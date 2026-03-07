Canadá elimina el límite generacional para transmitir la ciudadanía a descendientes en Estados Unidos

La nueva ley Bill C-3 de Canadá permite a millones de estadounidenses acceder automáticamente a la ciudadanía canadiense sin residir antes en el país (REUTERS/Carlos Osorio/File Photo)

La modificación más amplia a la legislación migratoria de Canadá en décadas permite que millones de ciudadanos estadounidenses accedan automáticamente a la ciudadanía canadiense y al derecho a un pasaporte, sin necesidad de residencia previa en el país. La nueva ley, conocida como Bill C-3, elimina restricciones históricas, lo que —según el portal especializado en inmigración CIC News— ya genera efectos notables en ambos lados de la frontera.

El cambio central es que cualquier persona nacida antes del 15 de diciembre de 2025 y que pueda probar la existencia de un antepasado canadiense, ya sea por línea materna o paterna, califica automáticamente para solicitar la ciudadanía.

Esta reforma habilita la doble nacionalidad para un universo estimado en millones de potenciales beneficiarios, especialmente en la costa este de Estados Unidos.

En ciudades como Nueva York, donde los alquileres mensuales en Manhattan superan los USD 4.950, el incentivo para buscar alternativas de residencia se ha vuelto evidente, de acuerdo con el portal inmobiliario RentCafe.

La ley Bill C-3 establece que cualquier estadounidense nacido antes de la fecha mencionada puede obtener la ciudadanía canadiense si demuestra lazos familiares directos, sin importar cuántas generaciones hayan transcurrido ni si sus ancestros residieron en suelo canadiense.

El único requisito es acreditar la relación genealógica mediante documentos oficiales, eliminando el anterior “límite de primera generación” que impedía el acceso a descendientes de canadienses nacidos fuera del país. Este criterio, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Canadá, motivó la redacción y aprobación de la nueva regulación.

Para quienes nacieron después del 15 de diciembre de 2025, se exige que el progenitor canadiense justifique al menos tres años de residencia —1.095 días— en Canadá, con el fin de garantizar un vínculo real y actual con el país. Este requisito no afecta a la mayoría de los potenciales beneficiarios, que pertenecen a generaciones anteriores.

Cualquier persona nacida antes del 15 de diciembre de 2025 con ascendencia canadiense puede solicitar la doble nacionalidad canadiense-estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso formal para obtener la ciudadanía es solicitar el certificado de “prueba de ciudadanía”, que debe ser aprobado por las autoridades migratorias canadienses antes de tramitar el pasaporte y acceder a derechos como residencia, trabajo o cobertura sanitaria pública. Según la revista especializada Canadian Immigration Newsletter (CIC News), el proceso ha generado una avalancha de solicitudes.

La reforma responde a una tendencia creciente de estadounidenses con ascendencia canadiense que buscan la doble nacionalidad como oportunidad estratégica.

Además de los beneficios legales y sociales, la ciudadanía canadiense permite acceder a uno de los pasaportes más poderosos del mundo, según el prestigioso índice internacional Henley de Pasaportes Globales.

Ola de solicitudes y cambios en la frontera

Desde la entrada en vigor de la ley, las oficinas de inmigración de Canadá registran un volumen sin precedentes de trámites. El tiempo de procesamiento alcanza los 11 meses actualmente, un dato confirmado por el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC).

El aumento de la demanda se atribuye al “descubrimiento” masivo de elegibilidad entre estadounidenses motivados por factores económicos, familiares, y la posibilidad de contar con derechos plenostanto en Estados Unidos como en Canadá.

La doble nacionalidad no añade obligaciones fiscales para quienes residen fuera de Canadá. Los beneficiarios pueden conservar su vida en Estados Unidos y acceder a los derechos y servicios canadienses cuando lo deseen.

Para muchas familias, esta flexibilidad representa una ventaja frente al aumento del costo de vida en ciudades estadounidenses y la volatilidad del mercado laboral.

El fenómeno es especialmente visible en comunidades fronterizas e históricamente asociadas con Canadá, como Buffalo, Detroit y Seattle. De acuerdo con datos proporcionados por el propio IRCC, al menos 1,7 millones de estadounidenses podrían cumplir los requisitos para obtener la ciudadanía canadiense bajo la nueva ley.

Estimaciones independientes, mencionadas por CIC News, elevan el potencial de beneficiarios a más de 4 millones si se consideran generaciones más alejadas.

Documentación y proceso para demostrar la ascendencia

El gobierno canadiense refuerza el procesamiento ante el boom de solicitudes, mientras familias reconstruyen árboles genealógicos para demostrar su derecho a la ciudadanía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión de la ciudadanía exige la presentación de documentos oficiales que prueben el vínculo genealógico. Los solicitantes deben aportar certificados de nacimiento, registros de bautismo u otros documentos que acrediten la relación con el antepasado canadiense. El análisis de estos datos es riguroso y constituye el paso esencial para obtener el certificado de ciudadanía.

El gobierno canadiense ha reforzado su estructura administrativa para responder a la alta demanda de solicitudes. Aun así, la acumulación de expedientes ha propiciado demoras superiores a las habituales, motivo por el cual las autoridades recomiendan preparar la documentación con antelación.

Miles de familias estadounidenses consultan a parientes mayores y recurren a servicios especializados para reconstruir árboles genealógicos y validar la información necesaria.

Según Canadian Immigration Newsletter, la norma de “conexión sustancial” para los hijos nacidos después de diciembre de 2025 busca equilibrar la apertura del sistema migratorio con la exigencia de una verdadera relación con Canadá. El propósito de esta medida es evitar la aparición de ciudadanos pasivos sin lazos concretos con el país.

Contexto histórico y perspectivas de la política migratoria

La eliminación del límite de transmisión de ciudadanía a una sola generación representa un cambio estructural en la política migratoria de Canadá. Hasta la sanción del Bill C-3, miles de descendientes de canadienses no podían acceder a derechos fundamentales a pesar de mantener vínculos culturales y familiares.

El impulso para esta transformación provino tanto de demandas judiciales como de la presión de organizaciones de descendientes en América del Norte.

El efecto ya se observa en la diversidad de perfiles que buscan la ciudadanía canadiense, desde jóvenes profesionales hasta jubilados que consideran la reubicación como una estrategia de bienestar. El acceso a servicios de salud, educación y movilidad internacional sin trabas se ha convertido en un factor central para quienes califican bajo la nueva ley.