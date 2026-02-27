Estados Unidos

La embajada de EEUU en Israel evacuará a todo su personal no indispensable y a los familiares por “riesgos de seguridad”

Recomiendan preparar reservas y rutas de respaldo ante la posibilidad de bloqueos y restricciones inesperadas

La inauguración de la embajada
La inauguración de la embajada de EEUU en Jerusalén se realizó en 2018 (AFP PHOTO / Menahem KAHANA)

El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó la evacuación de personal no esencial y familiares de su misión diplomática en Israel tras un aumento de riesgos para la seguridad y el agravamiento de la violencia en la región. El anuncio refleja la preocupación por los incidentes y ataques que han afectado a funcionarios y a civiles estadounidenses.

La medida abarca consulados y oficinas diplomáticas en Tel Aviv, Jerusalén y zonas próximas a las fronteras con Líbano, Siria y Gaza. Estas áreas permanecen bajo restricciones especiales debido a la creciente inestabilidad regional y al deterioro de las condiciones de seguridad cerca de las fronteras.

La decisión responde al cierre de pasos fronterizos importantes y a la actividad de grupos armados en la región. Los principales cruces de Erez y Rafah continúan clausurados desde octubre de 2023 y mayo de 2024, respectivamente, lo que ha reducido la movilidad de diplomáticos y ciudadanos estadounidenses.

El mensaje de la sede
El mensaje de la sede diplomática de EEUU en Jerusalén: "El 27 de febrero de 2026, el Departamento de Estado autorizó la salida del personal del gobierno de los Estados Unidos no esencial y de los familiares del personal del gobierno de los Estados Unidos de la Misión en Israel debido a riesgos para la seguridad. En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, la Embajada de los Estados Unidos puede restringir aún más o prohibir que los empleados del gobierno de los Estados Unidos y sus familiares viajen a ciertas zonas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania. Las personas pueden considerar salir de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles"

Restricciones de movimiento y medidas para el personal diplomático estadounidense

El personal norteamericano bajo la supervisión de la embajada tiene restringido el acceso a menos de 4 kilómetros de las fronteras con Líbano y Siria. También está prohibido acercarse a menos de 11,3 kilómetros de la franja de Gaza sin una aprobación directa de la oficina de seguridad de la embajada.

Solo están permitidas las rutas específicas 1, 90 y 443 para cruzar Cisjordania. Los desplazamientos hacia ciudades como Jericó y Belén deben realizarse únicamente de día.

El acceso a Belén se autoriza exclusivamente por el control de acceso 300 junto a la Tumba de Raquel, debido a controles reforzados y posibles cierres por cuestiones de seguridad. En las áreas rurales cercanas a las fronteras existe riesgo por la presencia de artefactos sin detonar, y las restricciones pueden endurecerse repentinamente.

Cierre de pasos fronterizos y agravamiento de la situación en Gaza

El 7 de octubre de 2023, el cruce de Erez entre Gaza e Israel resultó dañado y permanece cerrado, impidiendo el paso entre ambos territorios. Desde el 7 de mayo de 2024, quedó igualmente clausurado el paso de Rafah hacia Egipto para personas civiles, que luego fue reinstaurado pero con restricciones.

Las advertencias oficiales subrayan que la seguridad en Israel, Cisjordania y Gaza puede deteriorarse de forma imprevista y que existen amenazas directas de ataques terroristas. Las autoridades estadounidenses confirmaron que en Gaza no es posible ofrecer servicios consulares rutinarios ni de emergencia.

La posibilidad de cierres de aeropuertos y rutas comerciales también está prevista si la tensión regional se agrava.

El cruce de Rafah (REUTERS/Stringer)
El cruce de Rafah (REUTERS/Stringer)

Advertencias y recomendaciones para ciudadanos estadounidenses

Se aconseja evitar cualquier viaje a Gaza por el alto riesgo de terrorismo y conflicto armado. También se pide reconsiderar traslados a Israel y Cisjordania debido a la persistencia de disturbios civiles y posibles atentados.

Entre las recomendaciones está contar con seguro médico que incluya evacuación, consultar alertas en tiempo real y descargar aplicaciones móviles de advertencia. Asimismo, se insta a aprender la ubicación de refugios, evitar aglomeraciones y estar pendientes de cambios en las restricciones de movimiento.

En los recientes episodios de violencia, ciudadanos estadounidenses han resultado heridos o muertos, lo que refuerza la necesidad de extremar precauciones.

Antes de viajar, los visitantes deben disponer de reservas de alimentos y medicamentos, así como preparar planes alternativos de contacto familiar y respaldo legal. Las autoridades subrayan que quienes ingresen a la región podrían tener que permanecer allí por tiempo indeterminado ante bloqueos o confinamientos dispuestos por los gobiernos locales.

Reino Unido inició una investigación para determinar si Jeffrey Epstein utilizó bases aéreas de las Fuerzas Armadas británicas