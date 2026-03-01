Estados Unidos

El caso de la niña que conmocionó a Kentucky se resuelve tras casi 30 años gracias a la ciencia forense

La confesión de Robert Scott Froberg, confirmada por un análisis de ADN, permitió esclarecer el asesinato de Morgan Jade Violi, cerrando así uno de los crímenes no resueltos más emblemáticos de la región en décadas

El avance de la tecnología
El avance de la tecnología forense permitió resolver el asesinato de Morgan Jade Violi, una niña de siete años secuestrada en 1996 en Kentucky, tras identificar al responsable casi tres décadas después (FBI)

Un hombre identificado como Robert Scott Froberg confesó el asesinato de Morgan Jade Violi, una niña de siete años, después de que los avances en tecnología forense permitieran a las autoridades vincularlo con el caso ocurrido en Bowling Green, Kentucky hace casi tres décadas.

La revelación, que cierra uno de los crímenes no resueltos más documentados de la región en las últimas décadas, se produce tras el análisis de ADN de una muestra de cabello recolectada en 1996 y recientemente analizada por el FBI.

Froberg quien ya se encontraba preso en Alabama por otros delitos, se enfrenta ahora a una posible cadena perpetua o la pena de muerte, según informó el fiscal federal del distrito occidental de Kentucky, Kyle G. Bumgarner, al canal estadounidense Fox News.

Kyle G. Bumgarner, fiscal federal
Kyle G. Bumgarner, fiscal federal del distrito occidental de Kentucky, anunció la presentación de cargos federales contra el sospechoso identificado mediante pruebas de ADN (WAVE News/Captura de pantalla)

La identificación de Froberg y la prueba clave tras décadas de incertidumbre

La imputación formal contra Froberg se realizó el jueves tras compararse con éxito su perfil genético con la furgoneta utilizada para secuestrar a Violi.

Según detalló el fiscal Bumgarner en diálogo con Fox News, “una fibra hallada en el cabello de Morgan” en 1996 fue el elemento clave para vincularla con el vehículo de color vino sustraído previamente en Ohio y abandonado días después en un paradero de camiones en Tennessee. Durante años el sospechoso permaneció sin identificar.

El caso permaneció sin resolverse debido a las limitaciones en las técnicas de pruebas forenses de la época. Solo este año, gracias a nuevas pruebas científicas, el FBI pudo extraer un perfil de ADN de un cabello de Violi y asociarlo inequívocamente con Froberg.

El fiscal subrayó ante la prensa que la innovación forense permitió relanzar la investigación y concretar la identificación.

Un retrato hablado elaborado tras
Un retrato hablado elaborado tras el secuestro de Morgan Jade Violi en 1996 reflejaba la imagen de un hombre joven, cuya identidad permaneció desconocida hasta los avances forenses recientes (FBI)

La cronología del crimen y la fuga del sospechoso

El 24 de julio de 1996, Morgan Jade Violi fue secuestrada mientras jugaba frente a su edificio en Bowling Green. Testigos relataron que fue vista por última vez abordando la furgoneta conducida por un hombre joven. Días después, el vehículo apareció abandonado en Tennessee, dificultando las investigaciones para las autoridades.

En ese entonces, Robert Scott Froberg era un fugitivo de la justicia: había escapado de una prisión en Alabama en abril de 1996. Mientras se encontraba prófugo, Froberg fue detectado por un niño de siete años en Pensilvania, a quien habría abordado en una casa de árbol.

A raíz de ese incidente la policía logró arrestarlo, pero Froberg volvió a escapar, esta vez de una cárcel en Pensilvania. Menos de una semana después, la furgoneta fue robada en Ohio, muy cerca del domicilio de los padres de Froberg.

El fiscal Bumgarner, en entrevista con Fox News, relató que Froberg admitió durante los interrogatorios recientes haber secuestrado a Violi tras apropiarse del vehículo y conducir hasta un área boscosa en Tennessee.

Según la confesión, “Morgan luchó, gritó, resistió. Fue una luchadora”, transmitió Bumgarner respecto de las palabras del acusado. Finalmente, Froberg reconoció que en el interior de la furgoneta asfixió a la niña cubriéndole la boca y luego abandonó su cuerpo en el bosque.

Froberg fue arrestado formalmente un mes después del asesinato, nuevamente por fuga de prisión, y desde entonces permanece en el sistema penitenciario de Alabama.

La furgoneta color vino, robada
La furgoneta color vino, robada en Ohio y utilizada en el secuestro, fue hallada días después abandonada en Tennessee, dificultando durante años la identificación del responsable (FBI)

Repercusiones locales tras la resolución del caso

El caso tuvo repercusión en Bowling Green y sus alrededores. El fiscal federal destacó que la desaparición de Violi “transformó la vida de su familia para siempre” y generó temor en la comunidad. “Recordamos cuando fue secuestrada, el apoyo masivo que surgió, pero también el miedo. Nos preocupaba la seguridad de nuestros hijos cuando salían a jugar”, afirmó Bumgarner.

Durante años, persistió entre los habitantes el temor a que el agresor de Morgan siguiera libre. Para la familia Violi, compuesta por sus padres y dos hermanas mayores, la ausencia de respuestas intensificó el dolor. El fiscal expresó en Fox News: “Han esperado demasiado tiempo por respuestas” y manifestó que la noticia de la detención definitiva puede aportar algo de alivio.

Actualmente, Froberg enfrenta cargos federales por secuestro con resultado de muerte, lo que supone la cadena perpetua o la aplicación de la pena máxima, según confirmó Bumgarner.

