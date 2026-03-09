Cuánto sale el Roosevelt Island: el tranvía más panorámico de Nueva York

Personas disfrutan de un viaje panorámico en el teleférico de Roosevelt Island con el impresionante horizonte de Manhattan al fondo durante el atardecer dorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas que se mueven por la ciudad de Nueva York suelen utilizar el Roosevelt Island. Este servicio, que se ha convertido en un atractivo tanto para residentes como para turistas, tiene un costo igual al de un viaje en subte o colectivo de la ciudad.

El Tranvía de Roosevelt Island es un sistema de teleférico que conecta la isla de Roosevelt con el Upper East Side de Manhattan, en Nueva York. El tranvía recorre 960 metros entre la terminal de Roosevelt Island, ubicada en 300 Main Street, y la terminal de Manhattan, situada en la intersección de la calle 59 y la Segunda Avenida.

Las cabinas viajan a una altura máxima de 76 metros sobre el East River, y cada trayecto dura entre tres y cuatro minutos. Tras la renovación de 2010, las cabinas pueden transportar hasta 110 personas y funcionan de manera independiente una de otra.

El Tranvía de Roosevelt Island es un sistema de teleférico que conecta la isla de Roosevelt con el Upper East Side de Manhattan, en Nueva York.

Cuánto cuesta viajar en el Tranvía de Roosevelt Island

Desde el 4 de enero de 2026, la tarifa para el Tranvía de Roosevelt Island es de USD 3 por trayecto, igualando el precio del viaje en metro o autobús en Nueva York. El pago puede realizarse con la tarjeta de transporte MetroCard, con el sistema de pago sin contacto OMNY, tarjetas bancarias o dispositivos móviles habilitados para pago sin contacto.

Hasta tres niños menores de 112 cm de altura (44 pulgadas) pueden viajar gratis acompañados de un adulto que pague la tarifa. Los usuarios con MetroCard ilimitada o que alcancen el tope semanal de OMNY viajan sin costo adicional.

Cómo funciona el servicio y qué servicios incluye

El servicio opera todos los días desde las 6:00 hasta las 2:00 (de domingo a jueves) y hasta las 3:30 (viernes y sábados). Durante las horas pico, la frecuencia de 7,5 minutos permite una mayor circulación de pasajeros, mientras que en otros momentos el intervalo es de 15 minutos.

El tranvía acepta la tarjeta de transporte MetroCard y el sistema de pago sin contacto OMNY, compartiendo la tarifa estándar del sistema de transporte público de Nueva York. Se permite el acceso a bicicletas, y las estaciones cuentan con accesibilidad para personas con movilidad reducida.

El tranvía es considerado uno de los referentes del transporte en Nueva York y funciona tanto como medio para los residentes de la isla como punto de interés turístico. En 2023, la instalación de lectores OMNY mejoró el acceso, y el número de usuarios anuales ronda los 2,1 millones, con una recuperación significativa tras la pandemia.

El tranvía recorre 960 metros entre la terminal de Roosevelt Island, ubicada en 300 Main Street, y la terminal de Manhattan

Una travesía sobre el East River, con historia y tecnología

La historia del Tranvía de Roosevelt Island comienza en 1976, cuando fue inaugurado como una solución temporal ante la falta de conexiones directas entre la isla y el resto de la ciudad. Según The New York Times, el teleférico se integró al sistema de transporte público con la intención de suplir una necesidad concreta, aunque su popularidad lo llevó a convertirse en un servicio permanente.

Actualmente, el recorrido cubre 960 metros desde la terminal de 300 Main Street, en Roosevelt Island, hasta la esquina de la calle 59 con la Segunda Avenida, en el corazón de Manhattan.

Las cabinas alcanzan una altura máxima de 76 metros sobre el East River, lo que permite una perspectiva privilegiada del entorno urbano. La duración estimada de cada trayecto oscila entre tres y cuatro minutos, dependiendo del tráfico y la frecuencia operativa.

Después de la renovación de 2010, la capacidad de cada cabina se incrementó a 110 pasajeros, y las unidades funcionan de manera independiente, lo que ha optimizado el flujo de usuarios y reducido los tiempos de espera.

Qué se puede ver durante el recorrido

Desde el Tranvía de Roosevelt Island se obtiene una vista panorámica única de Nueva York. Durante el recorrido, destacan los siguientes puntos de interés:

Skyline de Manhattan: Se observa el perfil de Midtown, incluyendo el Empire State Building y el Chrysler Building .

y el . Puente de Queensboro (Ed Koch Queensboro Bridge) : El tranvía pasa justo por debajo de este puente, lo que permite apreciar su estructura de cerca.

: El tranvía pasa justo por debajo de este puente, lo que permite apreciar su estructura de cerca. East River: Se logra una vista directa sobre el río y su tráfico de barcos.

Roosevelt Island: Desde el aire se aprecia la longitud de la isla, sus parques, zonas residenciales y espacios verdes.

Long Island City (Queens): Hacia el este, se visualizan los rascacielos y desarrollos de Long Island City.

Edificios destacados: Durante el trayecto también pueden verse otros edificios reconocibles de la ciudad, dependiendo de la hora y la luz.