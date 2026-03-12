Estados Unidos modifica el proceso de inscripción a la Lotería de Visas: nuevo requisito de pasaporte

Estados Unidos descarta imponer el inglés como requisito para postular a la Lotería de Visas de Diversidad y mantiene vigente el acceso internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Estados Unidos descartó imponer el dominio del inglés como requisito para participar en la tradicional Lotería de Visas de Diversidad, conocida como green card lottery, pero implementará cambios sustanciales en el proceso de inscripción a partir del 10 de abril de 2026.

Entre las nuevas exigencias, destaca la obligación de presentar un pasaporte válido y documentos asociados desde el primer momento, con el objetivo de reforzar la integridad del programa y reducir los fraudes, según informó el Registro Federal, el diario oficial del gobierno estadounidense, este miércoles.

A partir de esa fecha, quienes deseen participar en la Lotería de Visas de Diversidad deberán cargar información y una copia escaneada de un pasaporte vigente durante la inscripción electrónica.

El Departamento de Estado estableció este requisito para dificultar la participación de intermediarios y limitar la inscripción fraudulenta de personas con datos parciales o falsos. La medida no modifica el proceso aleatorio de selección, que seguirá siendo gratuito y gestionado exclusivamente mediante la plataforma oficial del Departamento de Estado. Según datos oficiales, el sorteo anual recibe cada año más de ocho millones de solicitudes de todo el mundo.

La propuesta de exigir dominio del inglés surgió durante la fase de comentarios públicos tras la publicación de las nuevas reglas, en el marco de políticas migratorias y de seguridad nacional promovidas durante la administración de Donald Trump.

El Departamento de Estado desestimó esa sugerencia al señalar: “el marco legal no contempla el dominio del idioma inglés como criterio de elegibilidad” y que esa exigencia no resolvería los principales problemas de fraude en el programa, como el robo de identidad o la manipulación de inscripciones por terceros.

Nuevos controles documentales y rechazo de filtros lingüísticos

El Departamento de Estado exige desde 2026 la presentación de pasaporte válido y copia escaneada en la inscripción a la green card lottery (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva normativa, publicada por el Departamento de Estado en el Registro Federal, establece que se deberá proporcionar información de un pasaporte válido y cargar una copia escaneada de la página biográfica y de la firma del pasaporte, salvo en casos excepcionales.

De acuerdo con la institución, esta disposición dificultará la inscripción de terceros no autorizados y reducirá la incidencia de matrimonios fraudulentos, al asegurar que cada candidatura esté respaldada por documentación auténtica desde la etapa inicial.

En la explicación recogida por el Registro Federal, la agencia subraya que añadir un requisito de idioma no abordaría el problema central del fraude en el programa DV.

El Departamento de Estado indica que las irregularidades más frecuentes están vinculadas al robo de identidad, la presentación de múltiples inscripciones y la explotación del proceso por parte de facilitadores externos, situaciones que no se evitarían introduciendo filtros lingüísticos.

Además, la regulación modifica ciertos términos técnicos en el formulario de inscripción. En cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14168 firmada durante la presidencia de Donald Trump, se establece el uso del término “sexo” en lugar de “género”, y la sustitución del campo “edad” por “fecha de nacimiento”.

La iniciativa de exigir un pasaporte válido como barrera inicial ya había sido aplicada en la edición 2021 del sorteo, pero fue suspendida tras un fallo judicial que consideró insuficiente la justificación legal en ese momento. Ahora, el Departamento de Estado afirma haber subsanado las objeciones y ajustado la norma al marco vigente.

Documentación requerida y dinámica del sorteo DV

La Lotería de Visas de Diversidad continuará admitiendo cada año solicitudes de extranjeros provenientes de países con menos de 50.000 inmigrantes admitidos en Estados Unidos en los últimos cinco años. El proceso se realiza mediante un sorteo computarizado que selecciona aleatoriamente a quienes cumplen todos los requisitos.

La inscripción permanece gratuita y solo puede efectuarse a través del sitio oficial del Departamento de Estado durante los plazos definidos anualmente.

El cambio normativo afecta exclusivamente la documentación exigida en la postulación inicial, de modo que desde 2026, registrar un pasaporte válido y su copia escaneada será obligatorio para todos los solicitantes.

Según el Departamento de Estado, esto reducirá el número de matrimonios simulados y garantizará la autenticidad de la identidad de cada postulante.

El propio Departamento de Estado sostiene que estas modificaciones “fortalecerán la integridad del programa DV mediante aclaraciones adicionales y un lenguaje actualizado”. Así lo detalla la publicación oficial del Registro Federal, que remarca la importancia de los nuevos controles documentales.

Requisitos de residencia y educación: qué no cambia

Las nuevas reglas no alteran la posibilidad de acceder a la residencia permanente (green card) para quienes sean seleccionados en el sorteo, pese a las críticas que el programa ha recibido desde diversos sectores, incluido el expresidente Donald Trump.

Los beneficiarios deberán seguir demostrando el cumplimiento de condiciones educativas o laborales mínimas, pero no se agregan nuevos requisitos de idioma ni filtros académicos adicionales.

Resultar seleccionado en la Lotería de Visas de Diversidad no otorga automáticamente el derecho a una entrevista consular ni garantiza la aprobación final de la visa.

Los ganadores deberán superar el proceso regular de visado y pueden ser excluidos en cualquier fase si no acreditan la veracidad de la información presentada o incumplen los criterios de admisibilidad establecidos por la legislación estadounidense.

Según los datos más recientes publicados por el portal de estadísticas alemán Statista, en el sorteo de 2025 participaron 8,4 millones de personas, aunque solo 55 mil obtuvieron la posibilidad de iniciar el trámite para la residencia permanente. Este dato refleja la alta demanda global y la competitividad del mecanismo.

Alcance, vigencia y controles de seguridad

La Lotería de Visas de Diversidad admitió en 2025 más de 8 millones de solicitudes y garantizó residencia a 55 mil personas de países con baja inmigración hacia Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa DV está orientado a favorecer a personas de países con bajas tasas de inmigración a Estados Unidos. Millones de inscripciones se procesan cada año en un sistema donde el azar determina quiénes avanzan, siempre que cumplan los requisitos mínimos exigidos.

Las nuevas disposiciones no alteran el carácter gratuito ni la inscripción digital directa, pero limitan notablemente la intervención de gestores, intermediarios y postulantes con documentación incompleta o falsa.

El Registro Federal enfatiza que el verdadero cambio reside en la exigencia documental y la precisión de los datos presentados, descartando la inclusión de criterios lingüísticos o filtros de integración cultural.

Según la organización especializada en temas migratorios American Immigration Council, la Lotería de Visas de Diversidad fue creada en 1990 y ha permitido a más de un millón de personas obtener la residencia permanente en Estados Unidos desde su implementación, principalmente ciudadanos de áfrica, Europa del Este y Asia Central.