El 80 % de las mujeres en refugios de Nueva York pierde su empleo por falta de cuidado infantil

El costo promedio anual de un centro de cuidado infantil para bebés en Nueva York supera los 26.000 dólares, dificultando la estabilidad económica de las familias vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi ocho de cada 10 mujeres que residen en refugios de Nueva York han experimentado interrupciones en su trabajo directamente relacionadas con la dificultad de acceder a servicios de cuidado infantil asequible, según un informe publicado por la organización especializada en familias sin hogar Women In Need.

Este fenómeno, documentado en el estudio, intensifica la inestabilidad económica y perpetúa el ciclo de pobreza y vivienda, dificultando que numerosas familias logren salir del sistema de refugios de la ciudad.

El informe señala que el costo anual promedio de un centro de cuidado infantil para un solo bebé en Nueva York es de $26.000, un monto que supera el gasto medio de alquiler para muchas familias.

Según la investigación, titulada Lack of Affordable Child Care is Driving the Family Homelessness Crisis y elaborada por Women In Need, el 86 % de las personas encuestadas declaró ingresos anuales inferiores a $20.000, lo que imposibilita asumir el costo de un cuidado infantil formal.

Además, el 78 % de las participantes informó haber perdido su empleo, rechazado ascensos o reducido sus horas laborales debido a la imposibilidad de pagar o encontrar una plaza en centros de cuidado infantil, lo cual afecta de forma directa la capacidad de las familias para cumplir con los requisitos laborales exigidos por los programas de asistencia estatal y para sostenerse económicamente.

El informe subraya: “Sin acceso a cuidado infantil consistente, las familias no pueden trabajar para pagar el alquiler ni cumplir con los requisitos laborales para recibir beneficios”. La dificultad de acceso no solo incrementa la inseguridad alimentaria y pone en riesgo la permanencia en la vivienda, sino que también es especialmente crítica en hogares encabezados por mujeres con hijos pequeños.

En la ciudad de Nueva York, el acceso restringido a servicios de cuidado infantil asequible ha llevado a que la mayoría de las familias encuestadas —el 86 %, de acuerdo con Women In Need— declare ingresos anuales muy por debajo del costo promedio de un centro para bebés.

La diferencia entre ingresos y el precio del servicio se agrava por la escasez de plazas y la falta de opciones con horarios flexibles, adecuados para quienes cumplen jornadas nocturnas o de fin de semana. Existen además inquietudes sobre la calidad y la seguridad en los centros disponibles, lo que desalienta a las familias a optar por alternativas formales.

El costo del cuidado infantil y su impacto en la movilidad laboral

El 86% de las familias encuestadas en refugios declaró ingresos menores a 20.000 dólares, insuficientes para costear el cuidado infantil formal en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de Women In Need destaca que el cuidado infantil en Nueva York ha alcanzado niveles que igualan o incluso superan el gasto en alquiler. Para muchas familias, la imposibilidad de costear servicios de calidad supone renunciar a oportunidades laborales y limita la posibilidad de mejorar su situación socioeconómica.

Diversos testimonios recogidos en el estudio reflejan que las madres se ven forzadas a rechazar ascensos, reducir jornadas o incluso abandonar el empleo por no contar con alternativas de cuidado infantil seguras y asequibles.

La combinación de barreras económicas y una oferta insuficiente de servicios incide negativamente en la trayectoria laboral de las mujeres, restringiendo su capacidad de crecimiento profesional y estabilidad.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2024 la ciudad de Nueva York registró un incremento del 12 % en la demanda de espacios en centros de primera infancia, mientras la oferta se mantuvo estable, profundizando la brecha de acceso.

La organización Women In Need explicó que la falta de políticas públicas eficaces en el sector refuerza el círculo de exclusión social, ya que las madres carecen de apoyo institucional para integrarse plenamente al mercado laboral. Esta problemática no solo afecta a las familias en refugios, sino que repercute en toda la estructura social urbana.

Nuevos datos y contexto: un sistema al borde del colapso

Un informe de la Universidad de Columbia, publicado en octubre de 2025, advierte que la red de cuidado infantil en Nueva York se encuentra al borde del colapso tras el fin de la ayuda federal de la pandemia.

El estudio, realizado por la School of International and Public Affairs y el Institute of Global Politics, institutos de la Universidad de Columbia, encuestó a familias en más de 30 barrios de los cinco condados y reveló que en 2024, el 43 % de las familias con niños pequeños no pudo costear el cuidado infantil, una cifra casi idéntica a la de antes de la pandemia.

Si bien en la primavera de 2025 la situación mejoró levemente, aún el 29 % de las familias seguía teniendo dificultades económicas para pagar guarderías o servicios similares.

El informe también subrayó profundas desigualdades entre barrios: en Queens y Brooklyn, el 45 % y el 33 % de las familias, respectivamente, reportaron dificultades para costear el cuidado de los niños, cifras que caen al 14 % en el Bronx y al 11 % en Manhattan.

Además, el 39 % de las familias de Queens y el 23 % de las del Bronx dijeron tener problemas para encontrar servicios disponibles, mientras que en Manhattan esa proporción fue del 11 %.

Las consecuencias alcanzan otros aspectos: el 42 % de las familias hispanas y el 35 % de las afroamericanas reportaron inseguridad alimentaria, frente al 10 % de las familias blancas. También los hogares que no hablan inglés experimentan inseguridad de vivienda al doble de la tasa de los hogares angloparlantes. Más de un tercio de las familias con algún integrante con discapacidad declaró dificultades para pagar el alquiler.

Respuestas estatales y el desafío del acceso universal

El gobierno estatal de Nueva York amplía subsidios y promueve el preescolar universal para lograr cuidado infantil seguro, accesible y romper el ciclo de pobreza en familias vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a estos datos, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reconoció públicamente la gravedad del problema en la red social X: “Un informe reciente de WIN muestra que el 80 % de las mujeres ha enfrentado interrupciones laborales debido a los desafíos del cuidado infantil. Eso es inaceptable. Por eso, vamos a hacer realidad el cuidado infantil universal”. La declaración fue confirmada por la administración estatal como parte de su compromiso con la expansión del acceso a servicios de cuidado infantil.

Entre las medidas adoptadas se incluyen subsidios ampliados para el cuidado infantil, el fortalecimiento del programa de preescolar universal y nuevos incentivos para la formación de educadores en primera infancia.

El gobierno de Nueva York busca incrementar la oferta de plazas en centros infantiles, priorizando a familias con ingresos más bajos y a jefas de hogar que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

La presidenta y directora ejecutiva de Women In Need, Christine Quinn, explicó los factores principales del problema: “Los padres no pueden sostenerse ni sostener a sus familias si no pueden ir a trabajar, y esto es imposible sin acceso a un cuidado infantil seguro y asequible”.

Quinn subrayó que la solución requiere de inversiones públicas sostenidas y de una coordinación efectiva entre sectores estatales, educativos y sociales.

El ciclo de pobreza y la permanencia en refugios

La falta de alternativas de cuidado infantil asequibles, según Women In Need, constituye un factor central en la permanencia prolongada de familias en el sistema de refugios. El informe establece que asegurar “cuidado infantil seguro y accesible” es una condición indispensable para romper el vínculo entre pobreza, inestabilidad laboral y exclusión social en madres que crían solas a sus hijos pequeños en Nueva York.

El análisis de Women In Need concluye que solo una política pública integral puede revertir este ciclo, facilitando la salida definitiva de las familias del sistema de refugios y promoviendo su integración económica y social.

El reto para las autoridades estatales y municipales radica en transformar el acceso al cuidado infantil en un derecho efectivo, capaz de garantizar oportunidades reales para las mujeres que encabezan hogares en situación de vulnerabilidad.