Estados Unidos

Una persona muere tras ingresar a una zona restringida del volcán Kilauea en Hawái

La extracción del individuo movilizó a equipos especializados durante la noche y puso en relieve las estrictas medidas de acceso al área afectada debido a riesgos geológicos persistentes, según el Servicio de Parques Nacionales y autoridades locales

El accidente mortal en la caldera Kilauea subraya la peligrosidad de acceder a zonas restringidas del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. (UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY (USGS)/M. Patrick/Handout via REUTERS)

Un residente de Hawái de 33 años falleció después de ser hallado y extraído por equipos de rescate en una zona cerrada al público en la caldera del Kilauea, dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, el 27 de febrero. El incidente generó una movilización de personal especializado y reavivó las alertas sobre la peligrosidad de acceder a sectores restringidos, según informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS) y medios como el local de Hawái Hawaii News Now.

De acuerdo con información oficial del NPS, la víctima fue localizada tras un operativo nocturno iniciado el 26 de febrero, que requirió acciones en terrenos de difícil acceso y condiciones inestables. El volcán Kilauea, considerado uno de los más activos del mundo, no presentaba actividad eruptiva en ese momento, conforme a lo señalado por el Observatorio de Volcanes de Hawái (el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS) y divulgado por el medio estadounidense USA TODAY.

El suceso pone en primer plano los riesgos asociados al ingreso en áreas peligrosas del parque. Allí, la inestabilidad del terreno y la presencia de acantilados y grietas profundas han motivado restricciones estrictas de acceso en la última década. Según el NPS, la zona de la caldera Kilauea permanece cerrada al público debido a estos peligros, lo que refuerza el cumplimiento obligatorio de las indicaciones de seguridad vigentes.

¿Qué sucedió en la caldera Kilauea y cómo actuaron las autoridades?

El operativo de rescate comenzó tras una alerta recibida el 26 de febrero sobre la presencia de una persona en una zona prohibida del lado este de la caldera del Kilauea. Equipos de búsqueda y rescate trabajaron durante la noche, enfrentando pendientes pronunciadas, rocas sueltas y peligros volcánicos, detalló el NPS en su comunicado oficial y recogido por el local de Hawái Maui Now.

La persona fue hallada la mañana siguiente y trasladada en helicóptero al Hilo Benioff Medical Center, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Las autoridades han decidido no divulgar el nombre del fallecido, invocando razones de privacidad, según reiteraron en informes del local de Hawái Big Island Video News.

El NPS mantiene abierta la investigación para determinar las causas y circunstancias del incidente. Hasta el momento, no se ha informado si el hombre pertenecía a algún grupo o si actuó solo. La zona específica donde ocurrió el hallazgo permanece de acceso restringido.

Equipos de rescate especializados realizaron un operativo nocturno en terrenos inestables para localizar al residente de Hawái en la caldera de Kilauea. (REUTERS/Marco Garcia)

¿Por qué el área de la caldera Kilauea está cerrada al público?

El cierre de áreas en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái responde a las recomendaciones del NPS y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que han identificado riesgos elevados en determinados sectores del parque. Según el último comunicado institucional, la caldera de Kilauea contiene: “Terreno peligroso, incluidos bordes de acantilados inestables y características volcánicas”, elementos que pueden originar accidentes graves.

Además de los acantilados, la actividad volcánica pasada ha dejado grietas profundas, zonas de calor residual y superficies resbaladizas. Las autoridades han instalado barreras físicas y señalizaciones para advertir sobre el peligro y prohibir el acceso.

La normativa vigente indica que los visitantes deben: “Permanecer en áreas abiertas designadas y cumplir con todas las restricciones de acceso”, enfatizó el NPS en declaraciones recogidas por el medio meteorológico estadounidense Fox Weather. La vigilancia y el patrullaje se han incrementado en respuesta al flujo constante de turistas y residentes interesados en observar la actividad volcánica.

¿Cuál es la frecuencia de incidentes en zonas restringidas del parque?

El Parque Nacional de los Volcanes de Hawái ha registrado múltiples incidentes relacionados con personas que traspasan los límites de áreas cerradas. En junio de 2024, un turista de treinta años cayó desde una altura de 9 metros (30 pies) tras abandonar un sendero marcado y acercarse al borde de la caldera durante una erupción, según el NPS y reportes del medio estadounidense USA TODAY. El incidente no resultó fatal, ya que la caída fue frenada por un árbol.

La recurrencia de este tipo de sucesos ha llevado a las autoridades a reforzar las advertencias y campañas de prevención, especialmente durante periodos de mayor actividad volcánica, cuando el número de visitantes crece.

El NPS documenta cada año varios casos de rescate en terrenos peligrosos, aunque la mayoría no termina con consecuencias fatales. El parque ocupa una extensión de más de mil 300 kilómetros cuadrados y recibe, en promedio, más de 1 millón de visitantes anuales, lo que genera desafíos constantes para la seguridad y la gestión de emergencias.

Las autoridades mantienen cerrada la zona de la caldera Kilauea al público debido a la presencia de acantilados, grietas profundas y riesgos volcánicos detectados por el USGS. (REUTERS/Marco Garcia)

¿Qué características tiene el volcán Kilauea y cuál es su estado actual?

El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo, con episodios recurrentes de erupción desde 1983. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la erupción más reciente ocurrió el 15 de febrero de 2026, representando el episodio número 42 desde diciembre de 2024. Durante ese evento, el flujo de lava descendió rápidamente por el conducto sur antes de elevarse abruptamente durante aproximadamente 30 segundos, fenómeno observado en el cráter Halemaʻumaʻu y reportado por el medio meteorológico estadounidense Fox Weather.

La actividad volcánica en Kilauea se caracteriza por ser episódica, con periodos de tranquilidad de días o semanas, seguidos de erupciones breves e intensas. El Servicio Geológico de Estados Unidos mantiene una vigilancia constante y prevé que una nueva erupción podría ocurrir entre el 10 y el 16 de marzo, aunque la fecha exacta depende de múltiples factores geológicos.

Las condiciones cambiantes del volcán determinan el cierre y apertura de rutas y miradores dentro del parque, y el NPS actualiza periódicamente sus avisos para visitantes y residentes.

¿Qué medidas de seguridad aplica el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái?

El Servicio de Parques Nacionales (NPS) implementa un sistema de seguridad basado en la delimitación de áreas de acceso, la señalización visible de los riesgos y la difusión de boletines de advertencia. Además, cuenta con patrullas permanentes y equipos de rescate capacitados para responder a emergencias en terrenos volcánicos.

Las recomendaciones oficiales establecen la obligación de respetar todas las señalizaciones y barreras, permanecer en los senderos habilitados y evitar cualquier intento de acceso a zonas cerradas. El NPS recuerda: “La colaboración de los visitantes es fundamental para prevenir accidentes”, según el comunicado reproducido en el local de Hawái Maui Now.

La vigilancia incluye la utilización de tecnología de monitoreo, como cámaras y sensores, para detectar movimientos en áreas restringidas. Los operadores turísticos y guías certificados también están obligados a informar a los visitantes sobre los riesgos y las normas vigentes.

El Servicio de Parques Nacionales ha incrementado patrullajes, señalización y barreras físicas para disuadir el ingreso a áreas peligrosas del parque. (Janice Wei/NPS via AP)

¿Qué impacto genera este tipo de incidentes en la gestión del parque y la seguridad de los visitantes?

El fallecimiento del residente de Hawái tras ingresar en una zona restringida del Kilauea refuerza la atención sobre los protocolos de seguridad y la necesidad de observancia estricta de las normas en entornos volcánicos. La administración del parque ha reiterado su compromiso de reforzar la señalización y la vigilancia, así como de mantener canales de comunicación abiertos para informar situaciones de riesgo.

El Servicio de Parques Nacionales (NPS) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) continúan evaluando el estado del terreno y la actividad volcánica para ajustar las restricciones de acceso de manera dinámica, conforme a los informes técnicos y el comportamiento del volcán. Las campañas de información se enfocan en minimizar la ocurrencia de accidentes y garantizar que la experiencia de los visitantes se desarrolle bajo condiciones de seguridad controlada.

