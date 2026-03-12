La crisis golpea al sector audiovisual de Atlanta y pone en jaque la “Hollywood del Sur”

La industria audiovisual de Atlanta perdió casi la mitad de su actividad de rodajes en el último año, afectando a miles de trabajadores locales (stagerrunner.net)

El sector audiovisual de Atlanta, conocido como la “Hollywood del Sur”, enfrenta una crisis sin precedentes: la actividad de rodajes en Georgia disminuyó casi a la mitad en el último año, afectando a miles de trabajadores y poniendo en entredicho el futuro de la industria local, según informó la cadena CBS News.

Este desplome, originado tras la pandemia y las huelgas de guionistas y actores en 2023, amenaza al principal polo de cine y televisión fuera de California e impacta directamente a quienes dependían de un ecosistema que en 2022 generó USD 4.400 millones anuales.

En el último ejercicio fiscal, el gasto total de producciones en Georgia cayó a USD 2.300 millones, y la cantidad de títulos rodados descendió de 412 en 2022 a 245 en 2023, según cifras citadas por CBS News.

El retroceso se profundizó cuando las huelgas paralizaron los sets durante meses, lo que llevó a estudios como Marvel a abandonar Georgia tras finalizar su último rodaje en 2025 y a redirigir inversiones al Reino Unido, donde los costos laborales y de producción son menores.

Por su parte, Netflix incrementó los rodajes fuera de Estados Unidos y redujo el volumen de producciones originales, profundizando la caída del empleo local.

En enero de 2024, el sector audiovisual de Georgia registró una contracción del 47 % en la actividad de rodajes respecto al año anterior, con una pérdida de más de 150 producciones y una reducción drástica en la generación de empleo, según reportó la Oficina de Cine de Georgia.

El impacto financiero y social se refleja en miles de trabajadores que han debido abandonar sus ocupaciones o aceptar empleos fuera del sector para sostener a sus familias.

Miles de trabajadores afectados: testimonios de la crisis

La transformación de Atlanta se evidencia en la vida cotidiana de profesionales como Chris Ratledge, de 48 años, quien relató a CBS News que pasó de percibir USD 9.500 por semana como técnico de imagen digital a subsistir con cupones de alimentos.

Ratledge llegó a Georgia en 2017 atraído por los altos sueldos —USD 72 la hora y jornadas habituales de 70 horas semanales—, lo que le permitió saldar deudas y mantener a su familia.

Desde mayo de 2024, solo trabajó cuatro días en rodajes y actualmente tiene un empleo parcial en un club de tenis con un ingreso de USD 15 por hora, sin seguro médico.

Su esposa colabora limpiando casas y la familia se mudó a una vivienda más pequeña, con un alquiler cercano a USD 2.000 mensuales.

La necesidad de endeudarse ha marcado su situación reciente. Ratledge publicó en sus redes sociales: “Todo lo que quiero para Navidad es recuperar mi carrera en el cine”.

Otras voces confirman la gravedad de la situación. Monique Younger, supervisora de vestuario, indicó que la oferta laboral es ahora menos de la mitad que antes y que la competencia aumentó, con veteranos ocupando los escasos puestos disponibles.

La buscadora de locaciones Jen Farris enfrenta periodos de hasta tres meses sin proyectos, lo que la lleva a “cuidar hasta el último centavo”.

Estrategias de adaptación: estudios y gobierno buscan alternativas

Frente al contexto adverso, algunos actores institucionales sostienen su apuesta por el sector audiovisual local.

Shadowbox Studios, uno de los principales operadores de platós en Atlanta, busca diversificar su clientela y atraer a realizadores independientes, creadores de contenido y organizadores de eventos de deportes electrónicos.

De las nueve naves de la empresa, solo una estaba ocupada durante una reciente capacitación, según el director de ventas Jeremiah Cullen, lo que evidencia la baja actividad.

Para adaptarse, Shadowbox ofrece acuerdos más flexibles y contacta a antiguos clientes, ajustándose a sus presupuestos.

La compañía impulsa la formación de técnicos a través del programa Backlot Academy, que desde 2022 capacitó gratuitamente a estudiantes universitarios —muchos de ellos afroamericanos— en habilidades prácticas de producción y mentoría.

Julian Williams, estudiante de medios digitales, dijo a CBS News que confía en poder abrirse camino en la industria y destacó la colaboración y generosidad de la comunidad audiovisual local.

El desafío de retener talento y reactivar la actividad adquiere dimensión estatal. La vicepresidenta adjunta de la Oficina de Cine de Georgia, Lee Thomas, señaló que una nueva ley permitirá extender los créditos fiscales —que pueden cubrir hasta el 30 % de los costos de producción— a formatos de video corto y canales gratuitos financiados por publicidad en streaming.

Thomas afirmó: “El negocio ha repuntado de forma significativa desde el último año fiscal”. Aun así, reconoce que “la caída fue más dura y prolongada de lo esperado”.

Competencia internacional y perspectivas para Atlanta

La internacionalización de las producciones plantea nuevos retos. Estudios estadounidenses trasladan rodajes a Europa y estados como California y Texas han incrementado subsidios para captar inversiones, intensificando la competencia.

El presidente Donald Trump propuso imponer aranceles para limitar la salida de producciones, pero expertos consideran que la medida carece de detalles y viabilidad práctica, según CBS News.

Aún con la incertidumbre, persiste la idea de que Atlanta puede reinventarse como centro creativo sostenible. Farris, la buscadora de locaciones, subrayó el impacto social y económico de la industria: “Esto no era solo acerca del cine. Cambió nuestro paisaje, trajo a grandes mentes nuevas, artistas y creadores”.

Ratledge comparó la crisis del audiovisual con la que vivió la industria automotriz en Detroit en los años 70: “No creo que sea diferente a lo que vivió Detroit en los ‘70”.