Profesora de Rhode Island acusada de agresión sexual a un alumno de 17 años tras denuncia formal

La profesora Alisha Crins de Ponaganset fue acusada de agresión sexual de tercer grado contra un estudiante de 17 años en Rhode Island. (Foto: X)

El caso de Alisha Crins, profesora de educación física en la secundaria Ponaganset de Rhode Island, ha generado inquietud tras conocerse acusaciones de agresión sexual de tercer grado contra un estudiante masculino.

La docente, quien estaba casada y ejercía en el distrito Foster-Glocester, enfrenta un proceso judicial por supuestos encuentros inapropiados con un alumno de 17 años.

La investigación comenzó en octubre de 2025, a raíz de una denuncia formal presentada por el exestudiante ante la Policía Estatal de Rhode Island.

Según documentos judiciales citados por medios locales, el alumno relató que Crins lo contactó inicialmente mediante mensajes de texto cuando él cursaba el segundo año.

La denuncia formal hacia Alisha Crins presentada en octubre de 2025 desencadenó una investigación policial sobre presuntos encuentros inapropiados entre la docente y su alumno. (Foto: Facebook)

El punto de partida habría sido una solicitud para realizar un trabajo durante las vacaciones, pero el diálogo continuó a través de redes sociales y mensajes personales, intensificándose con el paso del tiempo.

Las autoridades comenzaron a analizar el historial de mensajes intercambiados entre la docente y el estudiante, detectando una progresiva escalada hacia un tono cada vez más personal.

Los investigadores revisaron conversaciones en las que la profesora manifestaba admiración por la apariencia física del alumno y compartía detalles de su vida privada, superando los límites habituales de la relación entre profesora y alumno.

Desarrollo de la relación y detalles de la denuncia

El exalumno declaró a los investigadores que la relación evolucionó hasta incluir mensajes sexualmente sugerentes y encuentros fuera del ámbito escolar.

Afirmó que Crins solía elogiarlo por su apariencia y, en una ocasión, le pidió usar su camiseta durante una reunión académica.

Según el testimonio, la profesora lo invitó a verse cerca de su domicilio en Cranston, donde ambos se besaron dentro del vehículo de ella.

Rhode Island State Police. (Telemundo Nueva Inglaterra)

En un encuentro posterior, el joven relató que Crins se pasó al asiento trasero del automóvil y mantuvieron contacto sexual, aunque negó que llegaran a tener relaciones sexuales completas.

Las presuntas conductas ocurrieron entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2024.

En síntesis, la profesora ha sido acusada de haber mantenido una relación inapropiada con un alumno de 17 años, que incluyó intercambio de mensajes con insinuaciones sexuales y al menos un encuentro físico fuera de la escuela.

Ella reconoció haber coqueteado y admitió el intercambio de mensajes y fotografías, aunque negó que la relación sexual se hubiera consumado.

El entorno escolar ha reaccionado con asombro y preocupación ante la magnitud de la denuncia. Padres y docentes han expresado inquietud acerca de los mecanismos de prevención y detección de conductas inapropiadas entre adultos y estudiantes en el ámbito educativo.

En algunos foros locales, se ha debatido sobre la necesidad de reforzar la capacitación del personal docente, así como de promover una cultura institucional que incentive a los alumnos a reportar situaciones irregulares sin temor a represalias.

La causa judicial contra la exprofesora de educación física continúa mientras se revisan políticas institucionales para mejorar la detección de situaciones irregulares. (Foto: X)

Respuesta de la profesora y medidas institucionales

Durante el interrogatorio policial, Crins negó haber mantenido contacto físico más allá de un beso, pero sí admitió el tono sugestivo de las conversaciones.

Reconoció haber enviado imágenes y videos, y que ambos hablaron sobre la posibilidad de mantener relaciones sexuales una vez que el estudiante cumpliera la mayoría de edad, aunque aseguró que esto nunca ocurrió.

El distrito escolar Foster-Glocester, a través de un comunicado, informó que Crins renunció a su puesto el 1 de octubre de 2025.

La institución aseguró estar colaborando con las autoridades y derivó cualquier nueva información a la policía estatal, que continúa con la investigación.

El distrito también anunció que revisaría sus políticas internas para asegurar que los protocolos de intervención y denuncia sean efectivos y transparentes.

Varios colegas de la acusada han declarado que no notaron signos evidentes de una conducta inapropiada, aunque reconocen que las redes sociales y las nuevas formas de comunicación han difuminado las fronteras tradicionales entre el ámbito profesional y el privado.

Expertos en psicopedagogía consultados por medios estatales advirtieron que la vigilancia y el acompañamiento a los adolescentes deben ser permanentes, especialmente en situaciones en las que los límites pueden volverse ambiguos.

Alisha Crins, exdocente de Ponaganset, aparece en la corte mientras su abogado le susurra, enfrentando cargos por una relación inapropiada con un estudiante que incluyó mensajes y encuentros físicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estado de la causa y próximos pasos

El proceso judicial sigue en curso tras la presentación de cargos formales contra la exprofesora, mientras la policía estatal de Rhode Island evalúa los detalles aportados por ambas partes.

Las autoridades escolares reiteraron su disposición para que la investigación avance de acuerdo con los procedimientos legales y de protección de los menores involucrados.

El hecho pone de relieve los protocolos de intervención ante denuncias de conductas inapropiadas dentro del ámbito educativo y la importancia de los controles institucionales para prevenir situaciones similares en el futuro.

La comunidad educativa permanece atenta al desenlace del caso y a las eventuales reformas que puedan derivar de este episodio, con el objetivo de fortalecer el entorno escolar y resguardar la integridad de los estudiantes.