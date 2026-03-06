Un importante fabricante de automóviles retira más de 615.000 vehículos por fallas que afectan la visibilidad al conducir

Ford retira más de 615,000 vehículos en Estados Unidos por defectos en el motor del limpiaparabrisas y el eje de transmisión. (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)

El fabricante automotriz Ford Motor Company lanzó una campaña de retiro de más de 615.000 vehículos en Estados Unidos debido a dos defectos de seguridad detectados en los motores de los limpiaparabrisas delanteros y en los componentes del eje de transmisión. La medida, que comenzó el 4 de marzo de 2026, afecta a modelos Ford y Lincoln fabricados entre 2020 y 2022, y fue impulsada tras la identificación de riesgos para la visibilidad y la seguridad vial por parte de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), agencia federal de seguridad vial de Estados Unidos.

Según información oficial de la NHTSA, recogida por el medio económico Fox Business y la agencia de noticias internacional Reuters, el retiro involucra a los modelos Ford Explorer, Ford Escape, Lincoln Aviator y Lincoln Corsair producidos entre el 6 de julio de 2020 y el 15 de diciembre de 2021. El defecto más relevante afecta al motor del limpiaparabrisas, el cual puede fallar de manera intermitente o completa, lo que reduce la visibilidad del conductor y genera un riesgo de accidente.

De acuerdo con la legislación federal, administrada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, las campañas de retiro de vehículos en ese país deben cumplir con protocolos determinados por la autoridad regulatoria. La NHTSA exige que los fabricantes informen a concesionarios y propietarios, y que realicen las reparaciones sin costo. Además, prohíbe la entrega de vehículos nuevos sujetos a retiro hasta que el defecto haya sido corregido.

Modelos afectados por el retiro

La campaña de retiro, registrada bajo el número NHTSA 26V117 y el código interno Ford 26S14, abarca:

Ford Explorer (2020-2022)Ford Escape (2020-2022)Lincoln Aviator (2020-2022)Lincoln Corsair (2020-2022)

Todos los modelos afectados fueron fabricados entre el 6 de julio de 2020 y el 15 de diciembre de 2021. La NHTSA informó que 604.533 unidades presentan el defecto en el motor del limpiaparabrisas, mientras que otros 11.431 vehículos Ford han sido llamados a revisión por un problema diferente en la soldadura por fricción del eje de transmisión trasero.

La campaña de retiro afecta modelos Ford Explorer, Ford Escape, Lincoln Aviator y Lincoln Corsair fabricados entre 2020 y 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivos y detalles técnicos del retiro

El principal motivo del retiro es una posible desconexión eléctrica en el motor de los limpiaparabrisas delanteros. Según el informe de seguridad Part 573 presentado por Ford ante la NHTSA, “el terminal de la tapa del motor pudo haber quedado desalineado con el terminal de la tarjeta de escobillas durante el ensamblaje, lo que provoca una conexión eléctrica deficiente y, con el tiempo, la pérdida total de continuidad eléctrica”. Esta anomalía puede provocar “fallas intermitentes en el funcionamiento del limpiaparabrisas antes de una inoperabilidad completa”, como consta en el documento citado por Fox Business.

La empresa comunicó que recibió 1.374 reclamos de garantía relacionados con motores de limpiaparabrisas defectuosos hasta el 18 de febrero de 2026, aunque no se han reportado accidentes ni lesiones vinculadas a este problema, según datos aportados por la compañía y confirmados por la NHTSA.

En paralelo, el segundo retiro afecta a 11.431 vehículos debido a un posible fallo en la soldadura por fricción del eje de transmisión trasero. Esto podría dar lugar a la separación del componente y la pérdida repentina de potencia motriz.

Proceso de notificación y reparación

La NHTSA y Ford confirmaron que la notificación a concesionarios se inició el 4 de marzo de 2026. Los propietarios de los vehículos afectados recibirán cartas informativas entre el 9 y el 13 de marzo del mismo año, en las que se detallarán los pasos a seguir para acceder a la reparación sin costo. Una segunda notificación se enviará entre el 11 y el 15 de mayo de 2026, cuando el fabricante disponga del remedio definitivo para todos los modelos incluidos en la campaña.

Ford ha señalado que los concesionarios deben “inspeccionar y reemplazar los motores de los limpiaparabrisas delanteros según sea necesario, sin costo alguno para el cliente”. Además, la empresa instruyó a los distribuidores a no entregar ni exhibir vehículos nuevos cubiertos por la campaña hasta que se realicen las reparaciones exigidas por la ley federal.

El principal defecto implica posible fallo eléctrico en el motor del limpiaparabrisas, lo que reduce la visibilidad y representa un riesgo de accidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo pueden los propietarios verificar si su vehículo está incluido en el retiro?

Los propietarios pueden consultar si sus vehículos están incluidos en el retiro a través de la página oficial NHTSA.gov o comunicándose con el servicio de atención al cliente de Ford al 1-866-436-7332. Los números de identificación vehicular (VIN) afectados pueden consultarse desde el 4 de marzo de 2026 en el sitio oficial de la autoridad estadounidense.

La NHTSA recordó que “la reparación de los vehículos es obligatoria antes de cualquier entrega o venta”, en cumplimiento de la legislación federal. El costo de las reparaciones será asumido en su totalidad por Ford, y los propietarios recibirán la información necesaria para agendar el servicio en los concesionarios oficiales.

¿Qué riesgos presentan las fallas detectadas?

El defecto en el motor del limpiaparabrisas puede causar fallas intermitentes o la pérdida total de la función, con la consecuente reducción de la visibilidad del conductor durante el manejo y el aumento del riesgo de accidentes. De acuerdo con la NHTSA, la pérdida de visibilidad por mal funcionamiento de los limpiaparabrisas representa un riesgo para la seguridad vial, especialmente en condiciones climáticas adversas.

Respecto a la falla en la soldadura del eje de transmisión, el riesgo principal es la posible separación del componente, que puede generar la pérdida repentina de potencia motriz y afectar el control del vehículo. Según los documentos oficiales, hasta el momento no se han registrado incidentes ni lesiones derivados de este defecto.

Un segundo retiro incluye 11,431 vehículos Ford por un problema en la soldadura del eje de transmisión trasero, que podría causar pérdida de potencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué obliga la ley federal en casos de retiros masivos de automóviles?

La legislación de Estados Unidos exige a los fabricantes de vehículos que notifiquen de inmediato a la NHTSA, a los concesionarios y a los propietarios cuando se detecta un defecto de seguridad. Asimismo, la ley prohíbe la entrega o demostración de vehículos nuevos sujetos a un retiro hasta que el defecto haya sido corregido. Todas las reparaciones deben hacerse sin costo para el consumidor, y la notificación debe incluir detalles sobre la naturaleza del defecto, los riesgos potenciales y el procedimiento de reparación.

Reuters informa que las campañas de retiro como la actual de Ford forman parte de las regulaciones federales de seguridad automotriz orientadas a reducir riesgos para los usuarios y el público en general.

¿Qué debe hacer el propietario de un Ford o Lincoln afectado?

Las instrucciones para los propietarios incluyen:

Verificar el VIN en la página oficial NHTSA.gov o comunicarse con Ford al 1-866-436-7332.

o comunicarse con al 1-866-436-7332. Esperar la carta de notificación oficial con indicaciones sobre la reparación.

Programar una cita en el concesionario autorizado para la inspección y, en caso de ser necesario, el reemplazo del motor de los limpiaparabrisas o la reparación del eje de transmisión.

El procedimiento será gratuito y no implica costos adicionales para los usuarios, confirmó la NHTSA.

Hasta el momento no hay reportes de accidentes o lesiones derivados de los defectos detectados, según confirmaron Ford y la NHTSA, que supervisan la campaña. (REUTERS/Mike Blake)

Impacto y supervisión del retiro

El retiro afecta aproximadamente el 1% del total de los modelos incluidos en la campaña, según estimaciones de Ford citadas por Reuters. Hasta la fecha, la empresa no ha reportado accidentes ni lesiones derivados de los defectos detectados. La compañía y la autoridad federal supervisan de cerca la ejecución del retiro y la efectividad de las reparaciones implementadas.

La información sobre la campaña de retiro está disponible en la página oficial de Ford y en el portal de la NHTSA, donde los usuarios pueden consultar si sus vehículos están involucrados y conocer los pasos para la reparación.

La NHTSA mantiene la vigilancia sobre la respuesta de Ford y la efectividad de las reparaciones. Los propietarios pueden esperar que la compañía continúe proporcionando actualizaciones y asistencia mientras se resuelve la campaña.