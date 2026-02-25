Estados Unidos adelantó que aumentará los aranceles a algunos países en los próximos días

Los vehículos de KIA Motors están estacionados para ser exportados en un puerto de Pyeongtaek, Corea del Sur, el 31 de julio de 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji

La administración de Estados Unidos elevará en los próximos días la tasa arancelaria del 10% al 15% o más para ciertos países, según anunció el representante comercial Jamieson Greer. El aumento, que no especifica socios comerciales afectados, será implementado en línea con los niveles previos y podría superar el 15% en casos particulares. Greer confirmó que la medida se formalizará mediante una proclamación de la Casa Blanca, la cual busca asegurar el cumplimiento de los procesos legales necesarios antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles.

El funcionario subrayó que la administración del presidente Donald Trump no contempla elevar los aranceles a productos chinos por encima de los niveles actuales. Trump tiene programado viajar a China en las próximas semanas, lo que refuerza la intención de mantener intacto el acuerdo comercial vigente entre ambos países. Greer remarcó: “No tenemos intención de ir más allá de las tasas que están actualmente en vigor. Tenemos la intención de cumplir realmente el acuerdo que tenemos con ellos”.

Los nuevos aranceles, que reemplazarán los gravámenes de emergencia anulados por la Corte Suprema, se aplicarán temporalmente bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta normativa, vigente desde el martes con una tasa base del 10%, es compatible con los acuerdos comerciales en curso, según explicó Greer. El núcleo de la nueva política serán las investigaciones amparadas en la Sección 301 de la misma ley, dirigidas a prácticas calificadas como desleales, entre ellas la creación de un exceso de capacidad industrial, el empleo de mano de obra forzada en cadenas de suministro, la discriminación contra empresas tecnológicas estadounidenses y la concesión de subsidios a productos como arroz y mariscos.

Greer y el secretario del Tesoro Scott Bessent han planteado reiteradamente a funcionarios chinos el problema del exceso de capacidad industrial. De acuerdo con Greer, empresas chinas con resultados negativos continúan operando gracias al respaldo estatal, situación que, en su opinión, justifica la imposición de aranceles no solo a China, sino también a Vietnam y otros países con dinámicas similares.

Respecto a otros socios comerciales, el representante mencionó el caso de Indonesia, país que aceptó un arancel del 19% para determinadas exportaciones a cambio de la apertura de sus mercados a productos estadounidenses. Greer adelantó que la USTR abrirá una investigación bajo la Sección 301 para evaluar la capacidad industrial y las subvenciones a la pesca en Indonesia, cuyos resultados determinarán la continuidad y el nivel de los aranceles aplicados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un anuncio arancelario el 2 de abril de 2025. Kent Nishimura/Bloomberg

Además, Greer recordó que la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite imponer aranceles de hasta el 50% a países que discriminen contra el comercio estadounidense, sigue siendo aplicable en ciertos escenarios. Sin embargo, enfatizó que el eje de la estrategia comercial actual se centra en investigaciones de la Sección 301, orientadas por país, y de la Sección 232, enfocadas en sectores estratégicos bajo criterios de seguridad nacional. Estas últimas han mostrado, según el representante, una durabilidad significativa frente a los desafíos legales.

El Departamento de Comercio continúa su labor en la evaluación de sectores estratégicos, mientras la administración Trump sostiene que los nuevos aranceles y las investigaciones asociadas son compatibles con los acuerdos existentes y buscan preservar la competitividad de la industria nacional frente a prácticas consideradas desleales por parte de terceros países.

(Con información de Reuters)