia de edad de más de 40 años entre Salisha Ali y Rupchand Simboo destaca como uno de los elementos más comentados del caso de homicidio en Nueva York

Los hechos dieron un giro definitivo el 5 de marzo, cerca de las 10 de la noche, cuando se encontraron nuevos restos humanos en el Refugio de Vida Silvestre de Jamaica Bay. Según el relato de un portavoz policial, los empleados del refugio se alertaron por un olor desagradable durante una limpieza de rutina en la carretera. Al investigar el origen, se toparon con restos que, por sus características, correspondían a la persona desaparecida. La policía mantuvo cerrada la zona para continuar con las pesquisas, y la concejala Joann Ariola advirtió a los vecinos sobre posibles molestias en el tránsito mientras avanzaba la investigación.

El proceso de identificación de la víctima fue minucioso. El jefe de detectives del NYPD, Joseph Kenny, detalló que los restos presentaban varios tatuajes únicos y fácilmente reconocibles, lo que permitió confirmar que se trataba de Salisha Ali. Además, el examen forense reveló que los restos no estaban descompuestos y que habían sido desmembrados con precisión utilizando distintos instrumentos. Según la información proporcionada, se empleó un cuchillo o instrumento de filo recto para cortar tejido blando y una sierra para seccionar el hueso. Aunque la causa exacta del fallecimiento aún no se ha determinado, los indicios apuntan a un asesinato cometido con extrema violencia y planificación.

El hallazgo de restos humanos en una bolsa de basura en septiembre de 2025 desencadenó la investigación del presunto asesinato de Salisha Ali

El caso de Salisha Ali y Rupchand Simboo tiene antecedentes recientes. La pareja se conoció en 2023, cuando Ali residía en Trinidad. Tras un corto tiempo de relación, contrajeron matrimonio al año siguiente y ella se mudó a vivir con Simboo en su residencia. La desaparición de Ali se produjo pocos meses después de este cambio, lo que generó inquietud en su entorno. Llama la atención que, tras la desaparición, fue el propio Simboo quien alertó a las autoridades, comunicando que su esposa estaba en paradero desconocido. Este dato sumó una nueva dimensión a las investigaciones, ya que en un principio no se sospechaba directamente del marido.

Desde el momento de la detención de Simboo, la situación legal del acusado ha estado bajo el escrutinio público. Además del cargo de asesinato, enfrenta procesos por obstrucción de la administración gubernamental y manipulación de pruebas físicas, lo que complica su situación ante la justicia. Hasta el momento, no se ha confirmado si Simboo cuenta con representación legal o ha contratado un abogado para su defensa. El caso sigue abierto y las autoridades continúan recabando pruebas, mientras la opinión pública permanece atenta a nuevos desarrollos y a la resolución de este crimen que ha conmocionado a la ciudad.

