Qué celebridades estadounidenses forman parte del listado de multimillonarios de Forbes 2026

Steven Spielberg lidera la lista como la celebridad estadounidense más rica, con un patrimonio neto de USD 7.100 millones gracias al cine y parques temáticos (Reuters).

El listado más reciente publicado por Forbes revela que 22 celebridades han alcanzado o superado la categoría de multimillonarios, sumando en conjunto USD 48.100 millones. Esta cifra representa un crecimiento notable respecto al año anterior, cuando solo dieciocho figuras del espectáculo y el deporte reunían USD 39.000 millones.

En la lista de multimillonarios de Forbes 2026 destacan 18 celebridades estadounidenses de cine, música, deportes y televisión. Figuran nombres como Steven Spielberg, George Lucas, Michael Jordan, Vince McMahon, Oprah Winfrey, Jay-Z, Taylor Swift, Kim Kardashian, “Tiger” Woods, Dick Wolf, Tyler Perry, LeBron James, Bruce Springsteen, Arnold Schwarzenegger, Beyoncé Knowles-Carter y Dr. Dre.

Las celebridades estadounidenses más ricas

Según el ranking, el cineasta Steven Spielberg encabeza el listado con un patrimonio neto estimado de USD 7.100 millones. El director y cofundador de DreamWorks, reconocido por ser el más taquillero de la historia, recibe ganancias no solo por la recaudación de sus películas, sino también por participar en los ingresos de los parques temáticos de Universal.

El siguiente en la lista es George Lucas, creador de Star Wars e Indiana Jones, cuya fortuna asciende a USD 5.200 millones de dólares tras vender Lucasfilm a Disney en 2012. Lucas está centrado actualmente en iniciativas filantrópicas y en la apertura del Lucas Museum of Narrative Art en Los Ángeles.

El cineasta George Lucas ocupa el segundo puesto entre las celebridades más ricas (Chris DELMAS/AFP).

En tercer lugar aparece Michael Jordan, exjugador de baloncesto, con USD 4.300 millones de dólares. Durante su carrera en la NBA obtuvo solo USD 90 millones por salarios, pero ha sumado más de USD 2.000 millones gracias a marcas deportivas, acuerdos corporativos y la venta de su participación mayoritaria en los Charlotte Hornets en 2023, operación valorada en USD 3.000 millones.

Detrás de Jordan figura Vincent McMahon (USD 3.600 millones), quien transformó World Wrestling Entertainment (WWE) en un fenómeno global y fusionó la compañía con UFC para fundar TKO Group Holdings en 2023. McMahon dejó su puesto como presidente ejecutivo de TKO en 2024, tras denuncias de conducta sexual inapropiada.

Por su parte, Oprah Winfrey posee una fortuna de USD 3.200 millones, producto de destinar una porción significativa de los ingresos generados por su programa y por películas como “El color púrpura”, “Beloved” y “Selma” a inversiones en bienes raíces. Actualmente, su cartera inmobiliaria comprende más de una docena de propiedades y 850 hectáreas de terreno en Hawái.

Oprah Winfrey y otros empresarios del entretenimiento prosperan con inversiones en bienes raíces, catálogos musicales y acuerdos comerciales clave (REUTERS/Stephane Mahe).

Por encima de los USD 2.000 millones están el rapero y empresario Jay-Z (USD 2.800 millones), con negocios en bebidas y la venta parcial de marcas como Armand de Brignac y D’Usse; y la cantante Taylor Swift (USD 2.000 millones) que suma ingresos de su gira The Eras Tour, derechos de su catálogo musical y bienes raíces con valor cercano a USD 100 millones.

Entre los destacados, Kim Kardashian (USD 1.900 millones) lidera con la marca de ropa Skims, valorada en USD 5.000 millones por inversores privados en 2025. El golfista Tiger Woods y el productor de televisión Dick Wolf tienen un patrimonio de USD 1.500 millones cada uno, gracias a sus carreras y acuerdos a largo plazo en los medios deportivos y de entretenimiento.

Kim Kardashian destaca entre las celebridades multimillonarias por el éxito de su marca Skims (REUTERS/Piroschka van de Wouw).

Completan la lista Tyler Perry y LeBron James (ambos con USD 1.400 millones), referentes en la producción audiovisual y la diversificación en negocios fuera de los deportes. Bruce Springsteen y Arnold Schwarzenegger, quienes alcanzan los USD 1.200 millones cada uno, apoyados en la venta de catálogos musicales y en inversiones exitosas.

Finalmente, Beyoncé Knowles-Carter y Dr. Dre figuran con patrimonios de USD 1.000 millones. La cantante suma casi tres décadas de carrera y récord de premios Grammy, mientras que Dr. Dre destaca por la venta de Beats Electronics a Apple por USD 3.000 millones en 2014.

Otras estrellas internacionales en el ranking

Los famosos estadounidenses no son los únicos presentes en el ranking de Forbes, diversas figuras internacionales también lo integran. Uno de ellos es Peter Jackson, quien figura en el noveno puesto. El director neozelandés de la trilogía del Señor de los Anillos y el Hobbit se convirtió en multimillonario tras vender la división tecnológica de su empresa de efectos visuales Wētā FX a Unity Software por USD 1.600 millones en efectivo y acciones. Este año, Jackson regresará como productor de la película El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum.

Roger Federer, con 44 años y nacionalidad suiza, ocupa el lugar 18 del ranking. A sus logros deportivos, con 20 títulos de Grand Slam, sumó una carrera empresarial notable. En su mejor año fuera de las canchas, llegó a percibir USD 100 millones en patrocinios de marcas como Uniqlo, Rolex y Mercedes. Su participación del 3% en la firma On representa su mayor ganancia, ya que la compañía tiene una capitalización de mercado cercana a USD 15.000 millones.

Roger Federer, retirado en 2022, mantiene su lugar entre los deportistas más ricos del mundo (AP Foto/Aaron Favila).

En el puesto 19 aparece James Cameron, director canadiense que ha dirigido tres de las cuatro películas más exitosas de la historia y su recaudación mundial asciende a casi USD 9.000 millones. Además, posee un patrimonio neto de USD 1.100 millones. Tan solo con el lanzamiento de Avatar, el cineasta obtuvo aproximadamente USD 350 millones.

Por último, Rihanna, con un patrimonio neto de USD 1.000 millones, se mantiene en el ranking gracias a los ingresos de Fenty Beauty, la compañía de cosméticos que fundó junto a LVMH. El conglomerado de lujo explora la venta de su participación en la empresa, en una operación que podría alcanzar hasta USD 2.000 millones. Aunque la artista nacida en Barbados lleva una década sin editar un nuevo álbum, su fortuna se consolidó fuera de la música.